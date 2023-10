Afghanistan von starken Erdbeben erschüttert

Kabul/Teheran (dpa) - . In Afghanistan haben mehrere starke Erdbeben innerhalb kurzer Zeit die Grenzregion nahe dem Iran erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke von mindestens acht Beben auf Werte zwischen 4,6 und 6,3. Die Erdstöße ereigneten sich am Morgen nordwestlich der afghanischen Grenzstadt Herat, in einer geringen Tiefe von rund zehn Kilometern.