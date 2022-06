Affenpocken – ein Virus mit Tabus

Lange ignoriert

Die Fälle in Deutschland stehen in Zusammenhang mit weiteren Affenpocken-Fällen, die sich seit Mai 2022 in verschiedenen Ländern außerhalb Afrikas verbreiten. Zuvor zirkulierte das Virus vor allem in Zentral- und Westafrika. Für die Übertragung des Erregers ist ein enger Körperkontakt notwendig, aber auch über Bettwäsche und Handtücher, die mit dem Virus kontaminiert wurden, ist eine Ansteckung möglich.



Symptome sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und ein paar Tage später Pusteln auf der Haut. Die Inkubationszeit beträgt zwischen fünf und 21 Tagen. Die empfohlene Isolation für Betroffene dauert ebenfalls mindestens 21 Tage.



Die Weltgesundheitsorganisation erinnerte daran, dass der erste Fall von Affenpocken bei einem Menschen bereits 1970 in Afrika nachgewiesen wurde und die Erreger dort schon lange zirkulieren. Auf dem Kontinent hätten sich seit Anfang des Jahres mehr als 1400 Menschen infiziert und 66 seien gestorben. „Solange dieser Erreger in Zentralafrika und Westafrika zirkulierte, haben wir uns in den reichen Ländern, wie so häufig, nicht für das Problem interessiert“, kritisiert auch der Berliner Infektiologe Leif Erik Sander im „Spiegel“. „Mit einer frühen Impfkampagne in den betroffenen Ländern hätte man das Ganze vermutlich eindämmen können.“