Mitarbeiter von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) errichten nördlich von Frankfurt (Oder) auf dem Deich am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder einen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Berlin - Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche ist bei einem toten Wildschwein in Brandenburg bestätigt worden, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in Berlin mitteilte.

