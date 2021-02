Adam und Adam oder Eva und Eva - Wann kommt der Segen?

Homosexualität im Katechismus

„Gestützt auf die Heilige Schrift, (...) hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, „dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen.“



„Eine nicht geringe Anzahl von Männern und Frauen sind homosexuell veranlagt. Sie haben diese Veranlagung nicht selbst gewählt; für die meisten von ihnen stellt sie eine Prüfung dar. Ihnen ist mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen.“



„Homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit gerufen. Durch die Tugenden der Selbstbeherrschung, die zur inneren Freiheit erziehen, können und sollen sie sich (...) der christlichen Vollkommenheit annähern.“



Bistum Mainz



„Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ist als Bischof an die Regelungen des Kirchenrechtes gebunden und kann sich nicht über diese erheben. Insofern kann der Bischof auch keine Erlaubnisse für Segensfeiern erteilen. Gleichwohl befürwortet Bischof Kohlgraf Segnungen von Menschen im Rahmen einer seelsorglichen Begleitung als den Menschen zugewandte Seelsorge.“



„Kenntnis von Segensfeiern erhält der Bischof höchstens nach einer solchen Feier. Eine Reaktion des Bischofs dazu würde nur erfolgen, wenn die Segensfeier einer kirchlichen Trauung nachgebildet wäre. Es geht dabei vor allem darum, das Ehesakrament als Verbindung von Frau und Mann zu betonen und wertzuschätzen.“

(Tobias Blum, Bischöfliche Pressestelle)



Bistum Limburg



„Im Bistum Limburg hat es einen zweijährigen Prozess unter der Fragestellung ‚Paare, die nicht kirchlich heiraten können oder wollen, bitten um Segen. Was tun?‘. Es gab Hearings, Wissenschaftler wurden um Statements zur Fragestellung gebeten, und eine wissenschaftliche Fachtagung. Über die Ergebnisse dieses Prozesses werden wir zu gegebener Zeit informieren.“

(Stephan Schnelle, Bischöfliche Pressestelle)