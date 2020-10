Aktuell höchster Anstieg der Corona-Infektionen seit April

Coronavirus (Foto: Romolo Tavani - stock.adobe)

Live-Blog der dpa. Eine Übersicht über alle Infos zum neuen Schuljahr unter Corona-Bedingungen finden Sie bei uns für REGION - Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie weiter? Gibt es neue Einschränkungen oder eher weitere Lockerungen in unserer Region? Gegen die auch hier immer wieder aufkeimenden Gerüchte, Falschmeldungen und Halbwahrheiten setzen wir hier unsere Nachrichten. Hier halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Weiter unten finden Sie außerdem interaktive Karten zum Thema, Grafiken sowie eine Box mit Links zu den wichtigsten Hintergrundinformationen. Dazu gibt es unter diesem Link den ständig aktualisierten. Eine Übersicht über alle Infos zum neuenunter Corona-Bedingungen finden Sie bei uns für Rheinland-Pfalz und Hessen

1. Oktober, 16.21 Uhr: Höchste Zunahme bei Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz seit April - 109 neue Fälle

In Rheinland-Pfalz hat es von Mittwoch auf Donnerstag die höchste Zunahme binnen 24 Stunden bei der Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit dem Lockdown-Monat April gegeben. 109 neue Infektionen mit dem hoch ansteckenden Virus sind nachgewiesen worden. Mit Stand Donnerstagvormittag (10.20 Uhr) haben sich somit 10 826 Menschen im Land mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. 1054 Menschen in dem Bundesland sind demnach aktuell infiziert. 255 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie gestorben. Diese Zahl blieb binnen 24 Stunden unverändert.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es im Kreis Neuwied. Dort wurden 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert. Dahinter folgen der Kreis Alzey-Worms (Inzidenz von 27) sowie der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Mainz (jeweils 25).

1. Oktober, 16.14 Uhr: 144 neue Corona-Infektionen in Hessen nachgewiesen

In Hessen sind binnen eines Tages 144 weitere Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Gesamtzahl stieg damit bis zum Donnerstag auf 19.089 Fälle, wie aus dem vom hessischen Sozialministerium in Wiesbaden veröffentlichten Zahlen (14.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 551.

Unter den Städten und Kreisen weist der Kreis Groß-Gerau mit 35,5 die meisten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) auf. Dahinter folgen die Stadt Offenbach mit 31,4 sowie der Kreis Offenbach (25,8) und die Stadt Frankfurt (25,3). Das Konzept der hessischen Landesregierung sieht beim Überschreiten der ersten Warnstufe bei einer Inzidenz ab 20 erhöhte Aufmerksamkeit, ein erweitertes Meldewesen und "bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen" vor. Über einer Inzidenz von 35 sind weitere Maßnahmen möglich, die mit dem Planungsstab des Ministeriums abgestimmt werden müssen.

1. Oktober, 15 Uhr: Boehringer feilt an Anti-Corona-"Waffe"

Der Ingelheimer Pharmakonzern ist nach eigenen Angaben bei der Entwicklung eines Antikörper-Kandidaten "schon weit fortgeschritten". Mehr Der Ingelheimer Pharmakonzern ist nach eigenen Angaben bei der Entwicklung eines Antikörper-Kandidaten "schon weit fortgeschritten". Mehr hier

30. September, 17.45: 48 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben sich weitere 48 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Spitzenreiter ist weiterhin Mainz mit 26 Neuinfektionen. Mehr In Rheinland-Pfalz haben sich weitere 48 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Spitzenreiter ist weiterhin Mainz mit 26 Neuinfektionen. Mehr hier

30. September, 17.30: Fünf neue Corona-Fälle in Worms

In Worms wurde fünf neue Corona-Fälle festgestellt, bei denen jedoch kein einziger Infektionsherd festgestellt werden konnte. Auch in Wonnegau, Eich und Monsheim gibt es neue Fälle. Mehr In Worms wurde fünf neue Corona-Fälle festgestellt, bei denen jedoch kein einziger Infektionsherd festgestellt werden konnte. Auch in Wonnegau, Eich und Monsheim gibt es neue Fälle. Mehr hier

30. September, 17 Uhr: Arbeitsmarkt entspannt sich in der Krise erstmals

Der Arbeitsmarkt in Hessen und Rheinland-Pfalz zeigte sich im September robust: weniger Erwerbslose, mehr offene Stellen. Doch das ist womöglich nur die Ruhe vor dem Sturm. Mehr Der Arbeitsmarkt in Hessen und Rheinland-Pfalz zeigte sich im September robust: weniger Erwerbslose, mehr offene Stellen. Doch das ist womöglich nur die Ruhe vor dem Sturm. Mehr hier

30. September, 15 Uhr: Groß-Gerau runter, Offenbach hoch

In Hessens Städten und Landkreisen setzt sich das Auf und Ab der bestätigten Covid-19-Infektionszahlen fort. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sank am Mittwoch im Landkreis Groß-Gerau von 34,8 auf 31,9, wie aus Zahlen des hessischen Gesundheitsministeriums (Stand 14 Uhr) hervorgeht. Dagegen stieg diese sogenannte Inzidenz in der Stadt Offenbach auf 34,5 (Vortag 31,4). Sie blieb damit knapp unter der Schwelle von 35, ab der weitere Corona-Maßnahmen möglich sind.

Der Kreis Groß-Gerau hatte zuvor reagiert und beschränkte unter anderem die Teilnehmerzahl für private Feste und Feiern. So sind seit diesem Mittwoch nicht mehr als 25 Gäste bei privaten Zusammenkünften und Feiern in angemieteten wie auch privaten Räumen erlaubt. Unter freiem Himmel sind bis zu 100 Teilnehmer erlaubt.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Covid-19-Infektionen in Hessen erhöhte sich am Mittwoch gegenüber dem Vortag um 157 auf 18 945. 551 Todesfälle werden bisher mit Covid-19 in Verbindung gebracht. Dieser Zahl blieb am Mittwoch gleich.

30. September, 14.10 Uhr: Rheinland-Pfalz erlaubt ab Oktober wieder den Bordellbetrieb

Nach monatelanger Schließung dürfen Prostitutionsstätten von Oktober an wieder öffnen – Nach monatelanger Schließung dürfen Prostitutionsstätten von Oktober an wieder öffnen – das allerdings nur unter strengen Auflagen.

30. September, 13.45 Uhr: Fastnacht - Corona bremst Wormser Sänger und Büttenredner aus

Die Vereine, die in Worms hinter der Fastnacht stehen, sagen die Saalfastnacht wegen Corona ab. Dennoch wird Worms in der fünften Jahreszeit nicht völlig narrenfrei sein. Die Vereine, die in Worms hinter der Fastnacht stehen, sagen die Saalfastnacht wegen Corona ab. Dennoch wird Worms in der fünften Jahreszeit nicht völlig narrenfrei sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

30. September, 4.30 Uhr: Ein umsichtiger Herbsturlaub im Risikogebiet?

Mehr als die Hälfte aller EU-Länder sind mittlerweile wieder Corona-Risikogebiete. Doch die Gefahr der Infektion ist nicht überall gleich. Von der Reisewirtschaft gibt es harsche Kritik. Weitere Infos lesen Sie Mehr als die Hälfte aller EU-Länder sind mittlerweile wieder Corona-Risikogebiete. Doch die Gefahr der Infektion ist nicht überall gleich. Von der Reisewirtschaft gibt es harsche Kritik. Weitere Infos lesen Sie hier

30. September, 4 Uhr: Urlaub während Corona: Ab in die Quarantäne

Wer trotz Reisewarnung seinen Urlaub in einem Risikogebiet verbringt, muss sich anschließend testen lassen. Wo das geht und worauf man achten muss. Weitere Infos lesen Sie Wer trotz Reisewarnung seinen Urlaub in einem Risikogebiet verbringt, muss sich anschließend testen lassen. Wo das geht und worauf man achten muss. Weitere Infos lesen Sie hier

29. September, 21.30 Uhr: Dreistufiger Corona-Warn- und Aktionsplan in Rheinland-Pfalz

Gelb-Orange-Rot: Rheinland-Pfalz will flexibel und passgenau auf die Entwicklung der Infektionszahlen reagieren. Die Schrauben können angedreht und gelockert werden. Mehr dazu Gelb-Orange-Rot: Rheinland-Pfalz will flexibel und passgenau auf die Entwicklung der Infektionszahlen reagieren. Die Schrauben können angedreht und gelockert werden. Mehr dazu hier

29. September, 19.30 Uhr: Hoffnung für Clubs und Discos in Hessen?

Hessen will im Zuge der neuen Corona-Maßnahmen weiter am Fünf-Stufen-Konzept festhalten. Ministerpräsident Bouffier stellt derweil Erleichterungen für Clubs und Diskos in Aussicht. Mehr dazu Hessen will im Zuge der neuen Corona-Maßnahmen weiter am Fünf-Stufen-Konzept festhalten. Ministerpräsident Bouffier stellt derweil Erleichterungen für Clubs und Diskos in Aussicht. Mehr dazu hier [plus-Inhalt]

29. September, 18.15 Uhr: Alkohol, Parties, Fieber-Ambulanzen - neue Corona-Beschlüsse

Bund und Länder haben am Dienstag schärfere Corona-Regeln beschlossen. Ein Überblick: Bund und Länder haben am Dienstag schärfere Corona-Regeln beschlossen. Ein Überblick: KLICK hier















29. September, 16.15 Uhr: 144 neue Corona-Infektionen in Hessen

Weitere 144 Corona-Infektionen sind in Hessen nachgewiesen worden. Die Gesamtzahl stieg bis Dienstag auf 18.788, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen auf 551. Sechs Städte und Kreise zählten laut Sozialministerium in den vergangenen sieben Tagen mehr als 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Nach dem Kreis Groß-Gerau steuern Frankfurt und Offenbach auf die nächste Warnstufe zu.

Der Eskalationsplan des Hessischen Sozialministeriums sieht beim Überschreiten der ersten Warnstufe erhöhte Aufmerksamkeit, ein erweitertes Meldewesen und "bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen" vor. Über einer Inzidenz von 35 sind weitere Maßnahmen möglich, die mit dem Planungsstab des Ministeriums abgestimmt werden müssen.

Die höchste Inzidenz wies den Angaben zufolge auch am Dienstag der Kreis Groß-Gerau auf. Das Ministerium zählte 34,8 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgte die Stadt Offenbach mit 31,4, die Stadt Frankfurt mit 29,6, der Landkreis Offenbach mit 24,2, der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 21,1 und die Stadt Darmstadt mit 23,8 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

29. September: Aufruf: An Abstands- und Hygieneregeln halten

Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) rief eindringlich dazu auf, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. "Es ist mir unverständlich, wie sorglos viele Menschen mit der immer noch bedrohlichen Situation umgehen", erklärte Majer. Offenbach meldete eine Inzidenz von 34,2 Fällen und damit eine höhere Zahl als das Sozialministerium. Die Stadt hatte die geltenden Beschränkungen wie eine Maskenpflicht in der Gastronomie zuletzt verlängert.

29. September, 14.43 Uhr: 74 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 74 auf 10.669 gestiegen. 254 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie gestorben, das ist ein Fall mehr als am Montag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Am Dienstag waren 988 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 27 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen der Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Neuwied mit jeweils 23 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

28. September, 16.20 Uhr: Sechs hessische Orte über erster Schwelle

Obwohl die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hessen am Montag nur um 37 gestiegen ist, spitzt sich die Lage örtlich zu. Vier Städte und Kreise hatten laut Sozialministerium in den vergangenen sieben Tagen mehr als 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, zwei sogar mehr als 30. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Bundesland stieg bis Montag auf 18.644. Die Zahl der Todesfälle blieb am Montag konstant bei 550.

Der Eskalationsplan des Hessischen Sozialministeriums sieht beim Überschreiten der ersten Warnstufe erhöhte Aufmerksamkeit, ein erweitertes Meldewesen und "bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen" vor. Über einer Inzidenz von 35 sind weitere Maßnahmen möglich, die mit dem Planungsstab des Ministeriums angestimmt werden müssen.

Die höchste Inzidenz hatte am Montag der Kreis Groß-Gerau. Dort zählte das Gesundheitsamt 36,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Offenbach mit 31,4, die Stadt Frankfurt mit 26,4, der Landkreis Offenbach mit 24,7, der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 21,9 und die Stadt Darmstadt mit 21,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Einer der Hotspots war vergangene Woche ein Paketzentrum im Kreis Offenbach. Alle Beschäftigten wurden nach dem Ausbruch getestet, die Ergebnisse lagen am Wochenende vor. Bislang sind demnach 60 Infektionsfälle festgestellt worden.

28. September, 16.07 Uhr: Fünf Personen in der VG Eich positiv getestet

Fünf neue Fälle gibt es seit Freitag in der VG Eich, in Worms dagegen wurde nur eine Person positiv getestet. Die aktuellen Zahlen. Mehr Fünf neue Fälle gibt es seit Freitag in der VG Eich, in Worms dagegen wurde nur eine Person positiv getestet. Die aktuellen Zahlen. Mehr hier

28. September, 15.13 Uhr: 51 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Montag um 51 auf 10 595 gestiegen. 253 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie gestorben, das waren zwei mehr als am Sonntag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Am Montag (Stand 10.30 Uhr) waren 972 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert, 24 mehr als am Samstag.

28. September, 15.04 Uhr: 32 neue Corona-Fälle in Mainz

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen vermeldet darüber hinaus noch zehn Neuinfektionen für den Kreis Mainz-Bingen. Die höheren Fallzahlen haben dabei mehrere Gründe. Mehr dazu Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen vermeldet darüber hinaus noch zehn Neuinfektionen für den Kreis Mainz-Bingen. Die höheren Fallzahlen haben dabei mehrere Gründe. Mehr dazu hier

27. September, 19.15 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Im Kreis Limburg-Weilburg musste eine die Weiltalschule Weilmünster sowie eine Kindertagesstätte in Obertiefenbach wegen Corona-Fällen geschlossen werden. Stand Sonntagmittag sind aktuell 31 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg mit dem Coronavirus infiziert. Der Landkreis Gießen meldet am Wochenende 41 bestätigte Corona-Infektionen. Im Lahn-Dill-Kreiswerden 38 aktive Corona-Fälle sowie 513 Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt betreut. Im Kreis Marburg-Biedenkopf ist die Zahl der aktiven Fälle auf 66 gestiegen. Mehr dazu Im Kreis Limburg-Weilburg musste eine die Weiltalschule Weilmünster sowie eine Kindertagesstätte in Obertiefenbach wegen Corona-Fällen geschlossen werden. Stand Sonntagmittag sind aktuell 31 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg mit dem Coronavirus infiziert. Der Landkreis Gießen meldet am Wochenende 41 bestätigte Corona-Infektionen. Im Lahn-Dill-Kreiswerden 38 aktive Corona-Fälle sowie 513 Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt betreut. Im Kreis Marburg-Biedenkopf ist die Zahl der aktiven Fälle auf 66 gestiegen. Mehr dazu hier

27. September, 16.30 Uhr: Mehr als 200 neue Corona-Infektionen in Hessen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist am Sonntag um 211 auf 18.607 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle nahm um einen auf 550 (Stand 14 Uhr) zu, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die meisten Neuinfektionen gibt es im Kreis Groß-Gerau. Dort zählte das Gesundheitsamt 36,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen die Stadt Offenbach mit 29,1, der Landkreis Offenbach mit 27,2 und die Stadt Frankfurt mit 27,1 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Ab einem Wert von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen.

27. September, 13.40 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz um 71 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag um 71 auf 10.544 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle gab das Gesundheitsministerium in Mainz mit 251 an. Aktuell (Stand 11.45 Uhr) sind 996 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert, 30 mehr als am Samstag. Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 26 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen Ludwigshafen mit 22 sowie der Kreis Neuwied und der Rhein-Pfalz-Kreis mit jeweils 19 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Knapp neun von zehn Menschen in Rheinland-Pfalz, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 9297 Fälle oder 88,2 Prozent.

26. September, 16.30 Uhr: Acht neue Fälle in Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Samstag, 26. September, 32 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das sind im Vergleich zum Vortag acht neue Covid-19-Fälle. Leichte Entwarnung gibt es derweil bei Fußball-Regionalligist FC Gießen: Laut Gesundheitsamt ist die aktuelle Corona-Testreihe negativ ausgefallen. In Quarantäne bleiben die Spieler weiter. Mehr dazu Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Samstag, 26. September, 32 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das sind im Vergleich zum Vortag acht neue Covid-19-Fälle. Leichte Entwarnung gibt es derweil bei Fußball-Regionalligist FC Gießen: Laut Gesundheitsamt ist die aktuelle Corona-Testreihe negativ ausgefallen. In Quarantäne bleiben die Spieler weiter. Mehr dazu hier

26. September, 16 Uhr: 175 neue Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist am Samstag um 175 gestiegen. Damit stieg die Zahl der inzwischen insgesamt erfassten Sars-CoV-2-Fälle binnen eines Tages von 18.221 auf 18.396, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Ein weiterer Mensch starb in Zusammenhang mit der Erkrankung. Insgesamt sind nun 549 Todesfälle bekannt.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz hatte Samstag erneut der Kreis Groß-Gerau mit 31,5. Diese wichtige Kennzahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bekannt wurden. Ab einem Wert von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen.

26. September, 14 Uhr: 66 neue Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Samstag im Vergleich zum Vortag um 66 auf 10 473 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Zum Vergleich: Am Freitag war die Zahl um 86 gestiegen.

Aktuell seien 966 Menschen im Bundesland infiziert, hieß es. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 252. Insgesamt 9255 Menschen sind demnach wieder genesen.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es im Kreis Neuwied. Dort zählte das Gesundheitsamt 22 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Der Kreis Neuwied hatte am Freitag mitgeteilt, dass nach einer Hochzeitsfeier am 12. September 20 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden seien. Hinter Neuwied folgen Ludwigshafen (20) und die Landeshauptstadt Mainz (19).















25. September, 16.40 Uhr: Infektionen in Paketzentrum lassen Fallzahlen in Hessen steigen

Nach einem Covid-19-Ausbruch in einem Paketverteilzentrum im Kreis Offenbach sind die Fallzahlen in Hessen weiter gestiegen. Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Hessen binnen eines Tages um 186 gestiegen (Gesamtzahl 18 221). Das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand 14.00 Uhr) meldete am Freitag auch zwei neue Todesfälle (Gesamtzahl 548). Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in Hessen hatte Ende der Woche der Kreis Groß-Gerau mit 26,4. Diese wichtige Kennzahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bekannt wurden. Ab einem Wert von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. In Wiesbaden wurde am Freitag das Besuchsverbot in Kliniken verlängert. Es gilt nun für weitere drei Wochen bis 18. Oktober. Die Stadt Offenbach hat die Maskenpflicht in der Gastronomie und die auf 50 Menschen beschränkte Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen erneut um eine Woche verlängert.

In einem Paketverteilzentrum in Obertshausen (Kreis Offenbach) hatte es in den vergangenen Tagen 33 bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Die Gesundheitsämter verschiedener Kreise waren am Freitag damit beschäftigt, die Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln. Laut Kreisverwaltung wohnen nur 17 der Infizierten im Kreis Offenbach. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Offenbach lag am Freitag bei 18,5.

Am Freitag gab es nach Angaben einer Sprecherin keinen neuen Stand. Man warte auf die Ergebnisse der Tests der rund 750 Beschäftigten des Zentrums. Weitere Kreise in der Region führen einen Anstieg bei den Fallzahlen auf diesen Ausbruch zurück. Der Main-Kinzig-Kreis (Sieben-Tages-Inzidenz 16,1) beispielsweise meldete am Freitag zwölf neue Coronavirus-Fälle: "Vier dieser Fälle sind dem Ausbruch in einem Paketzentrum im Landkreis Offenbach zuzurechnen", hieß es.

25. September, 15.52 Uhr: Staatstheater Wiesbaden muss Spielbetrieb einstellen

Eigentlich wollte das Staatstheater in Wiesbaden wieder mehr Besucher zulassen - doch nun kommt alles anders. Aktuell geplante Vorstellungen können nicht durchgeführt werden. Mehr dazu Eigentlich wollte das Staatstheater in Wiesbaden wieder mehr Besucher zulassen - doch nun kommt alles anders. Aktuell geplante Vorstellungen können nicht durchgeführt werden. Mehr dazu hier

25. September, 15 Uhr: Vier neue Corona-Fälle in Worms

Bei vier Wormsern wurden eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Auch im Wonnegau gibt es eine Neuinfektion. Mehr dazu Bei vier Wormsern wurden eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Auch im Wonnegau gibt es eine Neuinfektion. Mehr dazu hier

25. September, 12.30 Uhr: Stetige Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz verläuft in diesem Monat stetig und ohne größere Schwankungen: In der zurückliegenden Woche nahm die Zahl der bestätigten Infektionen um 3,9 Prozent zu und damit ebenso stark wie in den drei Wochen zuvor. Das ist zwar höher als noch Ende Juni und Anfang Juli mit einer Zunahme von 0,9 Prozent, aber etwas niedriger als Mitte August mit 5,8 Prozent. Bis Freitag registrierten die Behörden nach Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt 10.407 Fälle (Stand 10.25 Uhr). Das sind 86 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 2 auf 251. Aktuell sind 943 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert, 22 mehr als am Vortag.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 24 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen Ludwigshafen mit 22 und der Westerwaldkreis mit 18 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Der Kreis Neuwied teilte am Freitag mit, dass nach einer Hochzeitsfeier am 12. September 20 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden seien. Das Amt arbeite mit Hochdruck daran, die Infektionsketten zu ermitteln und zu stoppen, erklärte der Landrat. Knapp neun von zehn Menschen in Rheinland-Pfalz, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 9213 Fälle oder 88,5 Prozent.















24. September, 17.30 Uhr: 165 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Hessen binnen eines Tages um 165 gestiegen. Wie das Sozialministerium mitteilte, wurden damit inzwischen insgesamt 18.035 Sars-CoV-2-Fälle in Hessen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich im Vergleich zum Mittwoch um einen auf 546.

Bei den Landkreisen und kreisfreien Städten hat der Kreis Groß-Gerau weiter die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dieser wichtige Wert für den Verlauf der Pandemie lag nach Angaben des Ministeriums dort bei 25,4, nach 27,2 am Mittwoch. Ab einem Wert von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Nur der Kreis Groß-Gerau lag am Donnerstag über dieser Schwelle.

Allein in einem Paketverteilzentrum in Obertshausen gab es in den vergangenen Tagen 33 bestätigte Corona-Infektionen, wie der Kreis Offenbach am Donnerstag berichtete. Außerdem wurden allein in Marburg-Biedenkopf binnen 24 Stunden 22 Neuinfektionen gemeldet. Mehr dazu Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Hessen binnen eines Tages um 165 gestiegen. Wie das Sozialministerium mitteilte, wurden damit inzwischen insgesamt 18.035 Sars-CoV-2-Fälle in Hessen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich im Vergleich zum Mittwoch um einen auf 546.Bei den Landkreisen und kreisfreien Städten hat der Kreis Groß-Gerau weiter die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dieser wichtige Wert für den Verlauf der Pandemie lag nach Angaben des Ministeriums dort bei 25,4, nach 27,2 am Mittwoch. Ab einem Wert von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Nur der Kreis Groß-Gerau lag am Donnerstag über dieser Schwelle.Allein in einem Paketverteilzentrum in Obertshausen gab es in den vergangenen Tagen 33 bestätigte Corona-Infektionen, wie der Kreis Offenbach am Donnerstag berichtete. Außerdem wurden allein in Marburg-Biedenkopf binnen 24 Stunden 22 Neuinfektionen gemeldet. Mehr dazu hier

24. September, 14 Uhr: 75 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz registriert

In Rheinland-Pfalz sind weitere 75 Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Gesamtzahl stieg damit am Donnerstag auf 10.321. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 249 (plus 1), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell gelten 921 Menschen in dem Bundesland als infiziert mit dem Virus.

23. September, 18 Uhr: Elf neue Corona-Fälle in Mainz

Während im Kreis Mainz-Bingen am Mittwoch keine neue Corona-Infektion gemeldet wird, gibt es in der Stadt Mainz elf neue Infizierte. Acht Personen davon sind Reiserückkehrer. Damit sind es bis dato insgesamt 1572 Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Davon kommen 987 aus der Stadt Mainz. Als bereits genesen gelten in Mainz 891 Menschen, aktuell infiziert sind in der Stadt 67 Menschen.

