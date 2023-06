Achterbahn entgleist: Ein Toter und neun Verletzte

Stockholm (dpa) - . Beim Sturz aus einem Achterbahn-Wagen aus mehreren Metern Höhe in einem schwedischen Vergnügungspark ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem würden wegen des Vorfalls in der bekannten Einrichtung „Gröna Lund“ in der Hauptstadt Stockholm neun Kinder und Erwachsene in Kliniken behandelt, teilte die Polizei mit. Davon seien drei schwer verletzt.