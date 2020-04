Aktuell 97 Corona-Fälle im Odenwaldkreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ODENWALDKREIS - (jös). Insgesamt 97 Corona-Virus-Fälle hat das Landratsamt am frühen Donnerstagnachmittag für den Odenwaldkreis gemeldet. Zwei Frauen sind an der Folgen der Erkrankung gestorben, 19 Menschen Personen gelten als genesen. Von den derzeit 19 positiv Getesteten, die in Krankenhäusern behandelt werden, sind 13 im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach untergebracht, sechs in Kliniken außerhalb des Kreises.

Auf den Covid-19-Stationen im GZO befinden sich insgesamt 21 Patienten; außer den 13 positiv Getesteten sind das jeweils vier Verdachtsfälle und Patienten mit negativem Test. Sechs Personen müssen intensivmedizinisch behandelt werden, heißt es weiter.

Große Sorgen bereitet – wie berichtet – das Auftreten des Virus in einem Odenwälder Pflegeheim, das deswegen unter Quarantäne gestellt worden ist. Nachdem inzwischen weitere Tests vorgenommen und ausgewertet wurden, steht fest, dass 17 Bewohner mit dem Virus infiziert sind.

Dazu zählen auch, so erläutert die Kreisverwaltung, die während der Fahrt in die Klinik verstorbene Bewohnerin und zwei Personen, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Somit befinden sich derzeit 14 positiv getestete Bewohner in dem Heim, außerdem 14 negativ getestete und ein Bewohner, bei dem das Testergebnis noch aussteht.

Von den rund 40 Mitarbeiterinnen der Einrichtung sind sechs positiv getestet worden, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie Pressesprecher Stefan Toepfer mitteilte. Der Gesundheitszustand der übrigen Beschäftigten werde vom Gesundheitsamt laufend kontrolliert.