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet somit im Kreis sechs Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, in der Stadt Mainz sind es 26.

23. September, 16 Uhr: 113 neue Corona-Fälle in Hessen

Die Zahl der diagnostizierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen am Mittwoch um 113 Fälle gestiegen. Wie das Sozialministerium (Stand 14 Uhr) mitteilte, lag die Zahl der Todesfälle mit oder an Corona unverändert bei 545 Menschen. Seit Beginn der Pandemie wurden 17 870 bestätigte Fälle in Hessen gezählt.

Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde demnach in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 27,2. Es folgt die Stadt Frankfurt mit 19,5.

In Offenbach liegt der Wert aktuell bei 13. Die Stadt hatte am Montag die Auflagen für die Bevölkerung noch einmal verlängert: Bis einschließlich 27. September dürfen an privaten Feiern "unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten" nur 50 Personen teilnehmen. In Gaststätten müssen Gäste beim Betreten und Verlassen sowie auf dem Weg zur Toilette Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.

23. September, 13 Uhr: 45 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 45 auf 10 246 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 248, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 921 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert (Stand 10.15 Uhr), 15 mehr als am Vortag.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es inzwischen im Landkreis Germersheim in der Südpfalz. Dort zählte das Gesundheitsamt 26 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen die Landeshauptstadt Mainz mit 23 sowie die Stadt Worms und der Westerwaldkreis mit jeweils 18 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten ist allein die Stadt Landau ohne eine registrierte Neuinfektion in den zurückliegenden sieben Tagen. Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 9077 Fälle oder 88,6 Prozent.

23. September, 6 Uhr: Warten auf den Corona-Winter am Darmstädter Klinikum

Darmstadt war und ist kein Hotspot, was Corona angeht. Und auch derzeit ist die Situation etwa auf der Intensivstation am Klinikum entspannt. Doch die Ruhe ist womöglich trügerisch. Mehr dazu Darmstadt war und ist kein Hotspot, was Corona angeht. Und auch derzeit ist die Situation etwa auf der Intensivstation am Klinikum entspannt. Doch die Ruhe ist womöglich trügerisch. Mehr dazu hier

22. September, 15 Uhr: 120 neue Fälle in Hessen

Die Zahl der diagnostizierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen am Dienstag um 120 Fälle gestiegen. Wie das Sozialministerium (Stand 14 Uhr) mitteilte, gab es einen neuen Todesfall. Damit sind seit Beginn der Pandemie 545 Menschen in Hessen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Seitdem wurden 17.757 bestätigte Fälle in Hessen gezählt. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde demnach in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 24,2. Es folgt die Stadt Frankfurt mit 20,0.

In Offenbach liegt der Wert aktuell bei 11,5. Die Stadt hat am Montag die Auflagen für die Bevölkerung noch einmal verlängert: Bis einschließlich 27. September dürfen an privaten Feiern "unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten" nur 50 Personen teilnehmen. In Gaststätten müssen die Gäste beim Betreten und Verlassen und auf dem Weg zur Toilette Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.

22. September, 12.30 Uhr: Weitere 54 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 54 auf 10.201 gestiegen. Da seit Montag ein weiterer Todesfall hinzukam, sind jetzt insgesamt 248 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 906 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert (Stand 10.10 Uhr), sechs mehr als am Vortag. Die meisten Neuinfektionen gibt es weiterhin in der Stadt Worms, mit rückläufiger Tendenz. Dort zählte das Gesundheitsamt 29 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen die Landeshauptstadt Mainz und der Kreis Germersheim mit jeweils 24 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten ist kein einziger ohne Neuinfektion in den zurückliegenden sieben Tagen. Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 9047 Fälle oder 88,7 Prozent.

21. September, 18.04 Uhr: Vierte Klasse der Wiesbadener Gansbergschule in Quarantäne

Bei drei Grundschülern wurden Corona-Infektionen festgestellt. Die Schule hat betroffene Schüler in Quarantäne geschickt, setzt auf Online-Unterricht und weitere Strategien. Bei drei Grundschülern wurden Corona-Infektionen festgestellt. Die Schule hat betroffene Schüler in Quarantäne geschickt, setzt auf Online-Unterricht und weitere Strategien. Hier der ausführliche Bericht.

21. September, 17.15 Uhr: 25 neue Corona-Fälle in Mainz

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat über das Wochenende 25 neue Corona-Fälle für Mainz gemeldet – darunter fünf Reiserückkehrer. Aktuell sind damit 80 Personen in Mainz infiziert. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt bei 24, ohne Reiserückkehrer bei 21. Für den Kreis Mainz-Bingen wurden über das Wochenende sieben Neuinfektionen gemeldet, davon drei Reiserückkehrer. Aktuell sind im Landkreis 23 Personen infiziert. Die Fälle pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage liegen bei sieben, ohne Reiserückkehrer bei fünf.

21. September, 17 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreute am Montag, 21. September, 24 aktive Corona-Fälle, einen weniger als am Sonntag. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut aktuell 33 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Im Landkreis Limburg-Weilburg sind 32 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Derweil meldet die August-Bebel-Schule in Niedergirmes einen dritten, bestätigten Corona-Fall. Die Schulschließung wurde bis einschließlich Freitag verlängert. Mehr dazu hier

21. September, 15.13 Uhr: 51 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der diagnostizierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen um 51 gestiegen. Es gab keinen neuen Todesfall, deren Gesamtzahl lag damit am Montag bei 544. Das teilte das Sozialministerium am Montag mit. Seit Beginn der Pandemie wurden 17.637 bestätigte Fälle in Hessen gezählt.

Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde demnach in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 20,6. Es folgt die Stadt Frankfurt mit 20,0.

In Offenbach liegt der Wert aktuell bei 17,1. Die Stadt hat am Montag die Auflagen für die Bevölkerung noch mal verlängert: Bis einschließlich 27. September dürfen an privaten Feiern "unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten" nur 50 Personen teilnehmen. In Gaststätten müssen die Gäste beim Betreten und Verlassen und auf dem Weg zur Toilette Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.

21. September, 14.18 Uhr: Wochenbeginn mit 41 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 41 neue Corona-Infektionen registriert, womit es nun in Rheinland-Pfalz insgesamt 10.147 bestätigte Fälle gibt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247. Aktuell sind 900 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert; am Sonntag waren es 921.

Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in der Stadt Worms. Dort zählte das Gesundheitsamt 34 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen die Landeshauptstadt Mainz und der Kreis Germersheim mit jeweils 24 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten blieb allein der Rhein-Lahn-Kreis ohne eine einzige Neuinfektion. Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 9000 Fälle oder 88,7 Prozent.

21. September, 13.13: Universitäten wollen keine Corona-Hotspots werden

Keine vollen Hörsäle: Mehrere Universitäten im Rhein-Main-Gebiet zögern vor Beginn des Wintersemesters bei der Wiedereinführung von Präsenzveranstaltungen. Warum, das lesen Sie Keine vollen Hörsäle: Mehrere Universitäten im Rhein-Main-Gebiet zögern vor Beginn des Wintersemesters bei der Wiedereinführung von Präsenzveranstaltungen. Warum, das lesen Sie hier

21. September, 9.15 Uhr: Neue Corona-Regeln, neue Hoffnung für Mainzer Kinos

Die neuen Corona-Regeln sind ein überraschender Lichtblick für Mainzer Kinobetreiber. Besonders für das Palatin. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Schachbrett-Muster. Die neuen Corona-Regeln sind ein überraschender Lichtblick für Mainzer Kinobetreiber. Besonders für das Palatin. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Schachbrett-Muster. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

20. September, 16.04 Uhr: 70 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen um 70 gestiegen. Es gab einen neuen Todesfall, die Gesamtzahl lag damit am Sonntag bei 544 (Stand 14.00 Uhr). Das teilte das Sozialministerium mit. Seit Beginn der Pandemie wurden 17 586 bestätigte Fälle in Hessen gezählt. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde demnach in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 20,6. Es folgt die Stadt Frankfurt mit 20,4.

20. September, 11.40 Uhr: 31 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz um 31 gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldete am Sonntag insgesamt 10.106 Fälle (Stand 10.05 Uhr) seit Beginn der Pandemie. Aktuell sind demnach 921 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 247. Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in der Stadt Worms. Dort zählte das Gesundheitsamt 32 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Landeshauptstadt Mainz mit 25 Fällen und der Kreis Germersheim mit 24 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten blieb einzig der Rhein-Lahn-Kreis ohne eine einzige bekanntgewordene Neuinfektion.

19. September, 14.25 Uhr: Hessen meldet 174 neue Infektionen

174 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das hessische Sozialministerium am Samstag. Damit ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 17.516 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 543.

19. September, 14.20 Uhr: 62 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz ist am Samstag um 62 gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldete insgesamt 10 075 Fälle (Stand 10.05 Uhr) seit Beginn der Pandemie. Aktuell sind 942 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 247. Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in der Stadt Worms. Dort zählte das Gesundheitsamt 36 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Landeshauptstadt Mainz mit 27 Fällen und der Kreis Germersheim mit 26 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.















19. September, 7 Uhr: Corona – wie es jetzt weitergeht

Was wir über das Leben mit dem Virus wissen – und warum Gesundheitsschutz nicht alles ist. Eine Analyse von Christian Matz. Mehr dazu lesen Sie Was wir über das Leben mit dem Virus wissen – und warum Gesundheitsschutz nicht alles ist. Eine Analyse von Christian Matz. Mehr dazu lesen Sie hier.

18. September, 17.50 Uhr: Auf und ab: Mit Corona in der Dauerwelle?

Zweite Welle? Lokale Hotspots? Es bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als mit dem Coronavirus zu leben – die Lage in Deutschland und anderen Ländern. Mehr dazu Zweite Welle? Lokale Hotspots? Es bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als mit dem Coronavirus zu leben – die Lage in Deutschland und anderen Ländern. Mehr dazu hier

18. September, 16.50 Uhr: Mainzer Gastronomen blicken mit Sorge auf den Winter

Solange es warm ist, sind die Außenplätze von Lokalen gut besucht. Doch was ist, wenn es kalt wird? Einige Gastronomen haben sich zusammengetan und konkrete Ideen ausgearbeitet. Mehr dazu Solange es warm ist, sind die Außenplätze von Lokalen gut besucht. Doch was ist, wenn es kalt wird? Einige Gastronomen haben sich zusammengetan und konkrete Ideen ausgearbeitet. Mehr dazu hier

18.September, 15.37 Uhr: Hessische Kommunen sind von kritischem Corona-Wert entfernt

Trotz zweier größerer Covid-19-Ausbrüche sind Hessens Kommunen von zusätzlichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens deutlich entfernt. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde am Freitag in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten, wie aus Angaben des Sozialministerium in Wiesbaden (Stand 14 Uhr) hervorgeht. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 24,6. Dort gelten erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Im Main-Kinzig-Kreis waren bei Amateurfußballern in und um Gelnhausen rund 400 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden. Inzwischen gibt es im Umfeld der betroffenen Fußballmannschaften 14 nachgewiesene Infektionsfälle. Die Inzidenz liegt aber nur bei 12,8. In Wetzlar habe es 21 Infektionen bei zwei privaten Feierlichkeiten gegeben, meldete der Lahn-Dill-Kreis. Kreisweit liegt die Inzidenz aber nur bei 9,5.

18. September, 14.47 Uhr: 60 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz ist am Freitag um 60 gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldete insgesamt 10.013 Fälle (Stand 10.05 Uhr) seit Beginn der Pandemie. Im Wochenvergleich blieb die relative Zunahme der bestätigten Neuinfektionen mit 3,9 Prozent die dritte Woche in Folge unverändert.

Aktuell sind 920 Menschen im Bundesland infiziert; am Donnerstag waren es 907. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 247. Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in der Stadt Worms. Dort zählte das Gesundheitsamt 37 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Landeshauptstadt Mainz mit 26 Fällen und der Kreis Germersheim mit 25 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten blieb einzig der Rhein-Lahn-Kreis ohne eine einzige Neuinfektion.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 8846 Fälle oder 88,3 Prozent.

17. September, 16.45 Uhr: 149 neue Coronavirus-Infektionen in Hessen

Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Hessen binnen eines Tages um 149 gestiegen. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand 14.00 Uhr) am Donnerstag mitteilte, wurden damit inzwischen insgesamt 17 233 Covid-19-Fälle in Hessen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb unverändert bei 542. Bei den Landkreisen und kreisfreien Städten hat weiter der Kreis Groß-Gerau die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag nach Angaben des Ministeriums dort bei 25,4 und damit etwas höher als noch am Vortag. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Nur der Kreis Groß-Gerau lag am Donnerstag über dieser Schwelle.

17. September, 15.20: Fünf neue Corona-Fälle in Worms

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter. Zwei der Neuinfektionen hängen mit einem Fall in einer Wormser Metzgerei zusammen. Alle Infos gibt es Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter. Zwei der Neuinfektionen hängen mit einem Fall in einer Wormser Metzgerei zusammen. Alle Infos gibt es hier

17. September, 12.40 Uhr: 57 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag um 57 auf 9953 gestiegen. Aktuell sind 907 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 10.15 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247. Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in der Stadt Worms im südlichen Rheinhessen. Dort zählte das Gesundheitsamt 37 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Landeshauptstadt Mainz (27 Fälle) sowie der südpfälzische Landkreis Germersheim (26 Fälle). Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, gelten nach Angaben des Gesundheitsministeriums als genesen. Das waren am Donnerstag 8799 Fälle.















16. September, 15.40 Uhr: Fast 100 neue Coronavirus-Infektionen in Hessen

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hessen binnen eines Tages um fast 100 gestiegen. Nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden (Stand 14 Uhr) stiegen die Infektionen am Mittwoch um 99 auf nun insgesamt 17.084. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 2 auf 542. Bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ist weiter der Kreis Groß-Gerau am stärksten bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betroffen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag nach Angaben des Ministeriums dort bei 23,9, etwas weniger als noch am Vortag.

16. September, 14.17 Uhr: 74 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 74 auf 9896 gestiegen. Aktuell sind 896 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Am Montag waren es 862. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247.

Die meisten Neuinfektionen gibt es inzwischen in der Stadt Worms. Dort zählte das Gesundheitsamt 34 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Landeshauptstadt Mainz (27 Fälle) sowie der südpfälzische Landkreis Germersheim (25 Fälle).

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, gelten nach Angaben des Gesundheitsministeriums als genesen. Das sind 8753 Fälle oder 88,4 Prozent.

Bei der sogenannten Reproduktionszahl für die aktuelle Dynamik des Infektionsgeschehens liegt Rheinland-Pfalz mit 1,01 im Bundesdurchschnitt (1,00). Ein Wert von 1 zeigt an, dass im Durchschnitt jeder Betroffene einen weiteren Menschen ansteckt.

Die vier Teststationen des Landes sind jetzt ausschließlich für Reisende aus Risikogebieten an den Wochenenden jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für diese Reiserückkehrer ist der Test kostenlos. Nach einer Änderung der Bundesverordnung können sich Reisende aus Nichtrisikogebieten jetzt nicht mehr kostenlos testen lassen.

16. September, 10.53 Uhr: Ingelheim sagt wegen Corona die Fastnacht ab

Die Fastnacht 2021 in Ingelheim fällt wegen Corona komplett aus. Das gilt sowohl für die Saalveranstaltungen als auch für die Umzüge. Die Fastnacht 2021 in Ingelheim fällt wegen Corona komplett aus. Das gilt sowohl für die Saalveranstaltungen als auch für die Umzüge. Hier der ausführliche Bericht

16. September, 10.42 Uhr: Wormser Kita wegen Corona-Fall geschlossen

Eine Mitarbeiterin einer Eine Mitarbeiterin einer Wormser Kindertagesstätte hat sich mit dem Coronavirus infiziert . Nun befinden sich rund 50 Kinder in Quarantäne.

16. September, 9.54 Uhr: Neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz in Kraft

Die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz sieht weitere Lockerungen vor. Sie gilt vorerst bis Ende Oktober. Neue Regeln gelten auch für Veranstaltungen im Freien und in Hallen. Die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz sieht weitere Lockerungen vor. Sie gilt vorerst bis Ende Oktober. Neue Regeln gelten auch für Veranstaltungen im Freien und in Hallen. Hier der ausführliche Bericht.

16. September, 9.40 Uhr: Influenza trifft auf Corona: Was passiert in der Grippezeit?

Winterzeit ist Grippezeit: Die Kombination von Covid-Patienten und Grippe-Kranken droht das Gesundheitssystem schwer zu belasten. Die Corona-Vorsicht könnte aber Vorteile haben. Fragen und Antworten zum Thema lesen Sie Winterzeit ist Grippezeit: Die Kombination von Covid-Patienten und Grippe-Kranken droht das Gesundheitssystem schwer zu belasten. Die Corona-Vorsicht könnte aber Vorteile haben. Fragen und Antworten zum Thema lesen Sie hier

15. September, 16 Uhr: 54 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 54 auf 9822 gestiegen. Aktuell sind 862 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 10.15 Uhr). Am Montag waren es 890. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247. Die meisten Neuinfektionen gab es weiter in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 27 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Worms (23 Fälle) sowie Frankenthal und Ludwigshafen (jeweils 16 Fälle). Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, gelten nach Angaben des Gesundheitsministeriums als genesen. Das sind 8713 Fälle.















15. September, 14.40 Uhr: 108 neue Coronavirus-Infektionen in Hessen

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 108 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Am Dienstag (Stand 14 Uhr) lag die Gesamtzahl damit bei 16 985, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um einen auf 540. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten kommt der Kreis Groß-Gerau auf die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag nach Angaben des Ministeriums bei 25,4. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Diese Schwelle wurde am Dienstag nur vom Kreis Groß-Gerau überschritten.

15. September, 15.15 Uhr: Satte Förderung für Biontech

Die Bundesregierung fördert Biontech mit 375 Millionen Euro, damit die Mainzer Firma einen Corona-Impfstoff schnell und breit zur Verfügung stellen kann. Alle Infos gibt es Die Bundesregierung fördert Biontech mit 375 Millionen Euro, damit die Mainzer Firma einen Corona-Impfstoff schnell und breit zur Verfügung stellen kann. Alle Infos gibt es hier

14. September, 19 Uhr: 29 Corona-Neuinfizierte in Mainz

Eine 70-jährige Person aus Mainz war am Coronavirus erkrankt und ist am Wochenende verstorben. In der Stadt und im Landkreis steigen die Infektionszahlen weiter. Alle Infos gibt es Eine 70-jährige Person aus Mainz war am Coronavirus erkrankt und ist am Wochenende verstorben. In der Stadt und im Landkreis steigen die Infektionszahlen weiter. Alle Infos gibt es hier

14. September, 17.10 Uhr: Corona: Wer wird zuerst geimpft – und wer muss warten?

Wenn es 2021 die ersten Impfstoffe gibt, reichen sie bei weitem nicht aus. Wer kommt früher dran, wer später? Eine heikle Debatte, bei der die Lotterie eine Rolle spielen kann. Alle Infos gibt es Wenn es 2021 die ersten Impfstoffe gibt, reichen sie bei weitem nicht aus. Wer kommt früher dran, wer später? Eine heikle Debatte, bei der die Lotterie eine Rolle spielen kann. Alle Infos gibt es hier

14. September, 16.20 Uhr: Wormser Metzgerei wegen Corona-Fall geschlossen

Neun weitere Wormser haben sich mit Corona infiziert. Drei der Fälle haben größere Auswirkungen - sie betreffen eine Metzgerei, eine Schulturnhalle und eine Senioreneinrichtung. Alle Infos gibt es Neun weitere Wormser haben sich mit Corona infiziert. Drei der Fälle haben größere Auswirkungen - sie betreffen eine Metzgerei, eine Schulturnhalle und eine Senioreneinrichtung. Alle Infos gibt es hier

14. September, 15.40 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen steigt in Hessen um 69 Fälle

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Hessen um 69 Fälle gestiegen. Damit gibt es mittlerweile zusammengezählt 16.877 bestätigte Fälle im Land, wie das Sozialministerium am Montag (Stand: 14 Uhr) in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 in Hessen blieb unverändert bei 539. Der Landkreis Groß-Gerau zählte erneut die meisten Neuinfektionen pro

100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Ministeriums am Montag bei 27,5 Fällen. Im Main-Taunus-Kreis wurde ein Wert von 20,1 ermittelt.

14. September, 13.10 Uhr: 14 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 14 auf 9768 gestiegen. Aktuell sind 890 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand: 10.20 Uhr). Am Sonntag waren es 955. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 247. Die meisten Neuinfektionen gab es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 27 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen der Kreis Neuwied mit 20 Fällen und Worms mit 17 Fällen. Nur der Rhein-Land-Kreis registrierte in der zurückliegenden Woche keine einzige Neuinfektion. Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, gelten nach Angaben des Gesundheitsministeriums als genesen. Das sind 8631 Fälle oder 88,4 Prozent.















13. September, 15.45 Uhr: 94 neue Fälle in Hessen

In Hessen ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen binnen eines Tages um 94 Fälle gestiegen. Damit gibt es mittlerweile zusammengezählt 16.808 bestätigte Fälle im Land, wie das Sozialministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 in Hessen erhöhte sich um eine Person auf 539.

Der Main-Taunus-Kreis (20,1) und der Kreis Groß-Gerau (27,5) überschreiten laut Ministerium bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 20, ab dem in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen gelten.

13. September, 12.10 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen für Rheinland-Pfalz

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden um 47 Fälle gestiegen. Demnach waren am Sonntag (10.00 Uhr) landesweit insgesamt 9.754 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus registriert, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 955 Menschen im Bundesland infiziert, vier weniger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 246. Die Zahl der genesenen Fälle bezifferte das Ministerium auf 8.553.

13. September, 10 Uhr: Corona-Tests am Flughafen: Meiste Positive aus dem Kosovo

Die meisten am Frankfurter Flughafen positiv auf das Coronavirus getesteten Reiserückkehrer sind aus dem Kosovo eingereist. Das geht aus einer Statistik des Unternehmens Centogene hervor, das am Frankfurter Flughafen Corona-Tests anbietet. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 15. Juli und 8. September. Aus allen Ländern, die in die Auswertung einflossen, wurden mindestens 350 Personen getestet. Insgesamt waren von 104.177 Getesteten 0,85 Prozent positiv.

Die sogenannte Positivitätsrate war beim Einreiseland Kosovo mit 6,38 Prozent am höchsten. Danach folgen Malta (4,71), Bosnien-Herzegowina (3,17), Ungarn (2,57), Kroatien (2,31) und Albanien (2,14). Am Ende der Liste stehen Spanien mit 0,30 Prozent, gefolgt von den USA (0,28), Großbritannien (0,21), Israel (0,16) und Portugal (0,09). Einreisende aus Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten waren alle negativ.

12. September, 19 Uhr: Querdenker-Demo in Wiesbaden - Ausflug nach Absurdistan

Zur ersten „Großdemonstration“ der Gruppierung „Querdenken611-Wiesbaden“ fanden sich nur rund 200 Teilnehmer ein. Die Redebeiträge sind ein Sammelsurium aus kruden Thesen. Zur ersten „Großdemonstration“ der Gruppierung „Querdenken611-Wiesbaden“ fanden sich nur rund 200 Teilnehmer ein. Die Redebeiträge sind ein Sammelsurium aus kruden Thesen. HIER

12. September, 14.15 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen für Hessen

In Hessen sind mittlerweile 16.714 Fälle von Corona-Infektionen bekannt, 111 mehr als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um einen Fall auf 538 gestiegen. Im Odenwald gibt es 468 bestätigte Fälle, im Kreisa Groß-Gerau 931, im Kreis Darmstadt-Dieburg 656 und in der Stadt Darmstadt 380. Der Kreis Offenbach zählt 1.111 Fälle und die Stadt Frankfurt liegtHessen-weit an der Spitze mit 2924 Fällen. Vierstellig ist auch der Main-Kinzig-Kreis mit 1219 gemeldeten Fällen.

12. September, 12 Uhr: Corona-Neuinfektionen steigen in Rheinland-Pfalz weiter an

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz am Samstag erneut angestiegen. Das Mainzer Gesundheitsministerium registrierte eine Zunahme zum Vortag um 73 Fälle (Stand: 10.15 Uhr). In Rheinland-Pfalz seien 959 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einer Zunahme von 30 Fällen im Vergleich zum Freitag. Die Zahl der Todesfälle blieb nach Angaben des Ministeriums unverändert bei 246.

