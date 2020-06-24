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Mittwoch, 24.06.2020 - 03:00
3 min

Alarmstufe Rot für die Veranstaltungsbranche

Flammender Appell der Veranstaltungsbranche: Bundesweite Aktion „Night of Light“ findet auch in Idstein statt.

Von Hendrik Jung
Die Idsteiner Schlossbrücke wird in ein tiefes Rot getaucht. Im Hintergrund wacht der Hexenturm über die Szenerie. Foto: Mallmann/AMP

Die Idsteiner Schlossbrücke wird in ein tiefes Rot getaucht. Im Hintergrund wacht der Hexenturm über die Szenerie. (Foto: Mallmann/AMP)

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