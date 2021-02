Abzocke bei Schlüsseldiensten soll verhindert werden

Vorsorgen

Hinterlegen Sie einen Zweitschlüssel bei einer Person Ihres Vertrauens. Suchen Sie sich vorsorglich einen seriösen Schlüsseldienst in der Nähe, der auch außerhalb der Geschäftszeiten faire Preise hat. Speichern Sie die Telefonnummer in Ihrem Mobiltelefon oder verwahren Sie sie in Ihrem Geldbeutel.