Die meisten Neuinfektionen gab es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort habe das Gesundheitsamt 24 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gezählt. Danach folgten die Stadt Ludwigshafen mit 19 Fällen und der Kreis Neuwied mit 18 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

12. September, 10 Uhr: 05-Profi wird seit 3,5 Wochen positiv auf Corona getestet

Kuriose Corona-Schleife bei Mainz 05: Der Spieler, der als erster im Bundesliga-Team in Quarantäne musste, wird seit dreieinhalb Wochen immer und immer wieder positiv getestet. Kuriose Corona-Schleife bei Mainz 05: Der Spieler, der als erster im Bundesliga-Team in Quarantäne musste, wird seit dreieinhalb Wochen immer und immer wieder positiv getestet. HIER

12. September, 9.05 Uhr: Protestaktion gegen Corona-Politik in Wiesbaden

Zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen werden an diesem Samstag in Wiesbaden erwartet. Die Demoteilnehmer müssen sich aber an einige Auflagen halten. Zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen werden an diesem Samstag in Wiesbaden erwartet. Die Demoteilnehmer müssen sich aber an einige Auflagen halten. HIER

12. September, 9 Uhr: In Hessen mehrere Dutzend Verstöße gegen Quarantäneauflagen

Hessische Gesundheitsämter haben inzwischen mehrere Dutzend Verstöße gegen Corona- Quarantäneauflagen registriert. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums von Mitte August auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Landtag in Wiesbaden hervor. Acht Menschen hätten zwangsweise untergebracht werden müssen, nachdem Gespräche und Appelle an die Vernunft erfolglos geblieben seien. Demnach hat eine Umfrage unter den Gesundheitsämtern ergeben, dass allein in den Landkreisen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 44 Verstöße gegen Quarantäneauflagen der Gesundheitsämter bekannt wurden.

Allerdings stammten die Informationen zu einigen Fällen aus der Bevölkerung und hätten nicht ausreichend verifiziert werden können. Nach Angaben des Ministeriums verhängten die Landkreise zweimal Bußgelder in Höhe von 528,50 Euro und dreimal in Höhe von 500 Euro.

In Frankfurt haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes 15 Menschen den Quarantänevorgaben widersetzt, wie das Ministerium mitteilte. Aus den anderen kreisfreien Städten hätten keine Zahlen vorgelegen.

12. September, 7 Uhr: Urlaub in Coronazeiten - wohin in den Herbstferien?

Welche Länder sind Risikogebiete? Wo sind die Grenzen dicht? Und was müssen Arbeitnehmer beachten, um keine Abmahnung zu riskieren? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Welche Länder sind Risikogebiete? Wo sind die Grenzen dicht? Und was müssen Arbeitnehmer beachten, um keine Abmahnung zu riskieren? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. HIER

11. September, 17.50 Uhr: Corona-Warnstufe im Kreis Groß-Gerau wieder erreicht

Im Kreis Groß-Gerau sind in zwei Tagen 33 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aktuell seien jedoch keine Verschärfungen geplant, sagt Landrat Thomas Will. Im Kreis Groß-Gerau sind in zwei Tagen 33 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aktuell seien jedoch keine Verschärfungen geplant, sagt Landrat Thomas Will. Hier der ausführliche Bericht.

11. September, 17.50 Uhr: Rheinland-Pfalz verkündet Corona-Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Corona-Regelungen gelockert. Auch der Fastnachtsstart am 11.11 und mehr Zuschauer beim Sport sollen möglich gemacht werden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Corona-Regelungen gelockert. Auch der Fastnachtsstart am 11.11 und mehr Zuschauer beim Sport sollen möglich gemacht werden. Hier der ausführliche Bericht.

11. September, 17.25 Uhr: Zehn Lehrer an Mainzer Gymnasium in Corona-Quarantäne

Nach einem Corona-Fall muss im Gymnasium Oberstadt kurzfristig Unterricht ausfallen. Zehn Lehrer müssen ersetzt werden. Nach einem Corona-Fall muss im Gymnasium Oberstadt kurzfristig Unterricht ausfallen. Zehn Lehrer müssen ersetzt werden. Hier der ausführliche Bericht.

11. September, 14.45 Uhr: 103 weitere Corona-Infektionen in Hessen festgestellt

In Hessen ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen binnen eines Tages um 103 Fälle gestiegen. Damit gibt es mittlerweile zusammengezählt 16 603 bestätigte Fälle im Bundesland, wie das Sozialministerium am Freitag (Stand: 14.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 in Hessen blieb mit 537 unverändert.

Der Landkreis Groß-Gerau zählte die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Ministerium am Freitag bei 25,4 Fällen. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen.

11. September, 12.30 Uhr: Corona-Entwicklung in Rheinland-Pfalz im Wochenvergleich unverändert

Die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz breitet sich weiterhin schneller aus als noch im Juni oder Juli, hat sich im Vergleich zur vergangenen Woche aber nicht weiter beschleunigt. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen nahm am Freitag (Stand 10.15 Uhr) um 64 auf 9634 zu, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Dies bedeutet einen Zuwachs von 3,9 Prozent in den vergangenen sieben Tagen, unverändert im Vergleich zur Vorwoche.

Aktuell sind 929 Menschen im Bundesland infiziert, sechs mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 246.

Die meisten Neuinfektionen gibt es inzwischen in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählten das Gesundheitsamt 22 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Ludwigshafen mit 20 Fällen und der Kreis Neuwied mit 18 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten blieb einzig der Kreis Birkenfeld ohne eine einzige Neuinfektion.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 8459 Fälle oder 87,8 Prozent.

10. September, 14 Uhr: 125 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Donnerstag im Vergleich zum Vortrag um 125 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind um einen Fall gestiegen seit Mittwoch, wie das Hessische Sozialministerium mitteilte.

10. September, 12.30 Uhr: 49 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag um 49 auf 9570 gestiegen - ebenso stark wie am Vortag. Aktuell sind 923 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 10.20 Uhr). Am Mittwoch waren es 941. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 245.

Die meisten Neuinfektionen gibt es zurzeit im Kreis Neuwied und in der Stadt Ludwigshafen. Dort zählten die Gesundheitsämter jeweils 19 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Mainz mit 18 Fällen auf 100.000 Einwohner und der Kreis Ahrweiler mit 17 Fällen. Zwei Kommunen blieben in der zurückliegenden Woche ohne eine einzige Neuinfektion: der Kreis Birkenfeld und Neustadt an der Weinstraße.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 8402 Fälle oder 87,8 Prozent.

10. September, 12 Uhr: Corona-Pandemie bremst Lage auf Hessens Ausbildungsmarkt merklich

Die Corona-Pandemie hat die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Hessen deutlich verschlechtert. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei bisher deutlich niedriger als im vergangenen Jahr, sagten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Frank Martin, am Donnerstag in Wiesbaden.

Nicht nur die Unternehmen würden weniger Ausbildungsstellen ausschreiben. Auch viele junge Menschen seien verunsichert und würden sich seltener als noch im vergangenen Jahr für eine Ausbildung entscheiden, teilten Al-Wazir und Martin mit. Durch die Corona-Krise hätten sich die Entscheidungsprozesse merklich verzögert.

Die duale Berufsausbildung gehe aber trotz der Corona-Pandemie weiter, betonte der Agenturchef. "Wir werden auch in diesem Jahr jedem Jugendlichen ein Angebot unterbreiten und alles dafür tun, damit es nicht zu einer Generation-Corona kommt." Der Fokus liege nun ganz klar auf der Nachvermittlung und der Intensivierung der Informationskampagnen, teilte der Wirtschaftsminister mit.

9. September, 16.50 Uhr: 49 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 49 auf 9521 gestiegen. Aktuell sind 941 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand Mittwoch 10.45 Uhr). Am Dienstag waren es 928. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 245.

Die meisten Neuinfektionen gibt es zurzeit im Kreis Neuwied. Dort zählte das Gesundheitsamt 20 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In Neuwied sind zuletzt mehrere Corona-Infektionen in einem Altenpflegeheim aufgetreten. Danach folgen der Kreis Ahrweiler und die Stadt Ludwigshafen mit jeweils 19 Fällen auf 100.000 Einwohner. Drei Kommunen blieben in der zurückliegenden Woche ohne eine einzige Neuinfektion: der Kreis Birkenfeld sowie die Städte Koblenz und Neustadt an der Weinstraße.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 8335 Fälle oder 87,5 Prozent.

9. September, 15.21: Corona-Impfstoff: EU verhandelt mit Biontech

Die Mainzer Biontech liegt im Rennen um einen Corona-Impfstoff in der Spitzengruppe. Die EU hat Interesse an 200 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech signalisiert.

Mehr Infos gibt es Die Mainzer Biontech liegt im Rennen um einen Corona-Impfstoff in der Spitzengruppe. Die EU hat Interesse an 200 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech signalisiert.Mehr Infos gibt es HIER

9.Septmeber, 15.10 Uhr: Corona-Neuinfektionen steigen in Hessen weiter spürbar an

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Hessen am Mittwoch erneut spürbar angestiegen. Das Wiesbadener Sozialministerium registrierte (Stand: 14 Uhr) eine Zunahme zum Vortag um 97 Fälle. In Hessen gibt es damit mittlerweile 16.375 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 sei um eine Person auf 536 gestiegen.

Der Main-Taunus-Kreis zählte die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag laut Ministerium am Mittwoch bei 20,5. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen.

8. September, 16.10 Uhr: 133 weitere Menschen in Hessen mit Coronavirus infiziert

In Hessen haben sich innerhalb eines Tages weitere 133 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag (Stand 14 Uhr) lag die Gesamtzahl der Fälle damit bei 16.278, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb seit Freitag unverändert bei 535. Der Main-Taunus-Kreis zählte am Dienstag die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz stieg laut Ministerium von 19,7 am Vortag auf 23,9.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. In Hessens größter Stadt Frankfurt lag der Wert nach der Mitteilung bei 22,1 und damit ebenfalls etwas höher als am Montag (21,6), im Kreis Groß-Gerau nahm der Wert leicht von 18,5 auf 18,1 ab, und in der Stadt Offenbach stieg er von 15,3 am Vortag auf 16,1.

8. September, 15.30 Uhr: 69 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

ie Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 69 auf 9472 gestiegen. Dies ist die stärkste Zunahme binnen 24 Stunden seit zehn Tagen. Aktuell sind 928 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 245.

Die meisten Neuinfektionen gibt es zurzeit im Kreis Ahrweiler. Dort zählte das Gesundheitsamt 25 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgen die Städte Mainz und Ludwigshafen mit jeweils 19 Fällen.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 8299 Fälle oder 87,6 Prozent.

7. September, 15.45 Uhr: 17 neue Corona-Fälle in Mainz

Seit Freitag sind in Mainz 17 neue Corona-Fälle beim Gesundheitsamt gemeldet worden. Sechs der betroffenen Mainzer Personen sind Reiserückkehrer. Im Landkreis Mainz-Bingen sind seit Freitag fünf Neuinfektionen aufgetreten, darunter fallen zwei Reiserückkehrer. Insgesamt gibt es in Stadt und Kreis derzeit 84 infizierte Personen, 61 davon in der Stadt Mainz, heißt es vom Gesundheitsamt Mainz-Bingen.

Bislang gibt es im Kreis Mainz-Bingen und in der Stadt Mainz somit 1409 Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Davon kommen 545 positiv getestete Personen aus dem Landkreis 864 aus der Stadt Mainz. 1271 der betroffenen Personen gelten inzwischen als wieder genesen.

7. September, 14.16 Uhr: Die aktuelle Zahlen für Hessen und Rheinland-Pfalz

In Hessen sind Stand heute 16.145 Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das ist ein Anstieg um 47 Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist nicht gestiegen und bleibt auf dem gestrigen Stand von 535 Personen. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell insgesamt 9.403 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle, 48 mehr als am Vortag, und 243 Todesfälle. Mittlerweile sind 8.255 Menschen wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Damit sind akut 905 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert.

6. September, 14.15 Uhr: Offenbach lockert Corona-Beschränkungen

Die Stadt Offenbach lockert die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ab diesem Montag (7.9.) gilt damit keine Maskenpflicht mehr im Unterricht, im öffentlichen Raum dürfen sich wieder mehr Menschen treffen, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Auch die Sperrstunde für die Gastronomie werde aufgehoben. "Das Risiko in Offenbach ist nicht mehr größer als in anderen Orten", sagte Gesundheitsdezernentin Sabine Groß.

Die Lockerungen seien möglich, da die Sieben-Tage-Inzidenz in Offenbach stetig gesunken sei, hieß es weiter. Am 25. August hatte der Wert noch bei 59 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelegen. Am Sonntag lag die Inzidenz laut Mitteilung bei 17,9.

Zuvor galten in der Stadt strenge Kontaktbeschränkungen. So waren Aufenthalte im öffentlichen Raum nur alleine, in Gruppen von höchstens fünf Menschen oder mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushalts erlaubt. Für Gastronomie und Bars galt eine Sperrstunde von 0 bis 6 Uhr. In den Schulen herrschte auch im Unterricht Maskenpflicht. "Der starke Rückgang der Neuinfektionen zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen für die Stadt Offenbach sinnvoll und notwendig waren", sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD).

Im Eskalationsstufenkonzept des Landes Hessen sind die Schwellenwerte 20, 35, 50 und 75 als Warnstufen definiert. Steigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern über einen dieser Werte, werden Beschränkungen erlassen. Erst wenn eine Stufe sieben Tage in Folge unterschritten sei, könne eine Region oder Kommune wieder Lockerungen beschließen, teilte die Stadt Offenbach mit. Den Schwellenwert von 35 Neuinfektionen habe die Stadt am Freitag den siebten Tag hintereinander unterschritten, so dass der Verwaltungsstab Lockerungen beschlossen habe.

6. September, 14 Uhr: 120 neue Corona-Fälle in Hessen

Weitere 120 Hessen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht wird, lag weiterhin bei 535. Das teilte das hessische Sozialministerium am Sonntag in Wiesbaden mit (Stand: 14 Uhr). Bei der sogenannten Inzidenz, einer wichtigen Kennzahl für den Verlauf der Corona-Pandemie, gab es uneinheitliche Veränderungen: In einigen Kommunen wurden leicht sinkende, in anderen leicht steigende Werte registriert.

Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten kam Frankfurt auf die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - die Inzidenz lag damit bei 20,4. Am Vortag hatte der Wert noch bei 12,4 gelegen, zudem hatten alle Kommunen und Kreise unterhalb der Schwelle von 20 gelegen. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gilt in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen.

Im Main-Taunus-Kreis lag der Wert nach der Mitteilung vom Sonntag bei 19,7, im Kreis Groß-Gerau bei 18,5 und in der Stadt Offenbach bei 17,6. In der Landeshauptstadt Wiesbaden sank die Zahl auf 10,4. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 16.098 Menschen in Hessen mit dem Coronavirus infiziert.

6. September, 11.45 Uhr: 40 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag um 40 auf 9355 gestiegen. Aktuell sind 933 Menschen im Bundesland nachweislich infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 10.15 Uhr) - das sind elf weniger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243.

Die meisten Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen gab es im Landkreis Ahrweiler. Hier wurden pro 100.000 Einwohner 23 Fälle gemeldet. Im Landkreis Trier-Saarburg sank die sogenannte 7-Tage-Inzidenz hingegen deutlich. Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis bei 8, am Samstag waren es noch 26. Ursache für die hohe Zahl war ein lokaler Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil.

5. September, 15.35 Uhr: Corona-Warnschwelle hessenweit unterschritten

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist hessenweit unter die Warnschwelle gesunken. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Samstag mitteilte, kam unter den Landkreisen und kreisfreien Städten der Main-Taunus-Kreis auf die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die sogenannte Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag dort bei 19,7 (Stand: 0.00 Uhr). Am Vortag (4. September) lag sie noch bei 21,8.

Auch in den Städten Frankfurt und Offenbach, die zuletzt mit steigenden Zahlen zu kämpfen hatten, lagen die Werte unter der kritischen Marke von 20, die in Hessen die Warnschwelle ist. Frankfurt meldete eine Inzidenz von 12,4, und in Offenbach lag sie bei 16,1. Insgesamt wurden am Samstag 66 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle lag weiter bei 535.

5. September 2020, 12.40 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht in Rheinland-Pfalz weiter zurück. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Samstag mitteilte, ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Trier-Saarburg zwar weiterhin am höchsten. Aber auch dort verringerte sich die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche zuletzt auf 26. Am Freitag waren es noch 39, am Donnerstag 41. Damit ist der Wert deutlich von der kritischen Marke von 50 entfernt, ab der neue Beschränkungen drohen.

Landesweit sind 944 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 10.15 Uhr), was einem Rückgang von 32 Fällen gegenüber dem Vortag entspricht. Die Zahl der Todesfälle beträgt unverändert 243. Fast neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - konkret sind es 8128 Fälle.

5. September 2020, 12 Uhr: Zwei Corona-Fälle bei Mainz 05 - Testspiel gegen Frankfurt fällt aus

Zwei weitere Spieler aus dem Profi-Kader der Rheinhessen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Testspiel gegen die Frankfurter Eintracht am Samstagmittag wurde abgesagt. Mehr dazu Zwei weitere Spieler aus dem Profi-Kader der Rheinhessen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Testspiel gegen die Frankfurter Eintracht am Samstagmittag wurde abgesagt. Mehr dazu HIER

4. September 2020, 16.50 Uhr: Elf neue Corona-Infektionen im Kreis und der Stadt Mainz

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet am Freitag insgesamt elf neue Corona-Infektionen im Kreis und in der Stadt Mainz. Drei davon werden aus dem Landkreis Mainz-Bingen gemeldet, acht neue Fälle aus der Stadt Mainz.

Unter den acht neuen Fällen in Mainz ist ein Reiserückkehrer. In Mainz sind somit aktuell 50 Personen mit dem Coronavirus infiziert, im Kreis 18. Ingesamt wurden bislang somit in Mainz 847 Menschen positiv auf das Virus getestet, 540 im Kreis. 1265 Menschen aus Mainz und dem Kreis gelten als wieder genesen.

4. September, 15.15 Uhr: 54 weitere Corona-Infektionen in Hessen festgestellt

In Hessen sind innerhalb eines Tages 54 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Am Freitagnachmittag (Stand 14.00 Uhr) lag die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 damit bei 15 830, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 1 auf 535.

Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen kommt Frankfurt auf die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die sogenannte Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag laut Ministerium bei 16,1 - und damit aber weiterhin unter den Warnschwellen. Die Stadt hatte wegen der zuletzt sinkenden Zahlen am Donnerstag angekündigt, dass ab nächstem Montag keine Maskenpflicht mehr während des Unterrichts an weiterführenden Schulen gilt.

Auch in den Städten Wiesbaden und Offenbach, die zuletzt mit steigenden Corona-Zahlen zu kämpfen hatten, sind die Werte weiter rückläufig. Offenbach weist nach Angaben der Stadt eine Inzidenz von 14 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf, dort gelten zunächst noch bis Sonntag verschärfte Kontaktbeschränkungen. In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden liegt die Inzidenz laut Ministerium noch bei 11,8. Auch dort waren Gegenmaßnahmen ergriffen worden, um eine rasche Ausbreitung des Virus zu verhindern.

4. September, 14.20 Uhr: Mainzer Berufschüler positiv getestet - 23 Personen in Quarantäne

Ein Schüler der Berufsbildenden Schule auf dem Mainzer Hartenberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Fall hat Auswirkungen auf zahlreiche Betriebe in ganz Rheinland-Pfalz. Mehr dazu Ein Schüler der Berufsbildenden Schule auf dem Mainzer Hartenberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Fall hat Auswirkungen auf zahlreiche Betriebe in ganz Rheinland-Pfalz. Mehr dazu HIER (plus)

4. September, 14 Uhr: 54 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist von Donnerstag bis Freitag um 54 auf 9272 gestiegen. Aktuell sind 976 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte (Stand 10.30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle beträgt weiterhin 243.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, liegt im Kreis Trier-Saarburg nach wie vor nicht weit entfernt von der kritischen Marke von 50. Am Freitag lag dieser Wert bei 39 nach 41 am Donnerstag. Ursache ist ein lokaler Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil.

Fast neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - konkret sind das 8053 Fälle.

3. September, 16.30 Uhr: Wiesbadenerin stirb an Covid-19

Erstmals seit 21. Juni hat Wiesbaden wieder einen Cotonatoten zu beklagen.Die Seniorin verstarb am Mittwoch in der Türkei. Mehr dazu Erstmals seit 21. Juni hat Wiesbaden wieder einen Cotonatoten zu beklagen.Die Seniorin verstarb am Mittwoch in der Türkei. Mehr dazu HIER (plus)

3. September, 15.30 Uhr: 84 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen steigt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter im zweistelligen Bereich, die Zunahme schwächt sich damit aber weiter ab. Am Donnerstag (14.00) waren landesweit 15.776 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, das sind 84 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 534. Noch Ende August war die Zahl der Neuinfektionen in Hessen fast täglich dreistellig gewachsen.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen hat Frankfurt mit 17,3, dahinter folgt Wiesbaden mit 17,2. Die hessische Landeshauptstadt hatte zuletzt die Maßnahmen gegen die Pandemie verschärft, unter anderem mit einer Maskenpflicht an Haltestellen sowie einem Betretungsverbot für Krankenhäuser.

In Offenbach ging die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter zurück, nach Angaben der Stadt vom Donnerstag lag sie bei 10,9. Bis Ende der Woche will die Stadt entscheiden, ob die schärferen Kontaktbeschränkungen über diesen Sonntag (6.9.) hinaus verlängert werden oder auslaufen. Weil die Infektionszahlen unter anderem wegen Reiserückkehrern deutlich gestiegen waren, gilt derzeit unter anderem eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen, im öffentlichen Raum dürfen sich höchstens fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen.

3. September, 14 Uhr: Frist für kostenlose Tests für Reiserückkehrer läuft aus

Welche Testmöglichkeiten auf das Coronavirus gibt es in Rheinland-Pfalz? Darüber haben die Kassenärztliche Vereinigung und die Gesundheitsministerin am Donnerstag informiert. Die Regelungen für Reiserückkehrer ändern sich am 15. September. Mehr dazu gibt es Welche Testmöglichkeiten auf das Coronavirus gibt es in Rheinland-Pfalz? Darüber haben die Kassenärztliche Vereinigung und die Gesundheitsministerin am Donnerstag informiert. Die Regelungen für Reiserückkehrer ändern sich am 15. September. Mehr dazu gibt es HIER

3. September, 11 Uhr: 37 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag um 37 auf 9218 gestiegen. Aktuell sind 994 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 10.25 Uhr). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, liegt im Kreis Trier-Saarburg weiter nahe der kritischen Marke von 50. Am Donnerstag lag dieser Wert bei 41 nach 42 am Mittwoch. Ursache ist ein lokaler Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7981 Fälle.

3. September, 5 Uhr: Masken-Diskussionen an Wiesbadens Schulen

Nichts wird an den Schulen momentan so heiß diskutiert wie das Thema Corona-Schutzmasken. Hier wollen sie die Eltern durchsetzen, dort verhindern. Und dann wären da auch noch die Lehrer. Mehr dazu gibt es Nichts wird an den Schulen momentan so heiß diskutiert wie das Thema Corona-Schutzmasken. Hier wollen sie die Eltern durchsetzen, dort verhindern. Und dann wären da auch noch die Lehrer. Mehr dazu gibt es HIER (plus)

2. September, 15 Uhr: 96 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen innerhalb eines Tages um 96 gestiegen. Landesweit haben sich damit insgesamt 15 692 Menschen laborbestätigt mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Mittwoch (Stand 14.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um zwei auf 534.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen hat nach wie vor Wiesbaden mit 19,7 Fällen, dicht gefolgt vom Main-Taunus-Kreis mit 19,3 Fällen. In Offenbach sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nach Angaben des Ministeriums auf 15,3 Fälle, die Stadt berichtete von einem Wert von 15,5 Fällen. Der Unterschied ist auf den Zeitpunkt der Erfassung zurückzuführen. In Hessens größter Stadt Frankfurt betrug der Wert nach Angaben des Ministeriums 18,8 Fälle.

2. September, 14 Uhr: 53 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 53 auf 9181 gestiegen. Aktuell sind 1054 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 10.37 Uhr) - das sind 15 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243.

1. September, 14 Uhr: 165 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 165 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist in Hessen seit Montag um einen Fall gestiegen.

