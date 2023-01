Acht Tote mit Schusswunden im US-Bundesstaat Utah gefunden

Ein Beamter der Strafverfolgungsbehörden vor dem Eingang eines Hauses in Utah, in dem acht Menschen tot aufgefunden worden sind. (© Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa)

Ein Beamter der Strafverfolgungsbehörden vor dem Eingang eines Hauses in Utah, in dem acht Menschen tot aufgefunden worden sind. (© Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa)

Acht Mitglieder einer Familie wurden in einem Wohnaus in den USA tot aufgefunden. Was genau passiert und wann es zu der Tat gekommen ist, bleibt aber derzeit unklar.