Academy Museum ehrt Meryl Streep als „Ikone“

Los Angeles (dpa) - . Das 2021 eröffnete Academy Museum in Los Angeles will Hollywood-Star Meryl Streep (74) mit einem Ehrenpreis als „Ikone“ würdigen. Die dreifache Oscar-Preisträgerin („Die Eiserne Lady“) soll den „Icon Award“ am 14. Oktober entgegennehmen, wie die Museumsleitung mitteilte. Der Preis wird an Künstler vergeben, die einen „bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss“ haben.