1. September, 13 Uhr: Krise treibt Arbeitslosenzahlen weiter nach oben

Im fünften Monat in Folge sind die Arbeitslosenzahlen in Hessen gestiegen. Auch in Rheinland-Pfalz hält der Negativtrend weiter an. Betroffen sind vor allem Jüngere. Mehr dazu gibt es Im fünften Monat in Folge sind die Arbeitslosenzahlen in Hessen gestiegen. Auch in Rheinland-Pfalz hält der Negativtrend weiter an. Betroffen sind vor allem Jüngere. Mehr dazu gibt es HIER

31. August, 16 Uhr: 38 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Montag um 38 auf 9.083 gestiegen. Aktuell sind 1.039 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 10.10 Uhr). Das sind 15 weniger als am Sonntag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Montag mit 40 Fällen auf 100.000 Einwohner weiterhin im Kreis Trier-Saarburg gezählt. Diese Häufung liegt vor allem an Infektionen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil. Dort haben sich nach Angaben vom Sonntag mindestens 54 Menschen infiziert. Alle 519 Bewohner befinden sich nun in Quarantäne.

An zweiter Stelle der Neuinfektionen bezogen auf die Bevölkerungsgröße liegt die Stadt Ludwigshafen mit 25 Fällen. Danach folgen der Kreis Germersheim und die Stadt Kaiserslautern mit jeweils 18 Infektionen.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7.801 oder 85,9 Prozent der bestätigten Infizierten.

31. August, 15.20 Uhr: Besuchsverbot in Wiesbadener Krankenhäusern

Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Wiesbaden gilt ab Dienstag wieder ein Besuchsverbot in den Kliniken und weiteren medizinischen Einrichtungen.

Mehr dazu gibt es Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Wiesbaden gilt ab Dienstag wieder ein Besuchsverbot in den Kliniken und weiteren medizinischen Einrichtungen.Mehr dazu gibt es HIER

31. August, 14.36 Uhr: 32 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind die Corona-Fallzahlen am Montag leicht gestiegen, zuletzt kritische Werte in einigen Städten dagegen weiter gesunken. Das Sozialministerium in Wiesbaden meldete im Vergleich zum Vortag landesweit 32 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 15.431 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der damit in Verbindung gebrachten Todesfälle lag wie bereits am Sonntag bei 531 (Stand 14 Uhr).

In Offenbach sank erneut eine wichtige Corona-Kennzahl, die vor einigen Tagen noch über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gelegen hatte: Der Wert betrug nach Angaben des Ministeriums am Montag 22,2. Der Stadt zufolge lag er bei 22,5. Am Sonntag war er vom Ministerium noch mit 24,5 beziffert worden.

In Wiesbaden wurde am Montag mit 35,5 der höchste Inzidenzwert im Land verzeichnet. Dies war aber ebenfalls eine rückläufige Entwicklung im Vergleich zum Sonntag. In Frankfurt, der größten Stadt in Hessen, betrug der Wert 14,9.

30. August, 14.50 Uhr: 48 neue Corona-Fälle in Hessen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist nach Angaben des Sozialministeriums am Sonntag um 48 gestiegen. Damit erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 15 399 (Stand 14.00 Uhr), hieß es. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um einen Todesfall auf 531.

Der Abwärtstrend einer wichtigen Corona-Kennzahl hielt an. Während Offenbach vor kurzem noch oberhalb der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) lag, betrug der Inzidenzwert am Sonntag 24,5. In Wiesbaden wurde mit 37,3 der höchste Inzidenzwert im Land verzeichnet. Dies war aber ebenfalls eine rückläufige Entwicklung - noch am Samstag lag der Wert bei 43,8. In Frankfurt, der größten Stadt in Hessen, betrug der Wert 16,5. Auch das war ein Rückgang im Vergleich zu den vergangenen Tagen.

30. August, 12 Uhr: Bereits mehr als 9000 Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind aktuell 1054 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 17 weniger als noch am Samstag von Gesundheitsministerium gemeldet (Stand: Sonntag 10 Uhr). Insgesamt gebe es in Rheinland-Pfalz 9045 bestätigte Sars-CoV-2 Fälle. Die Zahl der Todesfälle liegt dabei unverändert bei 243, hieß es. Insgesamt 7748 Menschen haben die Krankheit überstanden - im Vergleich zum Vortag ist das ein Zuwachs um 62 Genesene.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Sonntag mit 39 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Trier-Saarburg gezählt, gefolgt von der Stadt Ludwigshafen mit 22 Fällen. Am geringsten war die Zahl der Infektionen im Kreis Südliche Weinstraße, wo in den vergangenen sieben Tagen nur ein Fall je 100 000 Einwohner auftrat.

29.August: 14.15 Uhr: 119 Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der Neuinfektionen in Hessen ist erneut innerhalb eines Tages um mehr als 100 gestiegen. Die wichtige Kennzahl über die Fallzahlen in den vergangenen sieben Tage ging an den kritischen Orten aber zurück, wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Samstag mitteilte. Es meldete 15.351 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie - 119 mehr als am Freitag. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, lag unverändert bei 530. Der Abwärtstrend einer wichtigen Corona-Kennzahl hielt in den kritischen Orten jedoch an. In Offenbach hatte diese vor kurzem noch oberhalb der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) gelegen. Der Wert betrug laut Ministerium am Samstag noch 30,6. Im ebenfalls stark betroffenen Wiesbaden ging die Kennzahl, die zuletzt bei 44,9 lag, auch weiter leicht nach unten auf 43,8.

29. August, 12.20 Uhr: 80 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der neuinfizierten Menschen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz innerhalb von 24 Stunden erneut um 80 gestiegen. Insgesamt 9000 Fälle mit SARS-CoV-2 meldete das Gesundheitsministerium am Samstag (10 Uhr) in Mainz. Aktuell infiziert sind damit rund 1071 Menschen - 27 mehr als am Freitag. Unverändert bei 243 liegt die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. Überstanden haben die Infektion 7686 Menschen (plus 53). Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Samstag mit 31 Fällen auf 100.000 Einwohner in der Stadt Ludwigshafen gezählt. Danach folgen der Kreis Trier-Saarburg mit 22 und die Kreise Ahrweiler und Germersheim sowie die Stadt Kaiserslautern mit je 18 Fällen.

29. August, 9.16 Uhr: Nach drittem negativen Test - Mainz-05-Profi darf spielen

Einer der Mainzer Profis, der sich mit einem am Virus infizierten Mitspieler in einem Raum aufgehalten hatte, darf bei den anstehenden Testspielen auflaufen. Mehr dazu Einer der Mainzer Profis, der sich mit einem am Virus infizierten Mitspieler in einem Raum aufgehalten hatte, darf bei den anstehenden Testspielen auflaufen. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

29. August, 4.30 Uhr: Hochzeit mit Corona-Folgen: Suche nach den Verantwortlichen

Die Hochzeit eines Wiesbadener Paares, das in Mainz gefeiert hat, wirft Fragen auf. Werden große private Feiern kontrolliert? Wer trägt die Verantwortung für die Geschehnisse? Mehr dazu Die Hochzeit eines Wiesbadener Paares, das in Mainz gefeiert hat, wirft Fragen auf. Werden große private Feiern kontrolliert? Wer trägt die Verantwortung für die Geschehnisse? Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

28. August, 19.20 Uhr: Nicht infiziert - Hochzeitspaar berichtet über Feier

Sie sind negativ getestet und hoffen, „dass niemand richtig krank wird“: Das Wiesbadener Paar, das in Mainz gefeiert hat, hat mit den Corona-Folgen seiner Hochzeit zu kämpfen.

Mehr dazu Sie sind negativ getestet und hoffen, „dass niemand richtig krank wird“: Das Wiesbadener Paar, das in Mainz gefeiert hat, hat mit den Corona-Folgen seiner Hochzeit zu kämpfen.Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

28. August, 17.05 Uhr: Strengere Quarantäne: Luftfahrt befürchtet neuen Lockdown

Die ab Oktober geplanten Regeln bergen Zündstoff - und werfen die Frage auf, ob Rückkehrer aus Risikoländern entschädigt werden. Mehr dazu Die ab Oktober geplanten Regeln bergen Zündstoff - und werfen die Frage auf, ob Rückkehrer aus Risikoländern entschädigt werden. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

28. August: 17 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, ist auf 28 gesunken. Der Kreis Limburg-Weilburg melde, dass 32 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Im Lahn-Dill-Kreis sind es 34 Infizierte. Währenddessen ist dort mit den Gewerblichen Schulen in Dillenburg inzwischen die fünfte Schule von einem Coronafall betroffen, vier der Schulen sind in Dillenburg. Mehr dazu Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, ist auf 28 gesunken. Der Kreis Limburg-Weilburg melde, dass 32 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Im Lahn-Dill-Kreis sind es 34 Infizierte. Währenddessen ist dort mit den Gewerblichen Schulen in Dillenburg inzwischen die fünfte Schule von einem Coronafall betroffen, vier der Schulen sind in Dillenburg. Mehr dazu hier.

28. August, 16.10 Uhr: Wird Bad Sobernheim zum „Corona-Hotspot“?

Im Landkreis Bad Kreuznach haben sich weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Landrätin Dickes nennt den Anstieg der Zahlen in der VG Nahe-Glan „alarmierend“. Mehr dazu Im Landkreis Bad Kreuznach haben sich weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Landrätin Dickes nennt den Anstieg der Zahlen in der VG Nahe-Glan „alarmierend“. Mehr dazu hier. [plus-Inhalt]















28. August, 15 Uhr: Vier neue Corona-Infektionen in Worms

Vier Wormser sind am Coronavirus erkrankt. Einen Zusammenhang mit den Fällen bei der Lebenshilfe und zwei Schulen gibt es offenbar nicht. Mehr dazu Vier Wormser sind am Coronavirus erkrankt. Einen Zusammenhang mit den Fällen bei der Lebenshilfe und zwei Schulen gibt es offenbar nicht. Mehr dazu hier.

28. August, 15 Uhr: Neue Corona-Fälle in Hessen - Werte in Offenbach und Wiesbaden gesunken

In Hessen sind die Corona-Fallzahlen erneut gestiegen, zuletzt kritische Werte in einigen Städten aber gesunken. Das Sozialministerium in Wiesbaden meldete am Freitag 127 Neuinfektionen im Land. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 15 232 Hessen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der damit in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um einen auf 530 (Stand 14 Uhr). In Offenbach sank erneut eine wichtige Corona-Kennzahl, die vor kurzem noch oberhalb der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) gelegen hatte: Der Wert betrug laut Ministerium nun 37,5, der Stadt zufolge lag er bei 38,8. Auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden ging die Kennzahl, die mit 44,9 an der kritischen Schwelle gekratzt hatte, nach unten und lag laut Ministerium bei 44,2.

28. August, 14.20 Uhr: Sechs Schulen in Hessen wegen Corona kurzzeitig geschlossen

Seit Beginn des Schuljahres sind sechs der insgesamt 1795 Schulen im Land für einen oder mehrere Tage geschlossen worden. Für Kultusminister Lorz ein deutliches Zeichen. Mehr dazu Seit Beginn des Schuljahres sind sechs der insgesamt 1795 Schulen im Land für einen oder mehrere Tage geschlossen worden. Für Kultusminister Lorz ein deutliches Zeichen. Mehr dazu HIER

28. August, 12.52 Uhr: Corona-Testzentren am Frankfurter Flughafen bleiben geöffnet

Am Frankfurter Flughafen bleiben die Corona-Testzentren für Reisende weiter geöffnet. Das erklärten die Betreiber Deutsches Rotes Kreuz und Centogene am Freitag auf Nachfrage.

Nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten der Länder vom Donnerstag wird für Rückkehrer aus Risikogebieten die alte Regelung eines Pflichttests mindestens noch bis zum 1. Oktober weiter bestehen. Für die übrigen Heimkehrer sollen die kostenlosen Tests ab dem 16. September entfallen.

28. August, 12.40 Uhr: Etwas weniger Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz in dieser Woche

Der jüngste Anstieg von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich in dieser Woche abgebremst. Nach einer stetigen Zunahme seit Ende Juli verringerte sich die wöchentliche Zunahme bis Freitag auf 4,4 Prozent. In der Vorwoche waren es noch 5,8 Prozent. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der bestätigten Fälle bis Freitag um 69 auf 8.920, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.24 Uhr).

Aktuell sind 1044 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 243.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Freitag mit 26 Fällen auf 100.000 Einwohner in der Stadt Ludwigshafen gezählt. Danach folgen der südpfälzische Kreis Germersheim mit 24 und die Stadt Kaiserslautern mit 19 Fällen.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7633 oder 85,6 Prozent der bestätigten Infizierten.



28. August, 11 Uhr: Maskenpflicht an Wiesbadener Haltestellen

Wie die Stadt Wiesbaden am Freitag, 28. August, in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat, gilt bis vorläufig zum 21. September im Bereich aller Wiesbadener Bushaltestellen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die sich auch dort aufhalten, nicht sicher und dauerhaft eingehalten werden könne. Der Schutz müsse rechtzeitig vor dem Einstieg in den Bus angelegt werden, damit ein- und aussteigende Fahrgäste geschützt werden.

"Mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung leisten Wiesbadener Kunden des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) einen wichtigen Beitrag damit sich das Coronavirus nicht weiter in der Bevölkerung verbreitet", heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Maßnahme wird damit begründet, dass in den letzten Tagen und Wochen die Infektionszahlen in Wiesbaden in erheblichem Maße gestiegen seien.

Wenn Fahrgäste alleine oder mit so wenigen anderen Personen an der Bushaltestelle warten, sodass der Mindestabstand dauerhaft und sicher eingehalten werden könne, müssen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ist dies nicht der Fall, besteht eine Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase.

Spätestens dann, wenn sich ein Bus nähert, in den der Fahrgast einsteigen möchte, muss die Mund-Nasen-Bedeckung angelegt werden. In den Fahrzeugen muss dauerhaft eine Maske getragen werden.

Die Maskenpflicht an Haltestellen gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren, Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder medizinischen Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und Passantinnen und Passanten, die den Bereich der Bushaltestelle nur durchqueren.

27. August, 16.40 Uhr: Kitas ziehen Bilanz nach zwei Wochen Corona-Betrieb

Kita-Alltag trotz Corona: Erzieherinnen aus dem Alzeyer Land berichten von "Klo-Beauftragten", Reiserückkehrern und harten Konsequenzen für alle, die die Quarantäne nicht einhalten.

Mehr dazu Kita-Alltag trotz Corona: Erzieherinnen aus dem Alzeyer Land berichten von "Klo-Beauftragten", Reiserückkehrern und harten Konsequenzen für alle, die die Quarantäne nicht einhalten.Mehr dazu HIER [plus-Inhalt]

27. August, 16.30 Uhr: Corona-Auflagen: Wiesbadener Schlachthof bekommt Ausnahmegenehmigung

Seit Dienstag gelten in Wiesbaden die verschäften Regeln mit maximal 50 Zuschauern. Der Schlachthof darf aufgrund seines Hygienekonzepts deutlich mehr Gäste empfangen.

Mehr dazu Seit Dienstag gelten in Wiesbaden die verschäften Regeln mit maximal 50 Zuschauern. Der Schlachthof darf aufgrund seines Hygienekonzepts deutlich mehr Gäste empfangen.Mehr dazu HIER [plus-Inhalt]

27. August, 16.20 Uhr: Corona-Fall an Alzeyer Schule: Risikofaktor Religionsunterricht

Nach dem Corona-Fall an einem Alzeyer Gymnasium hat der Schulleiter Fächer, die mit mehreren Klassen unterrichtet werden, ausgesetzt. Doch daran festzuhalten wird schwierig.

Mehr dazu Nach dem Corona-Fall an einem Alzeyer Gymnasium hat der Schulleiter Fächer, die mit mehreren Klassen unterrichtet werden, ausgesetzt. Doch daran festzuhalten wird schwierig.Mehr dazu HIER [plus-Inhalt]

27. August, 16.10 Uhr: 80 neue Corona-Infektionen in Hessen

Weitere 80 Hessen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Damit liegt die Zahl der bislang bestätigten Infektionen bei 15.105, wie das Sozialministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In Zusammenhang mit dem Virus sind 529 Menschen gestorben, das war ein Patient mehr als am Vortag (Stand 14 Uhr). In Offenbach sank eine wichtige Kennzahl, die zuletzt oberhalb der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (7-Tage-Inzidenz) gelegen hatte: Der Wert betrug dem Ministerium zufolge nun 47,5. Die Stadt nannte einen Wert von 48,2. Wiesbaden stand mit 44,9 weiterhin kurz davor, die Schwelle zu erreichen.

Die Stadt Hanau wies zuletzt eine Inzidenz von etwa 58 auf. Zwischenzeitlich hatte diese bei 70 gelegen. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sprach einer Mitteilung zufolge von einem "dynamischen Prozess" und einem erwarteten "Zick-Zack-Kurs" der Werte. "Maßgeblich ist, dass wir sieben Tage am Stück die Schwelle von 35 Neuinfektionen unterschreiten - dann bin ich bereit, über Lockerungen nachzudenken."

Eine von Bund und Ländern vereinbarte Grenze für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Hessen setzt zudem auf ein stufenweises Vorgehen je nach Infektionsgeschehen.

27. August, 12 Uhr: 49 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 49 auf 8851 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit (Stand 10.52 Uhr). Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte die Zunahme der Infektionen 68 betragen.

Aktuell seien 1019 Menschen im Bundesland infiziert, hieß es. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 243. Insgesamt 7589 Personen sind demnach wieder genesen.

Die meisten Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Donnerstag mit 26 auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Danach folgten Ludwigshafen (25) und Kaiserslautern (20).

27. August, 5 Uhr: Mainzer OB Michael Ebling: „Wir sind an einem Kipp-Punkt“

Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling beobachtet die steigenden Corona-Infektionszahlen „mit großer Anspannung“. Er fordert mehr Disziplin bei den Bürgern und verteidigt das Vorgehen am Mainzer Winterhafen.

Mehr dazu Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling beobachtet die steigenden Corona-Infektionszahlen „mit großer Anspannung“. Er fordert mehr Disziplin bei den Bürgern und verteidigt das Vorgehen am Mainzer Winterhafen.Mehr dazu HIER [plus-Inhalt]

26. August, 17.25 Uhr: 68 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 68 auf 8802 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit (Stand 10.18 Uhr). Zum Vergleich: Am Dienstag war die Zahl um 59 gestiegen.

Aktuell seien 1016 Menschen im Bundesland infiziert, hieß es. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 243. Insgesamt 7543 Personen sind demnach wieder genesen. Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Mittwoch mit 30 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Danach folgten Ludwigshafen (23) und Kaiserslautern (22).

26. August, 16.10 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Einen deutlichen Rückgang der aktiven Corona-Fälle verzeichnet der Landkreis Marburg-Biedenkopf am Mittwoch. Waren am Sonntag noch 57 Fälle gemeldet worden, waren es am Tag drauf 43 Personen und am 26. August 36. Die Kreisverwaltung im Keis Limburg-Weilburg meldet 31 aktive Fälle. Im Lahn-Dill-Kreis sind Stand Mittwoch 39 Covid-19-Fälle gemeldet. Mehr dazu Einen deutlichen Rückgang der aktiven Corona-Fälle verzeichnet der Landkreis Marburg-Biedenkopf am Mittwoch. Waren am Sonntag noch 57 Fälle gemeldet worden, waren es am Tag drauf 43 Personen und am 26. August 36. Die Kreisverwaltung im Keis Limburg-Weilburg meldet 31 aktive Fälle. Im Lahn-Dill-Kreis sind Stand Mittwoch 39 Covid-19-Fälle gemeldet. Mehr dazu hier.

26. August, 15.35 Uhr: Corona-Neuinfektionen steigen in Hessen deutlich an

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Hessen am Mittwoch deutlich angestiegen. Das Wiesbadener Sozialministerium registrierte (Stand: 14 Uhr) eine Zunahme zum Vortag um 216 Fälle. In Hessen gibt es damit mittlerweile 15.025 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 veränderte sich erneut nicht und lag unverändert bei 528. Die Stadt Offenbach liegt nach Angaben des Ministeriums weiter über einem kritischen Messwert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - ging erneut nach oben und stieg demnach auf 58,2 Fälle. Auch in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden sei der Wert nochmals nach oben gegangen und betrage nun 44,9. Eine von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50.

26. August, 5 Uhr: Verwirrung um Quarantänepflicht in Alzey

Ein Alzeyer Schüler hat sich mit Corona infiziert. Die Mitschüler müssen in Quarantäne bleiben, auch bei negativem Testergebnis - für sein Fußballteam gilt dies aber nicht. Warum? Mehr dazu Ein Alzeyer Schüler hat sich mit Corona infiziert. Die Mitschüler müssen in Quarantäne bleiben, auch bei negativem Testergebnis - für sein Fußballteam gilt dies aber nicht. Warum? Mehr dazu hier.

26. August, 4.45 Uhr: Corona-Verdacht: Rund 60 Schulen sind betroffen

Zirka 1.900 Kinder und Jugendliche in Hessen und Rheinland-Pfalz müssen wegen Corona zu Hause bleiben. Das lässt sich bislang meist auf zwei Ursachen zurückführen. Ein Überblick zur Lage. Mehr dazu Zirka 1.900 Kinder und Jugendliche in Hessen und Rheinland-Pfalz müssen wegen Corona zu Hause bleiben. Das lässt sich bislang meist auf zwei Ursachen zurückführen. Ein Überblick zur Lage. Mehr dazu hier.

26. August, 3 Uhr: Quarantäne für Reiserückkehrer - das droht bei Verstößen

Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss sich "absondern" und auf das Coronavirus testen lassen. Wer dagegen verstößt, sich uneinsichtig zeigt, für den kann es teuer werden. Mehr dazu Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss sich "absondern" und auf das Coronavirus testen lassen. Wer dagegen verstößt, sich uneinsichtig zeigt, für den kann es teuer werden. Mehr dazu hier.

26. August, 2.35 Uhr: Chaos bei Corona-Test am Flughafen

Zwei junge Reiserückkehrerinnen aus Mainz berichten von überlangen Wartezeiten, falschen Auskünften und schlechter Organisation eines Anbieters am Frankfurter Airport. Mehr dazu Zwei junge Reiserückkehrerinnen aus Mainz berichten von überlangen Wartezeiten, falschen Auskünften und schlechter Organisation eines Anbieters am Frankfurter Airport. Mehr dazu hier.

26. August, 2.30 Uhr: Kreisverwaltung Bad Kreuznach richtet Stabsstelle Corona ein

Eine neue Hotline zu Corona-Fragen soll das Kreis-Gesundheitsamt entlasten. Dort ist zu Beginn der Woche wegen einer Anruferflut die Arbeit beinahe vollkommen zusammengebrochen. Mehr dazu Eine neue Hotline zu Corona-Fragen soll das Kreis-Gesundheitsamt entlasten. Dort ist zu Beginn der Woche wegen einer Anruferflut die Arbeit beinahe vollkommen zusammengebrochen. Mehr dazu hier.

25. August, 23 Uhr: Wegen Corona: Ganzer Schuljahrgang in Flörsheim zu Hause

An der Sophie-Scholl-Schule gibt es zwei neue bestätigte Corona-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Schulleiter Reik Helbig berichtet über die Situation. Mehr dazu An der Sophie-Scholl-Schule gibt es zwei neue bestätigte Corona-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Schulleiter Reik Helbig berichtet über die Situation. Mehr dazu hier.

25. August, 20 Uhr: Corona-Fälle an vier Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Mittlerweile gibt es an vier Schulen innerhalb des Lahn-Dill-Kreises aktive Corona-Fälle: an drei Schulen in Dillenburg und einer in Ehringshausen. Währenddessen sollen nach dem ersten Corona-Fall an einer Marburger Grundschule am Mittwoch die Schüler der betroffenen Klasse getestet werden. Mehr dazu Mittlerweile gibt es an vier Schulen innerhalb des Lahn-Dill-Kreises aktive Corona-Fälle: an drei Schulen in Dillenburg und einer in Ehringshausen. Währenddessen sollen nach dem ersten Corona-Fall an einer Marburger Grundschule am Mittwoch die Schüler der betroffenen Klasse getestet werden. Mehr dazu hier.

25. August, 19.11 Uhr: Corona-Fall bei Wormser Lebenshilfe

Ein Erwachsener, der in einer Einrichtung arbeitet und betreut wird, hat sich mit dem Virus angesteckt. Gute Nachrichten gibt es dagegen nach den Corona-Fällen an Wormser Schulen. Mehr dazu Ein Erwachsener, der in einer Einrichtung arbeitet und betreut wird, hat sich mit dem Virus angesteckt. Gute Nachrichten gibt es dagegen nach den Corona-Fällen an Wormser Schulen. Mehr dazu hier.

