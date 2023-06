Achterbahn fahren? „Klar, Mama!“

Meine erste Achterbahn mit Doppellooping bin also ich mit den Kindern gefahren, obwohl mein Magen schon vor dem Start ein Veto eingelegt hatte und es mir auch noch lange nach der Fahrt übel nahm – im wahrsten Sinne des Wortes. Das erste Mal auf Skiern stand ich, als die Kinder noch klein waren, weil ich nicht die langweilige Mutti sein wollte, die Kaffee schlürfend und faulenzend in der Hütte sitzt, bis der Rest der Familie angewedelt kommt. Und dass meine Tochter heute jede noch so große Spinne mit einem freundlichen „Hallo, du Süße“ begrüßt und sie eigenhändig nach draußen trägt, schreibe ich auch meiner nahezu buddhistischen Selbstbeherrschung und Schauspielkunst zu. Wasserrutschen im freien Fall, Hochseilgärten, Kletterwände: Alles habe ich mitgemacht, hatte bei vielem auch sehr viel Spaß und war ein gutes, Ängste überwindendes Vorbild.