25. August, 18.30 Uhr: Hochzeit mit Corona-Folgen: Eine Besucherin erzählt

Die Wiesbadener Hochzeit in Mainz zieht erste Folgen nach sich. Eine Besucherin, inzwischen corona-positiv getestet, blickt selbstkritisch zurück. Mehr dazu Die Wiesbadener Hochzeit in Mainz zieht erste Folgen nach sich. Eine Besucherin, inzwischen corona-positiv getestet, blickt selbstkritisch zurück. Mehr dazu hier.

25. August, 18.20 Uhr: Darmstädter Forscher weisen Coronavirus im Abwasser nach

Kläranlagen könnten künftig dabei helfen, den weiteren Verlauf der Pandemie frühzeitig zu erkennen. Wie das funktionieren kann, erforschen Wissenschaftler der TU Darmstadt. Mehr dazu Kläranlagen könnten künftig dabei helfen, den weiteren Verlauf der Pandemie frühzeitig zu erkennen. Wie das funktionieren kann, erforschen Wissenschaftler der TU Darmstadt. Mehr dazu hier.

25. August, 15.48 Uhr: Corona-Fall an Mainzer Berufsschule

An der Berufsbildenden Schule 3 (BBS 3) in Mainz wurde eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Die betreffende Klasse und deren Lehrer sind in Quarantäne. Mehr dazu An der Berufsbildenden Schule 3 (BBS 3) in Mainz wurde eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Die betreffende Klasse und deren Lehrer sind in Quarantäne. Mehr dazu hier.

25. August, 15.45 Uhr: 59 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Insgesamt 8.734 bestätigte Corona-Fälle meldet das rheinland-pfälzische Gesunsheitsministerium am Dienstagmittag. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vortag um 59 Fälle gestiegen. Aktuell sind 968 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb bei 243. Insgesamt 7523 Personen sind wieder genesen.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Dienstag mit 33 Fällen auf 100 000 Einwohner weiterhin im Kreis Germersheim gezählt. Danach folgten der Kreis Alzey-Worms mit 21 und die Stadt Worms mit 20 Fällen.

An den Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien wurden nach Angaben des Ministeriums zwischen dem 6. und 25. August insgesamt 21 434 Tests gemacht. Von diesen liegen bislang 21 133 Befunde vor: Darunter gebe es 136 positive Befunde auf Covid-19.

Bei 106 der positiv Getesteten handele es sich um Einreisende aus Risikogebieten, 30 kamen aus Nicht-Risikogebieten. Die betroffenen Personen würden umgehend nach Vorliegen des positiven Laborbefundes von den Gesundheitsämtern informiert, hieß es.

25. August, 14 Uhr: 152 neue Corona-Fälle in Hessen

14.809 bestätigte Corona-Fälle in Hessen meldet das hessische Ministerium für Soziales und Integration am Dienstagmittag. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vortag um 152 Fälle gestiegen, neue Todesfälle kamen nicht hinzu.

Die Inzidenz der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist am höchsten in Offenbach (54,4), gefolgt von Wiesbaden (40,9), Frankfurt (31,4) und dem Kreis Groß-Gerau (30,1). Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population.

25. August, 5 Uhr: Ministerin: Fast 10.000 Corona-Tests täglich machbar

Reiserückkehrer stellen die meisten neu Infizierten in Rheinland-Pfalz. Sollen sie Corona-Tests selbst zahlen? Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler denkt darüber nach. Mehr dazu Reiserückkehrer stellen die meisten neu Infizierten in Rheinland-Pfalz. Sollen sie Corona-Tests selbst zahlen? Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler denkt darüber nach. Mehr dazu hier.

25. August, 3 Uhr: Bioscientia: Stau bei Corona-Tests

Reiserückkehrer in der Region mussten teilweise länger auf ihr Testergebnis warten. Warum im Ingelheimer Großlabor bis zu 3000 Proben liegen blieben und wie die Lage aktuell ist. Mehr dazu Reiserückkehrer in der Region mussten teilweise länger auf ihr Testergebnis warten. Warum im Ingelheimer Großlabor bis zu 3000 Proben liegen blieben und wie die Lage aktuell ist. Mehr dazu hier.

25. August, 2 Uhr: IGS Sprendlingen: Weiterer Schüler positiv

Ein Siebtklässler der IGS ist positiv auf Corona getestet worden. An der Grundschule Gensingen und in der achten Klassenstufe der Realschule Ingelheim sind die Ergebnisse negativ. Mehr dazu Ein Siebtklässler der IGS ist positiv auf Corona getestet worden. An der Grundschule Gensingen und in der achten Klassenstufe der Realschule Ingelheim sind die Ergebnisse negativ. Mehr dazu hier.

24. August, 19.40 Uhr: Corona-Fälle an Wormser Schulen werfen Fragen auf

Die Corona-Fälle an zwei Wormser Schulen weisen einige Parallelen auf. Manche Eltern sind besorgt, andere wütend. Mehr dazu Die Corona-Fälle an zwei Wormser Schulen weisen einige Parallelen auf. Manche Eltern sind besorgt, andere wütend. Mehr dazu hier.

24. August, 19 Uhr: Wiesbadener Hochzeit hat Corona-Fälle zur Folge

Hochzeitsfeier mit Folgen: Mindestens 18 Corona-Infektionen in Wiesbaden sind auf eine marokkanische Hochzeitsfeier eines Wiesbadener Paares in Mainz zurückzuführen. Das bestätigte die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamts, Dr. Kaschlin Butt, auf Anfrage. Viele Teilnehmer an der Feier wollten aber nicht mit den Behörden kooperieren, hieß es. Mehr dazu Hochzeitsfeier mit Folgen: Mindestens 18 Corona-Infektionen in Wiesbaden sind auf eine marokkanische Hochzeitsfeier eines Wiesbadener Paares in Mainz zurückzuführen. Das bestätigte die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamts, Dr. Kaschlin Butt, auf Anfrage. Viele Teilnehmer an der Feier wollten aber nicht mit den Behörden kooperieren, hieß es. Mehr dazu hier.

24. August, 18.40 Uhr: 322 Abstriche im wiedereröffneten Corona-Drive-in

In Wiesbaden ist der Corona-Drive-in wieder offen. Allein am ersten Tag kamen mehr als 300 Menschen, um sich testen zu lassen. Mehr dazu In Wiesbaden ist der Corona-Drive-in wieder offen. Allein am ersten Tag kamen mehr als 300 Menschen, um sich testen zu lassen. Mehr dazu hier.

24. August, 16 Uhr: 70 neue Corona-Fälle in Hessen - Offenbach über kritischer Schwelle

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hessen ist am Montag um 70 Fälle gestiegen. Damit sind 14.657 Corona-Fälle im Land registriert worden, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand: 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 blieb unverändert bei 528. Die Stadt Offenbach verzeichnete einen erneuten Anstieg der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und bewegt sich damit weiter über einem kritischen Messwert. Diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Ministeriums zum Start in die Woche bei 54,4 Fällen. Die vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Die Stadt hat wegen der Überschreitung dieser kritischen Schwelle ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie verschärft. Das betrifft unter anderem eine Erweiterung der Maskenpflicht und Einschränkungen persönlicher Kontakte.

24. August, 14.35 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Im Kreis Limburg-Weilburg sind derzeit 42 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Der Lahn-Dill-Kreis meldet 35 aktive Covid-19-Fälle und der Kreis Marburg-Biedenkopf 43. Derweil sind an zwei mittelhessichen Schulen jeweils ein Corona-Fall nachgewiesen worden. Ein Schüler der Beruflichen Schulen in Dillenburg ist positiv auf das Virus getestet worden. Auch an der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg hat es einen Corona-Fall gegeben. Mehr dazu Im Kreis Limburg-Weilburg sind derzeit 42 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Der Lahn-Dill-Kreis meldet 35 aktive Covid-19-Fälle und der Kreis Marburg-Biedenkopf 43. Derweil sind an zwei mittelhessichen Schulen jeweils ein Corona-Fall nachgewiesen worden. Ein Schüler der Beruflichen Schulen in Dillenburg ist positiv auf das Virus getestet worden. Auch an der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg hat es einen Corona-Fall gegeben. Mehr dazu hier.

24. August, 14.15 Uhr: Hessische Lehrergewerkschaft fordert kürzeren Unterricht

Der hessische Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält eine Maskenpflicht über den gesamten Schultag für unzumutbar. Die GEW forderte am Montag, an den Schulen, an denen bereits eine Maskenpflicht herrsche, den Unterricht auf zwei Doppelstunden am Tag mit einer halben Stunde Pause zu begrenzen. In Teilen des Landkreises Groß-Gerau, sowie in Frankfurt und Offenbach ist seit vergangener Woche das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch während des Unterrichts Pflicht - in Frankfurt in weiterführenden Schulen, in Offenbach in allen Schulen.

Laut GEW habe es aus den Schulen Berichte über Kopfschmerzen, fehlende Konzentration und Übelkeit gegeben. Die Masken behinderten die pädagogische Arbeit. Es sollten Vorbereitungen getroffen werden, um kurzfristig wieder zu einem Unterricht in kleineren Gruppen zurückkehren zu können.

24. August, 13.45 Uhr: 14 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 14 auf 8675 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz (Stand 13.18 Uhr) mit. Am Vortag hatte der Anstieg bei 53 Fällen gelegen. Aktuell sind 954 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist bei 243 geblieben. 7478 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Montag mit 29 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Als Hauptgrund hatte die Kreisverwaltung die Ansteckungen von Reiserückkehrern genannt. Danach folgen die Stadt Worms mit 25 Fällen und der Landkreis Alzey-Worms mit 22.















23. August, 16.45 Uhr: Hessen bundesweit vorn

Nicht NRW, nicht Bayern, nicht Baden-Württemberg: Hessen ist der neue Corona-Hotspot in Deutschland. Zumindest, wenn es um die so genannte „7-Tage-Inzidenz“ geht, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten sieben Tagen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag (Stand 12.25 Uhr) liegt Hessen hier mit 17,4 auf Platz 1 – dahinter folgen Bayern (13,9), Baden-Württemberg (12,4) und Nordrhein-Westfalen (12,0). In Rheinland-Pfalz beträgt der Wert 10,8, den geringsten Wert gibt es in Mecklenburg-Vorpommern (1,3). Bundesweit wurden demnach in den vergangenen sieben Tagen 8528 Neuinfektionen ermittelt, 1089 davon in Hessen. Nicht NRW, nicht Bayern, nicht Baden-Württemberg: Hessen ist der neue Corona-Hotspot in Deutschland. Zumindest, wenn es um die so genannte „7-Tage-Inzidenz“ geht, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten sieben Tagen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag (Stand 12.25 Uhr) liegt Hessen hier mit 17,4 auf Platz 1 – dahinter folgen Bayern (13,9), Baden-Württemberg (12,4) und Nordrhein-Westfalen (12,0). In Rheinland-Pfalz beträgt der Wert 10,8, den geringsten Wert gibt es in Mecklenburg-Vorpommern (1,3). Bundesweit wurden demnach in den vergangenen sieben Tagen 8528 Neuinfektionen ermittelt, 1089 davon in Hessen. hier (plus).

23. August, 15.45 Uhr: 178 neue Fälle in Hessen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hessen ist am Sonntag in Hessen um 178 Fälle gestiegen. Das teilte das hessische Sozialministerium mit. Insgesamt sind damit in Hessen 14.587 Corona-Fälle im Bundesland registriert worden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 blieb unverändert bei 528. Bundesweit liegt Hessen jetzt mit einem Wert von 17,4 weiteren Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze der Bundesländer.

Einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stellte die Stadt Offenbach fest. Nach Angaben der Stadt lag diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 55,1 Fällen. Die Stadt hatte wegen der Überschreitung der kritischen Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie verschärft.

Laut Ministerium liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit in Wiesbaden bei 35,2, in Frankfurt bei 30,1 und im Kreis Groß-Gerau bei 29,3.

23. August, 15.15 Uhr: Wiesbadener Corona-Drive-In öffnet wieder

Der Corona-Drive-In an der Bierstadter Höhe 68 öffnet wieder am Montag, 24. August. Darauf macht die Ärztin Dr. Susanne Springborn aufmerksam. Im Drive-In sind Abstriche auf SARS-CoV-2 möglich auf Veranlassung des Gesundheitsamts oder einer einweisenden Praxis zur Abklärung von Symptomen. Der von einer Labormedizin-Praxis betriebene Drive-In war vor etwas mehr als zwei Wochen wegen Überlastung geschlossen worden. „Wir sind sehr froh, die Zusammenarbeit funktioniert gut. Die Ergebnisse werden so an uns weitergeleitet, dass sie einwandfrei zuzuordnen sind“, sagte die Leiterin des Gesundheitsamts, Dr. Kaschlin Butt. Die Praxis habe die Neukonzeption aus eigener Kraft gestemmt, „das ist bemerkenswert“.

Unter anderem wegen der Regelungen und Abrechnungsmodalitäten bezüglich der Reiserückkehrenden habe sich die Praxis neu aufstellen müssen. Reiserückehrende können zudem an die Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung an der Asklepios Paulinen Klinik verwiesen werden, alternativ an den Flughafen Frankfurt oder an Praxen, die unter https://arztsuchehessen.de/arztsuche/arztsuche gelistet sind. Dort gibt es auch Informationen für Tests von Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern.















23. August, 13 Uhr: Corona-Fall an Mainzer Schule

Am Mainzer Gymnasium Oberstadt gab es einen ersten bestätigten Covid-19-Fall in der Jahrgangsstufe 12. Alle betroffenen Schüler seien informiert worden. Die Stufe wird am Mittwoch getestet und muss bis dahin zu Hause bleiben. Am Mainzer Gymnasium Oberstadt gab es einen ersten bestätigten Covid-19-Fall in der Jahrgangsstufe 12. Alle betroffenen Schüler seien informiert worden. Die Stufe wird am Mittwoch getestet und muss bis dahin zu Hause bleiben. hier (plus).

23. August, 12 Uhr: Verbot für Veranstaltungen ab 50 Personen in Wiesbaden

Die Fallzahlen in Wiesbaden steigen stadtübergreifend an. Die Stadt Wiesbaden verbietet daher Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit mehr als 50 Personen, erst einmal für vier Wochen. Die Allgemeinverfügung ist ab Dienstag, 25. August, gültig. Ziel ist die Eindämmung der Pandemie.

„Wir möchten nicht direkt alle Feierlichkeiten und Zusammenkünfte unterbinden, doch müssen wir den betroffenen Personenkreis deutlich reduzieren“, betonen Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister und Gesundheitsdezernent Dr. Oliver Franz. „Es gibt in Wiesbaden keinen deutlichen Hotspot, viele infizierte Personen bringen die Erkrankung durch Reisen mit nach Wiesbaden. Diese möglicherweise unerkannt infizierten Personen sollten mit möglichst wenig anderen Menschen in Kontakt kommen, daher halten wir die Maßnahme für zielführend“. Die Fallzahlen in Wiesbaden steigen stadtübergreifend an. Die Stadt Wiesbaden verbietet daher Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit mehr als 50 Personen, erst einmal für vier Wochen. Die Allgemeinverfügung ist ab Dienstag, 25. August, gültig. Ziel ist die Eindämmung der Pandemie.„Wir möchten nicht direkt alle Feierlichkeiten und Zusammenkünfte unterbinden, doch müssen wir den betroffenen Personenkreis deutlich reduzieren“, betonen Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister und Gesundheitsdezernent Dr. Oliver Franz. „Es gibt in Wiesbaden keinen deutlichen Hotspot, viele infizierte Personen bringen die Erkrankung durch Reisen mit nach Wiesbaden. Diese möglicherweise unerkannt infizierten Personen sollten mit möglichst wenig anderen Menschen in Kontakt kommen, daher halten wir die Maßnahme für zielführend“. hier (plus).

23. August, 12 Uhr: 53 weitere registrierte Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 53 auf 8661 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz (Stand 10 Uhr) mit. Am Vortag hatte der Anstieg bei 67 Fällen gelegen. Aktuell sind 992 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um einen auf 243. 7426 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden auch am Sonntag mit 28 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Als Hauptgrund hatte die Kreisverwaltung die Ansteckungen von Reiserückkehrern genannt. Danach folgen die Stadt Worms mit 25 Fällen und der Landkreis Alzey-Worms mit 22.

22. August, 16 Uhr: 149 neue Corona-Fälle in Hessen - Offenbach verschärft Maßnahmen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist bis Samstag innerhalb eines Tages um 149 gestiegen. Das teilte das hessische Sozialministerium mit (Stand Samstag 0 Uhr). Am Freitag lag diese Zahl noch bei 231. Insgesamt gibt es nun in Hessen 14.409 bestätigte Corona-Fälle. Die Anzahl der Todesfälle, die mit dem Virus Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht werden, blieb am Samstag unverändert bei 528. Das Land bezieht sich bei der Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf alle registrierten Infizierten seit dem 11. März.

In der Stadt Offenbach übersteigt die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weiter den kritischen Wert von 50. Nach Angaben des Sozialministeriums vom Samstag lag er bei 53,6. Offenbach hatte am Freitag als erste hessische Stadt wegen des Anstiegs über die kritische Schwelle wieder strengere Kontaktbeschränkungen eingeführt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Eine von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50.

Zudem gilt ab der Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils ab 0 Uhr eine nächtliche Sperrstunde für Gaststätten und Bars. Aufenthalte im öffentlichen Raum sind laut Stadtverwaltung nur allein, in Gruppen von höchstens fünf Menschen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Diese Regelung gilt auch bei Besuchen von Restaurants, Cafés und Bars. Für Zusammenkünfte im privaten Bereich empfahl die Stadt den Bürgern, sich an die Vorgaben für den öffentlichen Raum zu orientieren und zum Beispiel größere Feiern zu verschieben. Die Teilnahme an Veranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerte, Kinos und ähnliche Angebote wird auf maximal 100 Personen beschränkt. Private Zusammenkünfte wie beispielsweise Geburtstagsfeiern und Hochzeiten außerhalb des öffentlichen Raums werden auf maximal 50 Personen beschränkt. Die Polizei kündigte am Samstag an, die Lage genau zu beobachten. Die Regelungen sollen zunächst bis zum 3. September gelten.

Am höchsten liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut Ministerium nach Offenbach im Kreis Groß-Gerau (29,3), Wiesbaden (27,3) und in Frankfurt (25,8). Das Ministerium erklärte, dass es wegen der zeitnahen Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen nicht auszuschließen sei, dass die Daten nachträglich wieder korrigiert werden müssten.

22. August, 12.50 Uhr: 67 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Samstag im Vergleich zum Vortag um 67 auf 8608 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit (Stand 10.40 Uhr). Am Freitag lag der Anstieg bei 66 Fällen. Aktuell sind 969 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb seit gut einer Woche unverändert bei 242. Die Zahl der Genesenen liegt bei 7397.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Samstag mit 29 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Als Hauptgrund hatte die Kreisverwaltung die Ansteckungen von Reiserückkehrern genannt. Danach folgen die Stadt Worms mit 23 Fällen und der Landkreis Alzey-Worms mit 22.

22. August, 5 Uhr: Maskenpflicht auch im Wiesbadener Hauptbahnhof

Im Zug und in hessischen Bahnhofsgebäude gilt wegen Corona Maskenpflicht. Natürlich auch in Wiesbaden. Doch das wissen längst noch nicht alle, trotz einer Vielzahl an Hinweisen. Mehr dazu Im Zug und in hessischen Bahnhofsgebäude gilt wegen Corona Maskenpflicht. Natürlich auch in Wiesbaden. Doch das wissen längst noch nicht alle, trotz einer Vielzahl an Hinweisen. Mehr dazu hier (plus).

21. August, 22 Uhr: Corona-Lage im Kreis Groß-Gerau spitzt sich weiter zu

In der vorigen Woche haben sich 80 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Infizierten nach einer Hochzeitsfeier liegt bei 30 - die nächste Warnstufe rückt näher. Mehr dazu In der vorigen Woche haben sich 80 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Infizierten nach einer Hochzeitsfeier liegt bei 30 - die nächste Warnstufe rückt näher. Mehr dazu hier (plus).

21. August, 21 Uhr: Ist die Fußball-Saison im Südwesten gefährdet?

Nach ersten coronabedingten Pflichtspiel-Absagen wachsen im Fußball-Südwesten die Zweifel, ob die neue Saison tatsächlich durchgezogen werden soll. Wir nennen den aktuellen Stand. Mehr dazu Nach ersten coronabedingten Pflichtspiel-Absagen wachsen im Fußball-Südwesten die Zweifel, ob die neue Saison tatsächlich durchgezogen werden soll. Wir nennen den aktuellen Stand. Mehr dazu hier (plus).

21. August, 20 Uhr: Keine Quarantäne mehr für Reisende aus Luxemburg

Nach Aufhebung der Corona-Reisewarnung für Luxemburg müssen Reisende aus dem Nachbarland nicht mehr in Quarantäne. "Damit wurde ein Weg gefunden, die engen nachbarschaftlichen Beziehungen sowie die gute Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zu verfestigen", teilte das Gesundheitsministerium in Mainz nach Gesprächen mit Regierungsvertretern aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg am Freitag mit.

"Ich freue mich, dass Luxemburg nun nicht länger als Risikogebiet geführt wird", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag. "Die Landesregierung hat von Beginn der Corona-Pandemie an deutlich gemacht, dass eine Grenzschließung zu Luxemburg vermieden werden muss", erklärte die Staatskanzlei in Mainz. Luxemburg war Mitte Juli als Corona-Risikogebiet eingestuft worden, nachdem dort die Schwelle von 50 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen deutlich überschritten worden war.

Ausgenommen von der Quarantänepflicht bei Reisen aus einem Risikogebiet waren Pendler im sogenannten kleinen Grenzverkehr zu Luxemburg: Wer sich kürzer als 72 Stunden in dem Großherzogtum aufgehalten hatte, musste sich weder testen lassen noch in Quarantäne.

21. August, 16.30 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, ist um sechs Fälle auf 48 gestiegen. Währenddessen meldet der Lahn-Dill-Kreis 31 aktive Corona-Fälle. Im Kreis Limburg-Weilburg sind es 44. Mehr dazu Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, ist um sechs Fälle auf 48 gestiegen. Währenddessen meldet der Lahn-Dill-Kreis 31 aktive Corona-Fälle. Im Kreis Limburg-Weilburg sind es 44. Mehr dazu hier.

21. August, 16.15 Uhr: Reiserückkehrer verursachen neue Wormser Corona-Fälle

Erneut gab es in 24 Stunden drei neue Corona-Fälle in der Stadt Worms, einen neuen Fall gibt es in der Verbandsgemeinde Alzey-Land. Erneut waren es drei Reiserückkehrer und eine Person, die mit einem Reiserückkehrer Kontakt hatte.

Damit sind mit Stand Freitag, 12 Uhr, in der Stadt Worms bislang 260 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, 226 von ihnen gelten als wieder gesund. In der Verbandsgemeinde Wonnegau wurden bislang 105 Menschen positiv getestet, in der VG Monsheim 25 und in der VG Eich 16. Eine Person aus Worms, die positiv getestet wurde, befindet sich weiter im Krankenhaus.

21. August, 15 Uhr: Corona-Zahlen steigen binnen Tagesfrist so stark wie zuletzt im April

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Freitag binnen eines Tages so stark gestiegen wie seit Mitte April nicht mehr. Wie das hessische Sozialministerium mitteilte, kletterte die Zahl der Corona-Fälle im Vergleich zum Donnerstag um 231 auf insgesamt 14.260. Einen höheren Zuwachs hatte es nach Angaben des Ministeriums zuletzt am 17. April mit plus 233 gegeben, bereits am 15. August war die Zahl im Vergleich zum Vortag um 203 gestiegen.

Die Anzahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, blieb am Freitag seit Dienstag unverändert bei 528. Das Land bezieht sich bei der Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf alle registrierte Infizierte seit 11. März.

In der Stadt Offenbach stieg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern über den kritischen Wert von 50. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag lag der Wert Stand 0 Uhr bei 52, das Sozialministerium bezifferte ihn mit 51,3. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit laut Ministerium im Kreis Groß-Gerau bei 29, in Wiesbaden bei 24,4 und in Frankfurt bei 23,7.

21. August, 13.30 Uhr: Corona-Pandemie breitet sich aus - höchster Wert in Germersheim

Die dritte Woche in Folge ist das Ausmaß von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle nahm bis Freitag im Vergleich zum Vortag um 66 auf 8541 zu, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.10 Uhr). In der zurückliegenden Woche kletterte die Zahl um 5,8 Prozent. Ende Juni und Anfang Juli waren es noch 0,9 Prozent. Aktuell sind 940 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb seit gut einer Woche unverändert bei 242.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Freitag mit 30 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt. Hauptgrund seien Ansteckungen von Reiserückkehrern, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Danach folgen der Landkreis Alzey-Worms mit 22 und die Stadt Worms mit 20 Fällen. Im Kreis Bad Kreuznach registrierte das Gesundheitsamt 18 Fälle auf 100.000 Einwohner, in der Stadt Trier 17.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7359 oder 86,2 Prozent der bestätigten Infizierten. Dieser Anteil ist in den vergangenen Tagen stetig zurückgegangen.

21. August, 12.20: Offenbach erreicht höchste Stufe im Corona-Eskalationsplan

In der Stadt Offenbach ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern über den kritischen Wert von 50 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag lag der Wert Stand 0.00 Uhr bei 52. Die Stadt bestätigte die Überschreitung der kritischen Marke. Mehr dazu In der Stadt Offenbach ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern über den kritischen Wert von 50 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag lag der Wert Stand 0.00 Uhr bei 52. Die Stadt bestätigte die Überschreitung der kritischen Marke. Mehr dazu hier

21. August, 8.40 Uhr: Corona-Tests: Dreyer fordert Kostenübernahme durch Reisende

Wenn jemand in Risikogebiete wie Mallorca reist, sollte dafür nicht die Allgemeinheit zahlen, findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Jens Spahn sieht das anders. Mehr dazu Wenn jemand in Risikogebiete wie Mallorca reist, sollte dafür nicht die Allgemeinheit zahlen, findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Jens Spahn sieht das anders. Mehr dazu hier















20. August, 16.25 Uhr: Urlaubsrückkehrer lassen Zahlen in Offenbach weiter steigen

Die Stadt Offenbach hat die höchste Zahl an neuen Corona-Infektionen binnen eines Tages gezählt. Seit Mittwoch habe das Stadtgesundheitsamt 22 gemeldet, davon 19 Reiserückkehrer, teilte die Kommune am Donnerstag mit. Damit lag die 7-Tage-Inzidenz nun bei 44,3 Fällen je 100.000 Einwohner. Damit überschreitet Offenbach die nächste Schwelle im mehrstufigen Präventionskonzept des Landes. Das sieht ab einem Wert von 35 erweiterte Maßnahmen sowie die Einbindung des Planungsstabes Covid-19 des Sozialministeriums vor.

Die allermeisten Neuinfektionen gingen auf jüngere Reiserückkehrer zurück. So hätten sich beispielsweise Schüler in den Ferien in Kroatien und Portugal aufgehalten, beides Länder, die zu dem Zeitpunkt keine Risikogebiete gewesen seien. Am Donnerstag sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Teile Kroatiens aus.

Der Verwaltungsstab in Offenbach beschloss eine erweiterte Maskenpflicht, auch für Vereinsräume, Umkleide- und Sanitärräume, Bildungsstätten sowie Sport- und Kultureinrichtungen. Auch bei Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen und Synagogen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine Melde- und Quarantänepflicht gilt in Offenbach fortan auch für Einreisende etwa aus Kroatien, Rumänien und Bulgarien, die nur teilweise als Risikogebiete ausgewiesen seien. Zudem muss in den Schulen auch in den Unterrichtsräumen eine Alltagsmaske getragen werden. Lehrer seien gehalten, keine Schüler ohne Maske in Unterrichtsräume zu lassen.

Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) sagte, 51 der 57 Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen gingen auf Urlauber zurück, die nach ihrer Rückkehr positiv getestet worden seien. "Wir kennen also die Ursache für die gestiegenen Zahlen in Offenbach relativ gut. Aktuell müssen wir vorerst nichts verbieten und nichts schließen."

20. August, 15.50 Uhr: Nur einen neuen Fall in Worms

Nach dem sprunghaften Anstieg der Corona-Fallzahlen vom Mittwoch konnte das Gesundheitsamt am Donnerstag wieder melden, dass es in 24 Stunden nur einen neuen Fall einer nachgewiesenen Corona-Infizierung in der Stadt Worms gegeben hat. Auch im Landkreis Alzey-Worms gab es lediglich einen neuen Fall, nämlich in der Kreisstadt Alzey. Es handelte sich um einen Reiserückkehrer und um eine Person, die Kontakt zu einem positiv getesteten Reiserückkehrer hatte. Die aktuellen Zahlen mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, sind somit diese: In der Stadt Worms wurden insgesamt 257 Menschen positiv auf Corona getestet, in der Verbandsgemeinde Wonnegau 105, in der VG Monsheim 25 und in der VG Eich 16. Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben. Insgesamt 493 Bürger sind wieder gesund, 267 aus dem Landkreis und 226 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Eine Person aus Worms, die positiv getestet wurde, befindet sich weiter im Krankenhaus.















20. August, 15.30 Uhr: 183 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages in Hessen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt pro Tag weiter im dreistelligen Bereich an. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen erhöhte sich seit Mittwoch um 183, wie das hessische Sozialministerium am Donnerstag (Stand: 14 Uhr) mitteilte. Insgesamt 14.029 Menschen haben sich damit bislang in Hessen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19 bleibt bei 528.

Bei der wichtigen Kennziffer für die Entwicklung der Pandemie, der sogenannten Inzidenz, hat die Stadt Offenbach landesweit den höchsten Wert. Nach den Zahlen des Landes, die Meldungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt berücksichtigen, kommt Offenbach auf einen Wert von 39 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Stadt selbst hatte am Donnerstag sogar einen Wert von 44,3 gemeldet. Ab der Marke von 50 drohen drastischere Einschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

20. August, 12.30 Uhr: Corona-Fälle an Wiesbadener Schulen

Kaum hat das Schuljahr begonnen, gibt es bestätigte Corona-Fälle an mindestens zwei Schulen - bei einer dritten Schule steht das Ergebnis noch aus. Kaum hat das Schuljahr begonnen, gibt es bestätigte Corona-Fälle an mindestens zwei Schulen - bei einer dritten Schule steht das Ergebnis noch aus. hier (plus).

19. August, 19.30 Uhr: Wiesbaden "knackt" Corona-Schwellenwert

Mit Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden und Kassel liegen gleich vier hessische Städte über dem ersten Corona-Schwellenwert des Landes: Sie verzeichnen laut hessischem Sozialministerium mehr als 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Nach dem aktuellen Präventions- und Eskalationskonzept der Landesregierung werden ab einer Zahl von 20 Neuinfektionen eine erhöhte Aufmerksamkeit sowie ein erweitertes Meldewesen angeordnet, sowie nach Bedarf weitere Maßnahmen.

Insgesamt gab es in Hessen seit Dienstag 167 neue positive Tests auf das Coronavirus. Insgesamt wurden im Land damit bislang 13 842 Fälle gemeldet. Das Land zählt insgesamt 528 Tote.

19. August, 16.45 Uhr: In Hamm fällt eine Gemeinderatssitzung Corona zum Opfer

Weil mehrere Ratsmitglieder psoitiv auf Covid-19 getestet wurden, muss jetzt eine Sitzung in Hamm abgesagt werden. Nur: Das sieht die Gemeindeordnung vor vor. Mehr dazu Weil mehrere Ratsmitglieder psoitiv auf Covid-19 getestet wurden, muss jetzt eine Sitzung in Hamm abgesagt werden. Nur: Das sieht die Gemeindeordnung vor vor. Mehr dazu hier (plus).

19. August, 15.45 Uhr: Corona-Fall in Bad Sobernheimer Kindergarten

22 Kinder und fast alle Erzieherinnen einer Bad Sobernheimer Einrichtung müssen nun in Quarantäne. Das hat auch mit dem offenen System der Kita zu tun. Mehr dazu 22 Kinder und fast alle Erzieherinnen einer Bad Sobernheimer Einrichtung müssen nun in Quarantäne. Das hat auch mit dem offenen System der Kita zu tun. Mehr dazu hier.















19. August, 15.20 Uhr: Polizei kontrolliert erneut in Wormser Innenstadt

Die Polizei hat erneut die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Dabei wollte eine Person aus dem Toilettenfenster einer Gaststätte flüchten. Mehr dazu Die Polizei hat erneut die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Dabei wollte eine Person aus dem Toilettenfenster einer Gaststätte flüchten. Mehr dazu hier.

19. August, 14 Uhr: Erstmals seit Frühjahr über 100 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter meldeten heute 105 neue Corona-Infektionen an das Landesuntersuchungsamt. Das ist der größte Zuwachs innerhalb von 24 Stunden seit dem 18. April. Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,03 angegeben. Die entsprechende Angabe für den Bund liegt bei 1,05. Die Reproduktionszahl (kurz: R) beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass im Durchschnitt jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 8.369 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 242 Todesfälle und 7.278 genesene Fälle. 849 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

19. August, 10.30 Uhr: Der Ärger mit den Masken

Auch in Darmstadt werden Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nase-Schutz tragen, häufig angefeindet und in Diskussionen verstrickt. Mehr dazu Auch in Darmstadt werden Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nase-Schutz tragen, häufig angefeindet und in Diskussionen verstrickt. Mehr dazu hier.

19. August, 5 Uhr: „Ärzte für Aufklärung“: Schulmediziner distanzieren sich

Auch Wiesbadener haben sich der Bewegung angeschlossen, die zur Befreiung von der Maskenpflicht aufruft. Schulmedizinische Kollegen distanzieren sich davon. Mehr dazu Auch Wiesbadener haben sich der Bewegung angeschlossen, die zur Befreiung von der Maskenpflicht aufruft. Schulmedizinische Kollegen distanzieren sich davon. Mehr dazu hier.

18. August, 19.20 Uhr: Nach Spahn-Aussage: So reagieren die Fastnachtsvereine

Gesundheitsminister Spahn bezweifelt mit Blick auf die Corona-Krise, dass Fastnacht im nächsten Winter möglich sein wird. In Mainz, Wiesbaden und Worms sieht man das etwas anders. Mehr dazu Gesundheitsminister Spahn bezweifelt mit Blick auf die Corona-Krise, dass Fastnacht im nächsten Winter möglich sein wird. In Mainz, Wiesbaden und Worms sieht man das etwas anders. Mehr dazu hier.

18. August, 18 Uhr: Fastnacht-Absagen in Südhessen

Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Dienstag verlautet, Karneval bundesweit ausfallen zu lassen. Wie reagieren die südhessischen Vereine darauf? Eine Übersicht. Mehr dazu Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Dienstag verlautet, Karneval bundesweit ausfallen zu lassen. Wie reagieren die südhessischen Vereine darauf? Eine Übersicht. Mehr dazu hier.

18. August, 15.45 Uhr: Spahn will Fastnacht wegen Corona bundesweit ausfallen lassen

Was Gesundheitsminister Spahn am Dienstag im Gesundheitsausschuss verlauten ließ, dürfte bei Närrinnen und Narrhalesen nicht auf Gegenliebe stoßen. Mehr dazu Was Gesundheitsminister Spahn am Dienstag im Gesundheitsausschuss verlauten ließ, dürfte bei Närrinnen und Narrhalesen nicht auf Gegenliebe stoßen. Mehr dazu hier.

18. August, 15.45 Uhr: Knapp 200 neue Corona-Fälle in Hessen

189 Coronavirus-Infektionen sind seit Montag in Hessen festgestellt worden. Zwei Patienten sind laut Angaben des Sozialministeriums von Dienstag (Stand: 14.00 Uhr) gestorben. Insgesamt wurden in Hessen bislang 13 675 Fälle gemeldet. Das Land zählt insgesamt 528 Tote. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz führt die Stadt Offenbach die Liste an. Hier lag der Wert dem Ministerium zufolge bei 31 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Kein einziger Kreis blieb vergangene Woche ohne Neuinfektion.

18. August, 15.12 Uhr: 89 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist seit Montag um 89 auf 8.264 gestiegen. Das ist der höchste Stand von festgestellten Neuinfektionen binnen eines Tages seit vier Monaten: Am 19. April gab es eine Zunahme um 91 Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Aktuell sind nun 756 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte (Stand 10.50 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242.

Im Unterschied zur Entwicklung im Juli sind es nun nicht mehr einzelne lokale Infektionsherde, die zu einem Anstieg der Zahlen führen. Die Pandemie verbreitet sich nahezu im gesamten Land wieder schneller als zuletzt. Im Kreis Bad Kreuznach wurden in den vergangenen sieben Tagen 21 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Danach folgen gleich fünf Städte und Kreise mit jeweils 15 Fällen je 100.000 Einwohner: Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Trier, der Donnersbergkreis und der Kreis Germersheim.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7.266 oder 87,9 Prozent der bestätigten Infizierten. Dieser Anteil ist in den vergangenen Tagen stetig zurückgegangen.

17. August, 15.15 Uhr: 34 Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 34 auf 8175 gestiegen. Aktuell sind nun 678 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242.

Während die Neuinfektionen in der Stadt Ludwigshafen inzwischen wieder etwas zurückgegangen sind, haben sie vor allem im Kreis Bad Kreuznach zugenommen. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 19 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Danach folgt die Stadt Mainz mit 17 Fällen je 100.000 Einwohner.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 88,7 Prozent der bestätigten Infizierten.

17. August, 15 Uhr: 53 Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Hessen sei innerhalb eines Tages um 53 gestiegen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Montag mit. Insgesamt wurden damit in dem Bundesland bislang 13.486 Fälle gemeldet. 526 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle blieb damit erneut unverändert.

Bei der wichtigen Infektionskennziffer der Sieben-Tage-Inzidenz führt die Stadt Offenbach die Liste an. Hier lag der Wert dem Ministerium zufolge bei 31 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Der Kreis Groß-Gerau wies einen Wert von 22 auf und die Landeshauptstadt Wiesbaden einen von 21.

17. August, 11 Uhr: Schulstart im Zeichen der Pandemie

In Hessen und Rheinland-Pfalz ist am Montagmorgen die Schule wieder gestartet - angesichts der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen. Mehr dazu In Hessen und Rheinland-Pfalz ist am Montagmorgen die Schule wieder gestartet - angesichts der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen. Mehr dazu hier (für Hessen) und hier (für Rheinland-Pfalz).

17. August, 11 Uhr: Mit Maske und Abstand: Neues Schuljahr in Hessen startet

In Hessen ist am Montagmorgen die Schule wieder gestartet - angesichts der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen. Mehr dazu In Hessen ist am Montagmorgen die Schule wieder gestartet - angesichts der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen. Mehr dazu hier.

16. August, 17.55 Uhr: 43 neue Corona-Infektionen in Hessen bestätigt

In Hessen ist die Zahl der festgestellten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 43 gestiegen. Das sind deutlich weniger als am Samstag, als es mehr als 200 Neuinfektionen waren. Insgesamt seien damit 13 433 Fälle in dem Bundesland bestätigt, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Sonntag mit (Stand: 14.00 Uhr). In Hessen sind im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 bislang 526 Menschen gestorben - im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl unverändert.















16. August, 16 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

In den mittelhessischen Landkreisen steigen die Covid-19-Fallzahlen weiter deutlich an. Limburg-Weilburg meldet am Sonntag 41 Infizierte. Im Kreis Marburg-Biedenkopf sind es 29 Fälle. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut 27 Covid-19-Fälle - das ist einer mehr als am Freitag. Mehr dazu In den mittelhessischen Landkreisen steigen die Covid-19-Fallzahlen weiter deutlich an. Limburg-Weilburg meldet am Sonntag 41 Infizierte. Im Kreis Marburg-Biedenkopf sind es 29 Fälle. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut 27 Covid-19-Fälle - das ist einer mehr als am Freitag. Mehr dazu hier.

16. August, 15.05 Uhr: 27 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 27 gestiegen. Das waren weniger als am Vortag, als es 42 neue Fälle gab. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte, wurden bisher insgesamt 8141 Corona-Fälle im Bundesland registriert (Stand: 10 Uhr). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 242 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Aktuell infiziert sind laut Zählung 586 Menschen in Rheinland-Pfalz.

Auch in Rheinland-Pfalz kam es zuletzt zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Ergebnissen der Corona-Tests - etwa in Trier. Es sei schwer zu schaffen, alle negativen Befunde zeitnah herauszugeben, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes für Trier und Trier-Saarburg, Harald Michels. Das liege auch daran, dass alles mit Papier gemacht werde. Alle positiven Fälle seien aber sofort informiert worden - "da sind wir ganz nah an den Leuten", sagte Michels. "Das ist hier nicht so wie in Bayern. Wir schaffen es nur nicht, die negativen Befunde zeitnah rauszugeben." In Trier sei am Samstag bereits personell aufgestockt worden, berichtete der Amtsleiter weiter.

Das Sozialministerium in Mainz teilte am Sonntag mit: "Die vier Gesundheitsämter der Landkreise, in denen die jeweiligen Teststationen liegen, informieren unverzüglich sowohl alle positiv getesteten Personen als auch die jeweils zuständigen Gesundheitsämter an deren Wohnorten." Das geschehe "in der Regel innerhalb von zwei Tagen nach dem Test. Diese wichtige unverzügliche Mitteilung über positive Testergebnisse läuft reibungslos." Negativ getestete Reiserückkehrer würden "in der Regel innerhalb von drei bis vier Tagen" informiert, wenn sie eine Mailadresse angegeben hätten. Wenn nicht, komme noch die Dauer der Briefzustellung dazu.

15. August, 14.30 Uhr: 203 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen ist die Zahl der festgestellten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 203 gestiegen. Das waren mehr als am Vortag, als es 179 neue Fälle gab. Insgesamt seien damit 13.390 Fälle in dem Bundesland bestätigt, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Samstag mit (Stand: 14.00 Uhr). In Hessen sind im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 bislang 526 Menschen gestorben - im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl unverändert.

15. August, 12 Uhr: 42 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 42 gestiegen. Das waren weniger als am Vortag, als es 65 neue Fälle gab. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Samstag mitteilte, wurden bisher insgesamt 8114 Corona-Fälle im Bundesland registriert (Stand: 10.00 Uhr). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 242 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Rund 7219 der seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen.















15. August, 9.45 Uhr: Ministerin Hubig zum Schulbeginn: „Müssen wachsam bleiben“

An den Konzepten der Länder zum Schulstart gibt es viel Kritik. Wir sprachen deshalb mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin und KMK-Präsidentin Stefanie Hubig. Das ganze Interview gibt es An den Konzepten der Länder zum Schulstart gibt es viel Kritik. Wir sprachen deshalb mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin und KMK-Präsidentin Stefanie Hubig. Das ganze Interview gibt es HIER.

14. August, 17 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Auch in den mittelhessischen Landkreisen steigen aktuell die Zahlen der aktiven Corona-Fälle wieder an. Der Kreis Limburg-Weilburg meldet 36 Covid-19-Patienten. Im Kreis Marburg-Biedenkopf sind es 17. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut 26 Fälle. Mehr dazu Auch in den mittelhessischen Landkreisen steigen aktuell die Zahlen der aktiven Corona-Fälle wieder an. Der Kreis Limburg-Weilburg meldet 36 Covid-19-Patienten. Im Kreis Marburg-Biedenkopf sind es 17. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut 26 Fälle. Mehr dazu hier.

14. August, 16.20 Uhr: Deutliche Steigerung von Corona-Fällen in dieser Woche

Die Zahl neuer Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist in dieser Woche mit einem Plus von 4,7 Prozent so stark gestiegen wie seit mehr drei Monaten nicht mehr. Ende Juni und Anfang Juli war die wöchentliche Zunahme noch bei 0,9 Prozent, in der vergangenen Woche waren es 2,6 Prozent. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldete am Freitag insgesamt 8072 Infektionen, 70 mehr als am Vortag. Aktuell sind nun 631 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand 10.12 Uhr). Seit Donnerstag kamen zwei neue Todesfälle hinzu, so dass nun bislang 242 infizierte Menschen in Rheinland-Pfalz gestorben sind. Am stärksten breitet sich die Seuche zurzeit in der Stadt Ludwigshafen aus. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 27 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert - den dritten Tag in Folge wurde dieser Wert registriert. Als Grund gelten vor allem Infektionen von Reiserückkehrern. An zweiter Stelle in Rheinland-Pfalz folgt die Landeshauptstadt Mainz mit 21 Fällen auf 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, an dritter Stelle liegt die Stadt Speyer mit 20 Fällen. Nahezu neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7199 oder 89,2 Prozent der bestätigten Infizierten.

14. August, 15.30 Uhr Uhr: Fünf neue Fälle in Worms und dem Landkreis

Zwei neue Fälle im Landkreis (VG Wörrstadt und Stadt Alzey) und drei neue Fälle in Worms: Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen seit Donnerstag, 13. August, um fünf Fälle auf 525 Fälle erhöht. 483 Bürgerinnen und Bürger sind wieder gesund. 263 aus dem Landkreis und 220 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Eine Person aus Worms, die positiv getestet wurde, befindet sich im Krankenhaus. Nachfolgend die Zahlen, Stand Freitag, 14. August, 12 Uhr: Worms (239), Alzey (42), VG Alzey-Land (45), VG Wörrstadt (48), VG Wöllstein (8), VG Monsheim (25), VG Wonnegau (103) und in der VG Eich (15). Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.

14. August, 15.30 Uhr: Nach Corona-Fällen - Sutter-Unterkünfte untersucht

Das Gesundheitsamt hat zwei Wohnheime des rheinhessischen Wurst-Großproduzenten Sutter in Augenschein genommen. Auch Corona-Tests wurden bei einigen Mitarbeitern gemacht. Mehr dazu Das Gesundheitsamt hat zwei Wohnheime des rheinhessischen Wurst-Großproduzenten Sutter in Augenschein genommen. Auch Corona-Tests wurden bei einigen Mitarbeitern gemacht. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

14. August, 15 Uhr: Kein Unterricht ohne negativen Test oder Quarantäne

Rheinland-Pfalz macht klare Vorgaben, wie sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten verhalten sollen. Die Schulen allerdings dürfen aus rechtlichen Gründen nicht nachfragen, wer wo in Urlaub war. Mehr dazu Rheinland-Pfalz macht klare Vorgaben, wie sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten verhalten sollen. Die Schulen allerdings dürfen aus rechtlichen Gründen nicht nachfragen, wer wo in Urlaub war. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

14. August, 14.32 Uhr: Erneute Zunahme von Neuinfektionen in Hessen

In Hessen ist die Zahl der festgestellten Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen eines Tages um 179 gestiegen. Insgesamt seien damit 13.187 Fälle in dem Bundesland bestätigt, teilte das Sozialministerium mit. In Hessen sind im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 bislang 526 Menschen gestorben - im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl erneut unverändert. Bei der wichtigen Infektionskennziffer Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin der Wert in der Stadt Offenbach landesweit am höchsten. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 28 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. In der Landeshauptstadt Wiesbaden liegt der Wert bei 19.

14. August, 11.22 Uhr: Konzentration auf Einzelfälle in Rheinland-Pfalz

Mit dem Ende der Sommerferien sind viele Rheinland-Pfälzer von einer Reise heimgekehrt und damit nun im Blickfeld der Gesundheitsämter. Der Charité-Virologe Christian Drosten hatte Anfang August vorgeschlagen, sich nicht mehr auf einzelne Corona-Fälle, sondern im Falle einer zweiten Welle auf Infektionsgruppen zu konzentrieren. In Rheinland-Pfalz ist diese Strategie aber vorerst kein Thema. "Momentan spielen in Rheinland-Pfalz nicht in erster Linie große Infektionscluster eine treibende Rolle; die Sorge liegt aktuell vielmehr zu beträchtlichem Teil bei Einreisenden", erklärte das Gesundheitsministerium in Mainz. Und: "Aktuell funktioniert die rheinland-pfälzische Teststrategie gut." Dabei würden anlassbezogen Einzelpersonen und deren Kontakte unter die Lupe genommen.

Eine Cluster-Strategie sei im Falle von Reisenden nicht sinnvoll. "Da sich der Infektionsherd in diesen Fällen meist im Ausland befindet, kann dort nicht angesetzt werden. Wo ein Herd auftritt, können derzeit die Infektionsketten meist gut verfolgt werden." Dennoch werde die Strategie bei der Nachverfolgung von Corona-Fällen fortlaufend überprüft und an die konkrete Lage bei Bedarf angepasst. Im Kreis Mainz-Bingen liegt der Kreisverwaltung zufolge der Fokus derzeit auf der Thematik Infektionsschutz. "Die übrigen Dienstaufgaben des Gesundheitsamtes müssen zurückgestellt werden." Außerdem unterstützten zunehmend externe Kräfte. Es gebe beispielsweise Ehrenamtliche, die Botengänge machten, Formulare ausfüllten oder künftig auch bei Terminvergaben helfen sollen. Insgesamt sieht das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium die Gesundheitsämter auf eine mögliche zweite Welle gut vorbereitet. "Die Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren sind gut eingespielt." Vielerorts hätten die Kommunen ihr Personal zusammengezogen oder aufgestockt und zudem gebe es unter anderem einen Pool von freiwilligen Helfern. "All das ist eine gute Grundlage, um sowohl auf einen etwaigen großflächigen und diffusen Anstieg von Fallzahlen als auch auf regional ausgeprägte Ausbruchsgeschehen reagieren zu können."

13. August, 16 Uhr: Wieder zwei neue Fälle im Kreis Alzey-Worms und Worms

Es gibt wieder zwei neue Fälle von positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen, meldet das Gesundheitsamt, beide seien auch wieder Reiserückkehrer, so wie immer in den vergangenen Tagen. Eine infizierte Person lebt im Landkreis in der Verbandsgemeinde Wörrstadt, eine in der Stadt Worms. Damit hat sich die Gesamtzahl der bislang positiv auf Corona Getesteten im Bereich des Gesundheitsamtes, also dem gesamten Landkreis Alzey-Worms und der Stadt Worms, auf 520 erhöht. 482 Bürger sind wieder gesund, davon 219 aus Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Im Einzelnen sieht die Statistik mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, so aus: In Worms gibt es 236 positiv Getestete, in der VG Wonnegau 103, in der VG Monsheim 25 und in der VG Eich 15. Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.

13. August, 15 Uhr: 132 neue Coronainfektionen in Hessen

In Hessen ist die Zahl der festgestellten Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen eines Tages um 132 gestiegen. Insgesamt seien damit 13.008 Fälle in dem Bundesland bestätigt, teilte das Sozialministerium mit. In Hessen sind im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 bislang 526 Menschen gestorben - im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl unverändert. Bei der wichtigen Infektionskennziffer Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin der Wert in der Stadt Offenbach landesweit am höchsten. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. In der Landeshauptstadt Wiesbaden liegt der Wert bei 17.

13. August, 14.55 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

29 Personen sind im Kreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Im Kreis Marburg-Biedenkopf hat sich die Infizierten-Zahl gegenüber dem Vortag um drei auf zehn erhöht. Im Lahn-Dill-Kreis betreut das Gesundheitsamt aktuell 22 Covid-19-Fälle. Mehr dazu 29 Personen sind im Kreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Im Kreis Marburg-Biedenkopf hat sich die Infizierten-Zahl gegenüber dem Vortag um drei auf zehn erhöht. Im Lahn-Dill-Kreis betreut das Gesundheitsamt aktuell 22 Covid-19-Fälle. Mehr dazu hier.

13. August, 14.30 Uhr: Wenn Kinder wegen Corona in Quarantäne müssen

Können Kinder aus der Familie genommen werden, wenn gegen die Verordnungen verstoßen wird? Müssen Eltern wirklich mit so drastischen Maßnahmen rechnen? Was Gesundheitsämter empfehlen. Mehr finden sie Können Kinder aus der Familie genommen werden, wenn gegen die Verordnungen verstoßen wird? Müssen Eltern wirklich mit so drastischen Maßnahmen rechnen? Was Gesundheitsämter empfehlen. Mehr finden sie hier.

13. August, 14 Uhr: Bisher knapp 8.000 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

ie Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Donnerstag um 65 auf 7937 gestiegen. Dies ist nach Daten des Gesundheitsministeriums in Mainz der höchste Tagesanstieg seit dem 25. April - damals waren es 70 Neuinfektionen.

Aktuell sind nun 580 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand 10.30 Uhr). Seit Mittwoch kam ein neuer Todesfall hinzu, so dass nun bislang 240 infizierte Menschen in Rheinland-Pfalz gestorben sind.

Am stärksten breitet sich die Seuche zurzeit in der Stadt Ludwigshafen aus. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 27 Infektionen auf 100 000 Einwohner registriert. Danach folgt die Landeshauptstadt Mainz mit 18 sowie die Stadt Speyer und der Westerwaldkreis mit jeweils 16 Fällen. Inzwischen gibt es nur noch eine Stadt ohne Neuinfektionen: Zweibrücken. Anfang Juli waren noch 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche.

An den am 6. und 8. August eingerichteten Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien wurden bisher 8385 Menschen auf das Coronavirus getestet. Ergebnisse liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang zu 5278 Tests vor. Dabei gab es 47 positive Befunde (0,9 Prozent). 40 davon kamen von Rückkehrern aus einem Corona-Risikogebiet, also aus Ländern mit vielen Infizierten.

Nahezu neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7182 oder 89,8 Prozent der bestätigten Infizierten.

13. August, 12.45 Uhr: 50 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in Bus und Bahn in Hessen Die hessische Landesregierung hat eine Reihe neuer Maßnahmen in der Corona-Krise vorgestellt. So soll es künftig 50 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln geben. Kindergarten- und Schulkinder mit einem Schnupfen sollen künftig in Hessen nicht mehr sofort nach Hause geschickt werden. Die entsprechenden Leitlinien seien angepasst worden, sagte die hessische Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. Eine solche Maßnahme müsse nur noch bei den für die Erkrankung mit Covid-19 typischen Symptomen wie Fieber, trockener Husten oder allgemeine Abgeschlagenheit ergriffen werden. Mehr finden sie Die hessische Landesregierung hat eine Reihe neuer Maßnahmen in der Corona-Krise vorgestellt. So soll es künftig 50 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln geben. Kindergarten- und Schulkinder mit einem Schnupfen sollen künftig in Hessen nicht mehr sofort nach Hause geschickt werden. Die entsprechenden Leitlinien seien angepasst worden, sagte die hessische Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. Eine solche Maßnahme müsse nur noch bei den für die Erkrankung mit Covid-19 typischen Symptomen wie Fieber, trockener Husten oder allgemeine Abgeschlagenheit ergriffen werden. Mehr finden sie hier.

12. August, 16 Uhr: Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Mittwoch um 55 auf 7937 gestiegen. Aktuell sind nun 537 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte (Stand 10.30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239. Weiter ausgebreitet hat sich die Pandemie in der Stadt Ludwigshafen. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 27 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Danach folgt die Landeshauptstadt Mainz mit 17 und der Westerwaldkreis mit 16 Fällen. Inzwischen gibt es nur noch eine Stadt ohne Neuinfektionen: Zweibrücken. Anfang Juli waren noch 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche.

Neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7161 oder 90,2 Prozent der bestätigten Infizierten.

12. August, 15.41 Uhr: Die aktuellen Zahlen in Hessen

Die Zahl der in Hessen bestätigten Corona-Infektionen ist um 61 gestiegen. Damit seien bislang 12 876 Fälle registriert worden, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit (Stand 14.00 Uhr). Insgesamt 526 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben, das war ein Patient mehr als noch am Vortag. Bei der wichtigen Infektionskennziffer der Sieben-Tage-Inzidenz führt weiterhin die Stadt Offenbach die Statistik an: Der Wert lag dort dem Ministerium zufolge bei 19, am Vortag hatte er noch bei 21 gelegen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden betrug der Wert 17, in den Kreisen Offenbach und Groß-Gerau jeweils 16. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage an. Wird eine bestimmte Grenze überschritten, können in den betroffenen Kommunen neue Einschränkungen zum Eindämmen der Pandemie eingeführt werden.

12. August, 15 Uhr: Reiserückkehrer positiv getestet

Zwei weitere Personen aus Worms und der Verbandsgemeinde Alzey-Land sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mehr dazu Zwei weitere Personen aus Worms und der Verbandsgemeinde Alzey-Land sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mehr dazu hier.

12. August, 14.30 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Während im Landkreis Limburg-Weilburg 25 Personen aktuell aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, meldet der Lahn-Dill-Kreis 23 Covid-19-Fälle. Und die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, hat sich gegenüber dem Vortag von vier auf sieben erhöht. Mehr dazu Während im Landkreis Limburg-Weilburg 25 Personen aktuell aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, meldet der Lahn-Dill-Kreis 23 Covid-19-Fälle. Und die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, hat sich gegenüber dem Vortag von vier auf sieben erhöht. Mehr dazu hier.

12. August, 12.30 Uhr: Maskenpflicht an hessischen Schulen

Zumindest außerhalb der Klassenzimmer muss an hessischen Schulen eine Alltagsmaske getragen werden. Mehr dazu Zumindest außerhalb der Klassenzimmer muss an hessischen Schulen eine Alltagsmaske getragen werden. Mehr dazu lesen Sie hier

12. August, 10.08 Uhr: Es bleibt dabei: Keine Maske im Unterricht

Was man zum Schulstart in Rheinland-Pfalz am Montag wissen muss: von der Einschulung über Klassenfahrten bis zu Corona-Tests für Lehrer. Den ausführlichen Artikel Was man zum Schulstart in Rheinland-Pfalz am Montag wissen muss: von der Einschulung über Klassenfahrten bis zu Corona-Tests für Lehrer. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier . In Hessen tagt heute vormittag das Corona-Kabinett zum Thema Maskenpflicht an Schulen.

11. August, 16.30 Uhr: 78 Neuinfektionen in Hessen

In Hessen gibt es 78 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit liege die Zahl der seit Pandemiebeginn registrierten Fälle bei 12.815, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Wiesbaden mit (Stand 14 Uhr). Erneut gab es keine neuen Todesfälle - die Zahl lag weiterhin bei 525.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - also die Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage - war mit 21 am höchsten in der Stadt Offenbach. Danach folgten der Rheingau-Taunus-Kreis mit 19 sowie der Kreis Offenbach mit 18.

Nach Angaben der Stadt Offenbach wurden dort fünf neue Infektionsfälle gezählt, bei vier Patienten handele es sich um Reiserückkehrer. Insgesamt gebe es damit 66 aktuelle Infektionen. Die Stadt geht von einem 7-Tages-Wert von 22,5 aus.

11. August, 16 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

28 Personen sind derzeit im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 293 Menschen befinden sich in Quarantäne. Währenddessen gibt es im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen neuen Corona-Infizierten. Damit betreut das Gesundheitsamt aktuell fünf Fälle. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises wiederum betreut aktuell 22 Covid-19-Fälle – die gleiche Anzahl wie am Montag. Mehr dazu 28 Personen sind derzeit im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 293 Menschen befinden sich in Quarantäne. Währenddessen gibt es im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen neuen Corona-Infizierten. Damit betreut das Gesundheitsamt aktuell fünf Fälle. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises wiederum betreut aktuell 22 Covid-19-Fälle – die gleiche Anzahl wie am Montag. Mehr dazu hier.















11. August, 11.50 Uhr: 32 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Dienstag um 32 auf 7882 gestiegen. Aktuell sind nun 487 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.20 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239.

10. August, 17 Uhr: 26 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 26 auf 7850 gestiegen. Aktuell sind nun 472 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte, aufgrund von Meldungen der Gesundheitsämter bis 10.50 Uhr. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239.

Stärker ausgebreitet hat sich die Pandemie zuletzt in der Stadt Ludwigshafen. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 23 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Danach folgen der Kreis Bitburg-Prüm in der Eifel (21), der Westerwaldkreis (17) und in der Westpfalz der Kreis Kusel (14). Das Infektionsgeschehen hat sich inzwischen wieder auf die gesamte Fläche des Bundeslands ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch 2: Frankenthal und Zweibrücken.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7139 oder 90,9 Prozent der bestätigten Infizierten.

10. August, 16.45 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Montag 28 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Am vorigen Freitag meldet die Pressestelle des Kreises noch zehn aktive Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf. Am Montag waren es dann noch vier. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut aktuell 22 Covid-19-Fälle. Mehr dazu Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Montag 28 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Am vorigen Freitag meldet die Pressestelle des Kreises noch zehn aktive Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf. Am Montag waren es dann noch vier. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut aktuell 22 Covid-19-Fälle. Mehr dazu hier.

10. August, 16.30 Uhr: 5367 Urlaubsrückkehrer an neuen Stationen in RLP auf Corona getestet

An den vier neuen Corona-Teststationen des Landes Rheinland-Pfalz haben von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 5367 Reiserückkehrer einen Abstrich machen lassen. Wie viele dieser Tests auf das Coronavirus positiv ausgefallen sind, war zunächst aber noch unklar. Wie die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider, am Montag in Mainz sagte, kamen die meisten Menschen am Samstag. Gefragteste Station mit rund 2600 der 5367 Tests sei der Parkplatz Markusberg an der Autobahn 64 von Luxemburg nach Trier. Die anderen drei Corona-Teststationen sind am Flughafen Hahn, an der belgischen Grenze (Bitburg) sowie an der französischen Grenze (Landau).

10. August, 15 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Hessen geht zurück

Nach jeweils mehr als 100 bestätigten Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen sinken die Zahlen wieder. Das hessische Sozialministerium meldete am Montag einen Anstieg um 34 Fälle auf 12.737. Neue Todesfälle gab es nicht. Die Zahl blieb konstant bei 525. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage, ist am höchsten mit 23 in der Stadt Offenbach. Danach folgt der Rheingau-Taunus-Kreis mit 20. Dort muss die Quarantäne in einem Seniorenheim in Niedernhausen verlängert werden, weil Tests zwei Neuinfektionen ergaben, wie der Kreis mitteilte. Nur im Landkreis Waldeck-Frankenberg liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz noch bei Null.

10. August, 14.50 Uhr: Laut Barmer mehr Krankschreibungen wegen Corona bei Jüngeren

Nehmen Corona-Infektionen nun bei Jüngeren zu? Eine Auswertung der Barmer-Krankenkasse weist darauf hin. Die Entwicklung in Hessen und Rheinland-Pfalz ist aber unterschiedlich.

Mehr dazu Nehmen Corona-Infektionen nun bei Jüngeren zu? Eine Auswertung der Barmer-Krankenkasse weist darauf hin. Die Entwicklung in Hessen und Rheinland-Pfalz ist aber unterschiedlich.Mehr dazu lesen Sie hier [plus-Inhalt].

9. August, 14.53 Uhr: Erneut mehr als 100 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen steigt weiter. Das hessische Sozialministerium meldete am Sonntag 12.703 Fälle, 101 mehr als am Vortag. Die Neuinfektionen schwächten sich damit aber etwas ab, von 158 am Freitag und 134 am Samstag. Ein Todesfall kam am Sonntag neu dazu, insgesamt sind es in Hessen nun 525.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage, ist am höchsten mit 21 in der Stadt Offenbach. Danach folgen der Rheingau-Taunus-Kreis (19) sowie der Kreis Offenbach (18) und die Landeshauptstadt Wiesbaden (jeweils 18). Lediglich in einem der 21 Landkreise und fünf Städte wurde in den vergangenen sieben Tagen keine Corona-Infektion registriert - im Landkreis Waldeck-Frankenberg.

9. August, 14 Uhr: Corona-Lage in Offenbach weiter angespannt

Nach der starken Zunahme von Corona-Infektionen in Offenbach hat die Stadt noch keine Entwarnung gegeben. Die "in kurzer Zeit massiv zugespitzte Lage" sei zwar erst einmal überwunden, erklärte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) am Sonntag. "Die Lage ist aber weiterhin deutlich angespannter als noch vor zwei Wochen."

So wurden seit Freitag in Offenbach 14 neue Infektionen bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz lag damit am Sonntag bei 21,7 Fällen auf 100.000 Einwohner. Unter den 14 neuen Fällen sind 5 Reiserückkehrer und weitere 7 Kontaktpersonen einer Busreise in die Niederlande. "Bei diesen 12 der 14 neuen Fälle konnte der Ursprung der Ansteckung nachvollzogen werden", erklärte Gesundheitsdezernentin Sabine Groß. "Hier ist davon auszugehen, dass die Infektionsketten unterbrochen wurden. Nur in zwei Fällen kennen wir die Quelle der Ansteckung noch nicht." Aktuell sind nun 75 Menschen in Offenbach infiziert.

Weil täglich Reisende aus Risikogebieten zurückkommen, mahnte Oberbürgermeister Schwenke zu Vorsicht: "In den kommenden Wochen lohnt es sich doppelt und dreifach, die Masken- und Abstandsregeln nochmals sehr viel ernster zu nehmen, um eine mögliche neue Welle im Keim zu ersticken." Wie schnell es sonst gehen könne, habe Offenbach in den vergangenen Tagen erlebt. Die 7-Tage-Inzidenz hatte am vergangenen Dienstag 39 Fälle auf 100.000 Einwohner erreicht.

9. August, 13 Uhr: Höchste Zahl neuer Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz seit April

Die täglichen Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz haben am Sonntag den höchsten Stand seit April erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten bis Sonntag (Stand 9.55 Uhr) einen Anstieg um 61 neue Fälle auf 7824, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Mehr waren es zuletzt am 25. April mit 70 neuen Infektionen.

Aktuell sind nun 459 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239.

Stärker ausgebreitet hat sich die Pandemie zuletzt in der Stadt Ludwigshafen. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 23 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Danach folgen der Kreis Bitburg-Prüm in der Eifel (18), der Westerwaldkreis (15) und in der Westpfalz der Kreis Kusel (14). Das Infektionsgeschehen hat sich inzwischen wieder auf die gesamte Fläche des Bundeslands ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch 3.

8. August, 15 Uhr: 134 Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Samstag erneut deutlich über 100 Fälle angestiegen. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um 134 auf nun insgesamt 12.602, wie das hessische Sozialministerium mitteilte. Am Freitag hatte es mit 158 neuen Fällen den höchsten Anstieg binnen eines Tages seit Anfang Mai gegeben. Die Zahl der Todesopfer blieb am Samstag mit 524 konstant.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage, liegt derzeit mit 18 im Rheingau-Taunus-Kreis am höchsten, gefolgt vom Odenwaldkreis mit 17. Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50.

8. August, 13.30 Uhr: 50 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz sind bis Samstag um 50 gestiegen. Das sind fast doppelt so viele Neuinfektionen wie noch am Vortag und ein Anstieg auf insgesamt 7763. Aktuell sind 408 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb weiterhin unverändert bei 239.

Das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt auch in der Fläche ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch zwei.

8. August, 10.50 Uhr: Mainzer Corona-Teststation startet am Montag

Ab Montag können sich Reiserückkehrer in Mainz vor dem Haus der Kulturen in der Wormser Straße testen lassen. Ohne Anmeldung geht das jedoch nicht.

Mehr dazu Ab Montag können sich Reiserückkehrer in Mainz vor dem Haus der Kulturen in der Wormser Straße testen lassen. Ohne Anmeldung geht das jedoch nicht.Mehr dazu HIER.

8. August, 10.10 Uhr: Ansturm auf Corona-Tests in Wiesbaden erwartet

Am Montag schließt das Wiesbadener Drive-In-Testzentrum auf der Bierstadter Höhe. Ein Hausarzt aus Bierstadt warnt: Die Praxen sind dem Ansturm an Reiserückkehrern nicht gewachsen. Mehr dazu Am Montag schließt das Wiesbadener Drive-In-Testzentrum auf der Bierstadter Höhe. Ein Hausarzt aus Bierstadt warnt: Die Praxen sind dem Ansturm an Reiserückkehrern nicht gewachsen. Mehr dazu HIER.

7. August, 16.15 Uhr: Kostenlose Corona-Tests für Erzieherinnen in hessischen Kitas

Ab dem 17. August können sich Erzieherinnen, die in Kindertagesstätten und in der Tagespflege in Hessen arbeiten, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Mehr dazu Ab dem 17. August können sich Erzieherinnen, die in Kindertagesstätten und in der Tagespflege in Hessen arbeiten, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Mehr dazu hier.

7. August, 12.45 Uhr: 26 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Freitag um 26 auf 7713 gestiegen. Aktuell sind nun 381 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239. Die meisten neuen Infektionen gab es zuletzt in der Pfalz sowie in der Eifel. Das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt auch in der Fläche ausgebreitet: Nachdem Anfang Juli 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche waren, sind es nun nur noch 4. Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7093 oder 92,0 Prozent der bestätigten Infizierten.

6. August, 15.18 Uhr: Corona-Lage in Offenbach stabil - 56 neue Infektionen in Hessen

Nach einem größeren Corona-Ausbruch in Offenbach bleibt die Situation in der Stadt stabil. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 29 und damit auf Vortagsniveau, wie das hessische Sozialministerium mitteilte. Offenbach selbst meldete am Donnerstag drei neue Infektionsfälle. Damit seien aktuell 65 Menschen in der Stadt mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab die Stadt mit 30,3 an. Unterschiede zwischen Stadt- und Landeszahlen sind nichts Neues und lassen sich auf unterschiedliche Zeitpunkte der Berechnung zurückführen. In Offenbach sind neben den offiziell Erkrankten 406 weitere Personen in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten oder von einer Reise außerhalb der EU zurückgekehrt sind.

Im Odenwaldkreis ist die Situation mit 26 Infektionen auf 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen etwas angespannt. Dahinter folgt der Rheingau-Taunus-Kreis mit 22.

Hessenweit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten moderat an - um 56 auf 12.310, wie das Sozialministerium mitteilte (Stand 14.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb bei 523.

6. August, 15 Uhr: Steigende Corona-Zahlen in den mittelhessischen Kreisen

Derzeit verzeichnen die Landkreise in Mittelhessen wieder ein leichtes Plus bei den Corona-Fällen. Im Lahn-Dill-Kreis betreut das Gesundheitsamt aktuell 25 aktive Fälle. Das sind fünf mehr als am Vortag. Im Kreis Limburg-Weilburg ist die Zahl wieder auf 20 Infizierte angestiegen. In Marburg-Biedenkopf ist die Zahl der Erkrankten von vier auf acht Personen gegenüber dem Vortrag gestiegen. Mehr dazu Derzeit verzeichnen die Landkreise in Mittelhessen wieder ein leichtes Plus bei den Corona-Fällen. Im Lahn-Dill-Kreis betreut das Gesundheitsamt aktuell 25 aktive Fälle. Das sind fünf mehr als am Vortag. Im Kreis Limburg-Weilburg ist die Zahl wieder auf 20 Infizierte angestiegen. In Marburg-Biedenkopf ist die Zahl der Erkrankten von vier auf acht Personen gegenüber dem Vortrag gestiegen. Mehr dazu hier.

6. August, 14.35 Uhr: 56 Neu-Infektionen in Hessen

Wie das Hessische Sozialministerium mitteilt, gibt es in Hessen 56 neue Corona-Fälle, die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf 12.310 (einschließlich der bereits Genesenen). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 523.

6. August, 14.30 Uhr: Keine neuen Fälle aus Worms bekannt

In Worms ist die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen gleich geblieben, in der Verbandsgemeinde Wonnegau ist ein weiterer Fall hinzugekommen, meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in Worms und dem Kreis Alzey-Worms festgestellten Corona-Infizierungen auf 504. Von den Betroffenen gelten 479 als wieder genesen. Mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, sind in Worms bislang 229 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, 219 gelten als wieder gesund. In der Verbandsgemeinde Wonnegau sind es jetzt also 102 positiv Getestete, in der VG Monsheim 25 Positive und in der VG Eich sind es bislang 15 positiv Getestete. Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.

6. August, 13.50 Uhr: 60 neue Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten gestiegen. Bis Donnerstag kamen innerhalb von 24 Stunden 60 neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit dem 25. April mit 70 Neuinfektionen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 7.687 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gezählt.

Bereits am Dienstag waren 59 neue Fälle hinzugekommen, am Mittwoch waren es dann 26. Aktuell sind nun 369 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, am Vortag waren es 325 gewesen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 7079 oder 92,1 Prozent der bestätigten Infizierten.

6. August, 11.30 Uhr: Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

In den ersten Bundesländern enden die Schulferien - und Reisende kommen aus aller Welt heim. Wer in einem Corona-Risikogebiet war, muss sich auf eine Pflichttestung einstellen. Mehr dazu In den ersten Bundesländern enden die Schulferien - und Reisende kommen aus aller Welt heim. Wer in einem Corona-Risikogebiet war, muss sich auf eine Pflichttestung einstellen. Mehr dazu hier.















5. August, 15.30 Uhr: Keine Neuinfektionen in Worms - Eine neuer Fall im Kreis Alzey Worms

Auch am Mittwoch konnte das Gesundheitsamt melden, dass es in Worms und im Wonnegau keinen neuen Fall einer Corona-Infizierung gab. Allerdings wurde im Kreis Alzey-Worms eine neue Covid-19-Erkrankung festgestellt, damit erhöht sich die Gesamtzahl der in Worms und dem Kreis festgestellten Corona-Infizierungen auf 503. Von ihnen gelten 479 als wieder genesen. Mit Stand Mittwoch, 12 Uhr, sind in Worms bislang 229 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, 219 gelten als wieder gesund. In der Verbandsgemeinde Wonnegau sind es 101 positiv Getestete, in der VG Monsheim 25 Positive und in der VG Eich sind es 15 bislang positiv Getestete. Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.

5. August, 14.30 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut aktuell 20 aktive Fälle. Das sind zwei mehr als am Vortag. Im Landkreis Limburg-Weilburg ist die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Menschen ist wieder gesunken. Mit Stand Mittwoch waren 19 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Mehr dazu Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut aktuell 20 aktive Fälle. Das sind zwei mehr als am Vortag. Im Landkreis Limburg-Weilburg ist die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Menschen ist wieder gesunken. Mit Stand Mittwoch waren 19 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Mehr dazu hier.







5. August, 13.50 Uhr: 26 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Mittwoch um 26 auf 7627 gestiegen. Das ist die Hälfte des deutlichen Anstiegs vom Dienstag. Die Gesundheitsämter registrierten unverändert 239 Todesfälle von infizierten Menschen. Aktuell sind 325 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergibt sich eine Reproduktionszahl von 1,21 für Rheinland-Pfalz, verglichen mit 0,99 in ganz Deutschland. Ein R-Wert von 1 bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Stärker gestiegen sind zuletzt die Infektionen in der Westpfalz und im Eifel-Mosel-Raum.

In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Kusel mit 18 Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt vom Kreis Bitburg-Prüm. In 9 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ist in der zurückliegenden Woche keine Infektion bekannt geworden. Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, - 7063 oder 92,6 Prozent der bestätigten Infizierten sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher wieder genesen.

5. August, 11 Uhr: Rheinland-Pfalz richtet vier Corona-Teststationen ein

Rheinland-Pfalz richtet für Reiserückkehrer vier Teststationen auch in Grenznähe ein. Eine davon ist sogar schon in Betrieb. Mehr dazu Rheinland-Pfalz richtet für Reiserückkehrer vier Teststationen auch in Grenznähe ein. Eine davon ist sogar schon in Betrieb. Mehr dazu hier.

5. August, 8.30 Uhr: Hessische Schulleitungen entscheiden selbst

In mehreren Bundesländern gilt für das neue Schuljahr eine Maskenpflicht. In Hessen entscheiden die Schulleitungen dagegen selbst. Das kann sich allerdings noch ändern. Mehr dazu In mehreren Bundesländern gilt für das neue Schuljahr eine Maskenpflicht. In Hessen entscheiden die Schulleitungen dagegen selbst. Das kann sich allerdings noch ändern. Mehr dazu hier.

5. August, 8 Uhr: Verwirrung um Corona-Tests: Chaotische Zustände am Flughafen

Am Frankfurter Flughafen gibt es nun ein zweites Corona-Testzentrum. Unsere Reporterin berichtet von verwirrten Passagieren und dicht gedrängten Rückkehrern aus Risikogebieten. Mehr dazu Am Frankfurter Flughafen gibt es nun ein zweites Corona-Testzentrum. Unsere Reporterin berichtet von verwirrten Passagieren und dicht gedrängten Rückkehrern aus Risikogebieten. Mehr dazu hier.

5. August, 7 Uhr: Das Wichtigste zu den Corona-Tests für Urlauber

Wer nach Deutschland einreist, kann sich kostenlos testen lassen. Wohin muss man sich wenden und für wen ist es Pflicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Reiserückkehrer. Mehr dazu Wer nach Deutschland einreist, kann sich kostenlos testen lassen. Wohin muss man sich wenden und für wen ist es Pflicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Reiserückkehrer. Mehr dazu hier.

4. August, 15 Uhr: 57 neue Fälle in Hessen

Die Infektionszahlen in der Stadt Offenbach rücken näher an die Grenze für weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Am Dienstag stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 36 auf 39, wie das Hessische Sozialministerium mitteilte. Der Schwellenwert liegt bei 50. Der Rheingau-Taunus-Kreis folgt mit 22, gefolgt vom Odenwaldkreis und Wiesbaden mit je 20.

Nach einem starken Anstieg der Covid-19-Fälle am Wochenende hatte Offenbach bereits von sich aus einige Corona-Maßnahmen verschärft. Unter anderem wurde das Grillen und wurden Picknicks auf öffentlichen Flächen verboten. Unter dem Strich gab es Dienstag aber nur einen moderaten Anstieg der Infektionszahlen. Laut Stadt wurden im Vergleich zum Vortag fünf neue Fälle registriert. Am Wochenende war die Zahl auf den bisherigen Höchststand von 65 aktiv Erkrankten geklettert. Aktuell gibt es 64 akute Covid-19-Fälle in der Stadt.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist unterdessen am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 57 gestiegen. Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 12.199 Fälle, wie das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, war seit Freitag stabil gewesen. Nun stieg sie um eins auf 521. In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

4. August, 14.25 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Im Landkreis Limburg-Weilburg ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle um drei gestiegen. Dort betreut das Gesundheitsamt 22 Patienten. Der Kreis Marburg-Biedenkopf meldet einen neuen Fall, dort gibt es aktuell vier Covid-19-Patienten. Im Lahn-Dill-Kreis werden 18 aktive Fälle vom Gesundheitsamt betreut; das ist einer weniger als am Tag zuvor. Mehr dazu Im Landkreis Limburg-Weilburg ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle um drei gestiegen. Dort betreut das Gesundheitsamt 22 Patienten. Der Kreis Marburg-Biedenkopf meldet einen neuen Fall, dort gibt es aktuell vier Covid-19-Patienten. Im Lahn-Dill-Kreis werden 18 aktive Fälle vom Gesundheitsamt betreut; das ist einer weniger als am Tag zuvor. Mehr dazu hier.

4. August, 14 Uhr: Deutlicher Anstieg der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag deutlich gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 7601 Fälle (Stand 10.30 Uhr), 59 mehr als am Montag. "Auch wenn ein Teil dieser Fälle durch die kommunalen Gesundheitsämter am Montag vom Wochenende nachgemeldet wurde, zeichnet sich nun doch auch in Rheinland-Pfalz die Gefahr stärker steigender Infektionszahlen ab", erklärte das Gesundheitsministerium.

Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 239. Aktuell sind 315 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Ein Schwerpunkt der jüngsten Infektionen liegt weiter im Eifel-Mosel-Raum. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bitburg-Prüm mit 16 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt von der Stadt Koblenz und dem Kreis Kusel mit jeweils 9. In 11 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte, ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 7047 oder 92,7 Prozent der bestätigten Infizierten.

4. August, 11.30 Uhr: Rheingau-Taunus: Krisenstab appelliert zu Masken und Abstand

Im Kreis Rheingau-Taunus sind die Coronazahlen wieder gestiegen. Ein Grund für die Verwaltung, auf bestimmte Vorgaben aufmerksam zu machen. Mehr dazu Im Kreis Rheingau-Taunus sind die Coronazahlen wieder gestiegen. Ein Grund für die Verwaltung, auf bestimmte Vorgaben aufmerksam zu machen. Mehr dazu hier.

4. August, 11 Uhr: Ärzteverband: Zweite Corona-Welle schon da

Die von vielen befürchtete zweite Corona-Welle hat Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. Mehr dazu Die von vielen befürchtete zweite Corona-Welle hat Deutschland nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund bereits erfasst. Mehr dazu hier.





















3. August, 18.30 Uhr: Anstieg der Corona-Fälle: Grillverbot und Kontrollen in Offenbach

Die Stadt Offenbach hat auf die stark gestiegene Zahl an Corona-Fällen reagiert und die Rückkehr zu schärferen Maßnahmen beschlossen. Mehr dazu Die Stadt Offenbach hat auf die stark gestiegene Zahl an Corona-Fällen reagiert und die Rückkehr zu schärferen Maßnahmen beschlossen. Mehr dazu hier.

3. August, 16.45 Uhr: 25 neue Coronavirus-Infektionen in Hessen registriert

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Montag im Vergleich zum Vortag um 25 gestiegen. Insgesamt 12 142 Fälle seien bislang registriert worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, beträgt seit Freitag vergangener Woche unverändert 520.

Der Schwellenwert für schärfere Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit nach den Angaben des Ministeriums die Stadt Offenbach mit 36, gefolgt vom Rheingau-Taunus-Kreis mit 22 und von der Stadt Wiesbaden mit 15.

In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

3. August, 16.15 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Mittelhessen

Während das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit drei aktive Corona-Fälle betreut, melden sowohl der Landkreis Limburg-Weilburg als auch der Lahn-Dill-Kreis 19 aktive Corona-Fälle. Mehr dazu Während das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit drei aktive Corona-Fälle betreut, melden sowohl der Landkreis Limburg-Weilburg als auch der Lahn-Dill-Kreis 19 aktive Corona-Fälle. Mehr dazu hier.

3. August, 15.40 Uhr: Wieder zwei neue Corona-Fälle in Worms

Zwei neue Corona-Fälle in Worms meldet das Gesundheitsamt. Nun werden die Kontakte der beiden Personen in Augenschein genommen. Mehr dazu lesen Sie Zwei neue Corona-Fälle in Worms meldet das Gesundheitsamt. Nun werden die Kontakte der beiden Personen in Augenschein genommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

3. August, 14 Uhr: Die aktuellen Zahlen für Rheinland-Pfalz

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Montag mitteilt, gibt es aktuell in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.542 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 239 Todesfälle und 7.027 genesene Fälle. 276 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

2. August, 19 Uhr: Offenbach berät über härtere Corona-Maßnahmen

Offenbach könnte als erste Stadt in Hessen wieder härtere Anti-Corona-Maßnahmen ergreifen. Mehr dazu finden sie Offenbach könnte als erste Stadt in Hessen wieder härtere Anti-Corona-Maßnahmen ergreifen. Mehr dazu finden sie hier.

2. August, 16.40 Uhr: Offenbach verzeichnet neuen Höchststand an aktiven Corona-Fällen

Offenbach hat am Sonntag einen neuen Höchststand bei den aktiven Corona-Fällen verzeichnet. Derzeit seien 65 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie ein Sprecher der Stadt berichtete, sind in den vergangenen sieben Tagen (Stand Sonntag, 12 Uhr) 33,2 Menschen pro 100 000 Einwohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden - damit ist auch die sogenannte 7-Tage-Inzidenz so hoch wie nie zuvor. Nach Angaben des Stadtgesundheitsamt ist damit zu rechnen, dass am Montag der Wert von 35 überschritten wird. Das hessische Sozialministerium hatte bereits am Sonntag einen Wert von 36 in Offenbach angegeben.

Interaktive Karte zu Corona-Neuinfektionen

So sehen die aktuellen Infektionsraten in Kreisen und Städten in den vergangenen sieben Tagen aus. Klicken Sie auf einzelne Kreise oder nutzen Sie die Such-Funktion, um die Region Deutschlands zu finden, die Sie interessiert.

So sehen die aktuellen Infektionsraten in Kreisen und Städten in den vergangenen sieben Tagen aus. Klicken Sie auf einzelne Kreise oder nutzen Sie die Such-Funktion, um die Region Deutschlands zu finden, die Sie interessiert.

2. August, 15.20 Uhr: In Hessen 88 neue Corona-Fälle - Zahlen in Offenbach steigen weiter

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Sonntag um 88 im Vergleich zum Vortag gestiegen. Insgesamt wurden 12 117 Fälle registriert, wie das Sozialministerium am Sonntag in Wiesbaden (Stand: 14.00 Uhr) mitteilte. Die Anzahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, erhöhte sich nicht und blieb zunächst bei 520.

Erneut höher lagen die Zahlen auch in der Stadt Offenbach, in der bereits zwei Tage zuvor die Warnstufe von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen übertroffen worden war. Am Freitag wurde der Wert von der Stadt mit 21 angegeben, am Samstag mit 30, am Sonntag mit 36. Im Rheingau-Taunus-Kreis lag dieser Wert bei 22.

In Offenbach war damit die nächste Schwelle im Eskalationskonzept des Landes erreicht, diese lag bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

2. August, 14.40 Uhr: Acht neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist von Samstag auf Sonntag um acht Fälle gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie Ende Februar 7535 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 12.20 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Demnach gelten 7016 Menschen als genesen, 27 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb auch am Sonntag zunächst unverändert bei 239. Aktuell sind 280 Menschen im Bundesland nachweislich noch mit dem Coronavirus infiziert. Eine überdurchschnittliche Zahl von Neuinfektionen gibt es im Kreis Bitburg-Prüm. Dort registrierte das Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen 16 neue Fälle pro 100 000 Einwohner.

1. August, 14 Uhr: 64 neue Infektionen in Hessen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist um 64 gestiegen. Insgesamt wurden 12.029 Fälle registriert, wie das Sozialministerium am Samstag in Wiesbaden mitteilte. Nochmals höher lagen die Zahlen auch in der Stadt Offenbach, wo bereits am Freitag die Warnstufe von 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen übertroffen wurde. Am Freitag wurde der Wert von der Stadt mit 21,6 angegeben, am Samstag mit 30,4.

1. August, 12.22 Uhr: Die aktuellen Zahlen in Rheinland-Pfalz

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.527 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2. Es werden in diesem Zusammenhang 239 Todesfälle gezählt. 6.989 Personen sind von der Covid-19-Erkrankung genesen. Damit sind aktuell 299 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert.

1. August, 11.48 Uhr: Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Niedernhausen

Im Seniorenzentrum Theißtalaue in Niedernhausen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Neben zahlreichen Bewohnern sind auch Mitarbeiter betroffen. Im Seniorenzentrum Theißtalaue in Niedernhausen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Neben zahlreichen Bewohnern sind auch Mitarbeiter betroffen. Hier der Bericht.

31. Juli, 16.15 Uhr: 70 weitere Corona-Fälle in Hessen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Freitag um 70 gestiegen. Insgesamt wurden 11.965 Fälle registriert, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14.00 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen auf 520.

Die Stadt Offenbach überschritt die Warnstufe von 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, der Wert betrug am Freitag 21,6. Einem Stufenkonzept des Landes zufolge muss die Stadt nun Gegenmaßnahmen treffen. Vorgesehen seien erste, vorsorgliche und speziell auf Offenbach bezogene Maßnahmen, erklärte die Stadt. 48 Menschen seien dort derzeit aktiv mit Corona infiziert. Die übrigen Kommunen waren von dem Wert weit entfernt. Den zweithöchsten Wert hatte der Rheingau-Taunus-Kreis mit 13, es folgten der Schwalm-Eder-Kreis und die Stadt Wiesbaden mit 12.

31. Juli, 15 Uhr: Keine neuen Infektionen in Worms und dem Landkreis

Auch am Freitag meldete das Gesundheitsamt: Es gibt in der Stadt Worms und im Landkreis Alzey-Worms keine neuen Fälle von Corona-Infizierungen. Mit Stand Freitag, 12 Uhr ist damit in der Stadt Worms weiter bislang bei 227 Menschen der Corona-Virus nachgewiesen worden. 218 von ihnen gelten als wieder gesund. In der Verbandsgemeinde Wonnegau sind bislang 101 Menschen nachweislich mit Corona infiziert, in der VG Monsheim 25 und in der VG Eich 15. Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.

31. Juli, 13.15 Uhr: Corona-Pandemie breitet sich im Juli etwas schneller aus

Das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz hat sich im Juli etwas beschleunigt, ist in der vergangenen Woche aber stabil geblieben. Die Zahl der bestätigten Infektionen nahm im Juli nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Freitag um 7,4 Prozent zu. Im Juni waren es nur 4,5 Prozent, im Mai noch 10,7 Prozent. In der zurückliegenden Woche betrug die Steigerung wie in der Woche zuvor 1,6 Prozent. Bis Freitag (10 Uhr) kamen 28 neue Fälle hinzu; insgesamt sind es nun 7516 Infektionen. Die Gesundheitsämter registrierten weiterhin 239 Todesfälle, wie das Ministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 316 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Ein Schwerpunkt der jüngsten Infektionen liegt im Eifel-Mosel-Raum. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bitburg-Prüm mit 19 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt vom Kreis Bernkastel-Wittlich (11). An dritter Stelle rangiert die Landeshauptstadt Mainz mit 7 Fällen. In 12 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten, also einem Drittel der Kommunen, ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden. Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 6961 oder 92,6 Prozent der bestätigten Infizierten.















30. Juli, 16.04 Uhr: Rheinland-Pfalz mit 13 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Donnerstag um 13 auf 7488 gestiegen. Die Gesundheitsämter registrierten weiterhin 239 Todesfälle (Stand 11.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 305 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Ein Schwerpunkt der jüngsten Infektionen liegt im Eifel-Mosel-Raum. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bitburg-Prüm mit 14 Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt vom Kreis Bernkastel-Wittlich (12). An dritter Stelle rangiert die Landeshauptstadt Mainz mit 7 Fällen. In 12 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten, also einem Drittel der Kommunen, ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

30. Juli, 14.49 Uhr: Zahl neuer Infektionen in Hessen steigt weiter

Am Donnerstag hat das Land Hessen 89 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Nach 11.806 Infizierten am Vortag, vermeldete das Hessische Ministerium für Soziales und Integration heute 11.895 infizierte Personen. Außerdem kam ein weiterer Todesfall hinzu, in Hessen sind nun 519 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Der Schwellenwert für eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit die Stadt Darmstadt mit 16. In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

29. Juli, 15.15 Uhr: Mehr als 60 neue Corona-Fälle in Hessen

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Mittwoch um 63 Fälle gestiegen. Insgesamt wurden nach 11 743 Fällen am Vortag nun 11 806 Infizierte registriert, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14.00 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, erhöhte sich nicht und blieb bei 518.

Der Schwellenwert für eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit die Stadt Offenbach mit 17, gefolgt von Darmstadt (16), vom Schwalm-Eder-Kreis (13) und vom Rheingau-Taunus-Kreis (12). In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

29. Juli, 15 Uhr: 30 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mit 30 neuen Corona-Infektionen hat sich die Pandemie am Mittwoch auch in Rheinland-Pfalz wieder etwas schneller verbreitet als in den Tagen zuvor. Die Gesundheitsämter registrierten 7475 bestätigte Fälle und weiterhin 239 Todesfälle (Stand 10.50 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 312 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Nach Erhebungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergibt sich eine Reproduktionszahl von 1,09 für Rheinland-Pfalz, verglichen mit 1,12 im Bund. Ein R-Wert von 1 bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt.

Ein Schwerpunkt der jüngsten Infektionen liegt im Eifel-Mosel-Raum. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bernkastel-Wittlich mit 17 Fällen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt vom Kreis Bitburg-Prüm (15). In 9 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten, also einem Viertel der Kommunen, ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 6924 oder 92,6 Prozent der bestätigten Infizierten.

29. Juli, 13 Uhr: Weiteres Corona-Testzentrum am Frankfurter Flughafen geplant

Am Frankfurter Flughafen soll in Kürze ein weiteres Corona-Testzentrum für Reisende entstehen. Im Unterschied zu der bereits bestehenden Einrichtung sollen die Tests dort für die Reisenden aus Risikogebieten kostenlos angeboten werden. Mehr finden sie Am Frankfurter Flughafen soll in Kürze ein weiteres Corona-Testzentrum für Reisende entstehen. Im Unterschied zu der bereits bestehenden Einrichtung sollen die Tests dort für die Reisenden aus Risikogebieten kostenlos angeboten werden. Mehr finden sie hier.

Umfassende Daten rund um die Infektion, aufbereitet in interaktiven Grafiken, finden Sie hier.

28. Juli, 15 Uhr: Bei falschen Adressen muss der Gastwirt aktiv werden

Laut Hotel- und Gaststättenverband gehen die Wirte in der Region gewissenhaft mit den Corona-Auflagen um, klagen aber über große Einnahmeverluste. Und falsche Adressangaben auf den Listen bereiten ihnen Probleme. Mehr dazu Laut Hotel- und Gaststättenverband gehen die Wirte in der Region gewissenhaft mit den Corona-Auflagen um, klagen aber über große Einnahmeverluste. Und falsche Adressangaben auf den Listen bereiten ihnen Probleme. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

28. Juli, 14.55 Uhr: Fast 60 weitere Corona-Fälle in Hessen registriert

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 58 gestiegen. Insgesamt 11.743 Fälle seien bislang registriert worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, lag wie bereits am Sonntag und Montag bei 518. Der Schwellenwert für eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit die Stadt Darmstadt mit 16. In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.















28. Juli, 12.45 Uhr: Es bleibt bei Applaus: Kein Bonus für Corona-Helden

Nach dem Rückzieher der versprochenen Einmalzahlung für Klinikmitarbeiter fühlen sich die Pfleger übergangen - so auch Andrea Eckert, Stationsleiterin einer Wiesbadener Klinik. Mehr dazu Nach dem Rückzieher der versprochenen Einmalzahlung für Klinikmitarbeiter fühlen sich die Pfleger übergangen - so auch Andrea Eckert, Stationsleiterin einer Wiesbadener Klinik. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

28. Juli, 11.50 Uhr: Elf neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Dienstag um elf auf 7445 gestiegen. Die Gesundheitsämter registrierten einen weiteren Todesfall, so dass seit Beginn der Pandemie Ende Februar bislang insgesamt 239 infizierte Menschen gestorben sind (Stand 10.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 297 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Nachdem zuletzt lokale Infektionsherde etwa in der Eifel aufgetreten waren, hat sich das Infektionsgeschehen überall im Bundesland wieder etwas verlangsamt. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bernkastel-Wittlich mit 14 Fällen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze, gefolgt vom Kreis Bitburg-Prüm (13) und Neustadt an der Weinstraße (11). In 11 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden. Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 6909 oder 92,8 Prozent der bestätigten Infizierten.















27. Juli, 22 Uhr: Fastnacht in Mainz 2021 trotz Corona: Ja – aber anders

„Wir leben die Freude, aber nicht die Verantwortungslosigkeit!“ Geht es nach den Verantwortlichen wird die Kampagne stattfinden – trotz der Corona-Krise. Erste Ideen gibt es schon. Mehr dazu „Wir leben die Freude, aber nicht die Verantwortungslosigkeit!“ Geht es nach den Verantwortlichen wird die Kampagne stattfinden – trotz der Corona-Krise. Erste Ideen gibt es schon. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].















27. Juli, 15 Uhr: Fünf weitere Corona-Fälle in Hessen registriert

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Montag im Vergleich zum Vortag um 5 gestiegen. Insgesamt 11.685 Fälle seien bislang registriert worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14 Uhr) mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, lag wie bereits am Sonntag bei 518. In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

27. Juli, 15 Uhr: Keine neuen Fälle in Worms

Auch wenn bundesweit die Zahl der registrierten Coronafälle übers vergangene Wochenende angestiegen war: In der Stadt Worms und im Landkreis Alzey Worms hat es nach den jüngsten Angaben des Gesundheitsamtes seit vergangenem Freitag keine neuen Fälle von Corona-Infizierten gegeben. Insgesamt blieb die Zahl der Infizierten in Stadt und Kreis bei 499 stabil, 475 von ihnen gelten als wieder genesen. Mit Stand Montag, 27. Juli, 12 Uhr, sehen die Zahlen so aus: In der Stadt Worms wurden bislang 226 Corona-Fälle registriert, 216 sind wieder gesund. In der Verbandsgemeinde Wonnegau sind 101 Menschen bislang an Covid 19 erkrankt, 95 sind wieder gesund, in der VG Monsheim 25, davon 23 wieder gesund, in der VG Eich 15, die alle wieder gesund sind. Eine Person aus dem Landkreis und eine Person aus der Stadt Worms, die positiv getestet wurden, befinden sich in Krankenhäusern. Insgesamt sind aus Worms sieben Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.















27. Juli, 14.15 Uhr: Acht neue Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 8 auf 7434 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 238, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mitteilte. Aktuell sind 310 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.