Mittwoch, 24.06.2020 - 03:00
3 min
Alarmstufe Rot für die Veranstaltungsbranche
Von Hendrik Jung
FHEGIRIWGvNgVRImVTymqPOynJ4tMzkuoJ1yozEypvOOpUOyoTjtMTIlVSMypzShp3EuoUE1ozqmLaWuozAbMFOuovOxnJHtHT9fnKEcnl4tDzIcVTEypvOvqJ5xMKA3MJy0MJ4tDJg0nJ9hVBXNax5cM2u0VT9zVRkcM2u04bPpVUqypzEyovOuoFOAo250LJquLzIhMPO3nJHtLJ4tMTIlVRyxp3EynJ5ypvOGL2ufo3AmLaYQiTAeMFQQiTWypzSfoPOcoFOZLJ5xVRqyLfBxqJEyVTyhVUWiqTImVRkcL2u0VTqyqTS1L2u0YPO1oFOuqJLtMTyyVUOlMJiQcUWyVSAcqUIuqTyiovOxMKVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3A3nKW0p2AbLJM0VTS1Mz1ypzgmLJ0traHtoJSwnTIhYvQvtW5RnJHtGJUQa25unT1yovO6qKVtEJyhMZBxoJ11ozptqz9hVRAiqzyxYGR5VUqypzEyovOhnJAbqPOcozMlLJqyVTqyp3EyoTk0YPOuLzIlVT1uovOgqKAmVUAcL2ttE2IxLJ5eMJ4toJSwnTIhYPO3nJHtoJShVTEypvOPpzShL2uyVTuyoTMyovOeLJ5h4bPpYPOypzmQcUI0MKW0VSEbo21uplODo2girKAenF4tE2IgMJyhp2SgVT1cqPOxMJ0tHzImqTS1pzShqPOOoJWuL2ttqJ5xVTEyoFOVo2AbnTIcoJIlVSMypzShp3EuoUE1ozqmqTIwnT5cn2IlVRkupaZgEKWcLlODMKElrFO1oaEypaA0j7k0raDtMKVtMTyyVTW1ozEyp3qynKEyVRSeqTyiovOcovOWMUA0MJyhYvOJo24tDHIGVSMypzShp3EuoUE1ozqmqTIwnT5cnlOcovOTpzShn2M1paDtnTSvMJ4tp2yyVTEuMfB8pvOeo3A0MJ5zpzIcVQDjVRkSEP1GqUWunTkypvOuqKAaMJkcMJuyovOvMJgioJ1yovjtMTyyVTEuozftDJgeqJWyqUWcMJVtMTyyVSAwnTkip3AvpfB8L2gyVUIhMPOynJ5yovOHMJyfVTEypvOTLKAmLJEyVTEyplOFMKA0LKIlLJ50plOlqJ5xVTElMJxtH3E1ozEyovOfLJ5aVTguLzIfoT9mVTyhVTkyqJAbqTIhMPOlo3EyplOZnJAbqPO0LKIwnTIhYt==
DKIwnPOBLJAbnT9fqTIloJyhMFOzLJkfMJ4tLKIm
Iz9gVRS1j59yozWypzIcL2ttMTImVRSgLzSwnPOuqKZtM2IhnJKQa2IhVUcunTklMJywnTHtE8Bxp3EyVTEcMKAyovOynJ56nJqupaEcM2IhVRShLzkcL2fhVBXNayAynKDtMTIlVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyVTqynUDtMKZtE290qPOmMJxtETShnlO3nJIxMKVtoT9mYvORnJHtGTI1qTHtq2SlMJ4tp2ywnPOypaA0VUWyoTS0nKLtqJ5mnJAbMKVhVRSvMKVtnzI0raDtrzyynUDtMKZtoTShM3AuoFOuohXNaPjtLzIlnJAbqTI0VRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVRS4MJjtH2AboJyxqP4tDKIzVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOgj7kmp2IhVTEcMFOUj6EmqTHtp2IcqPOxMJ0tDJk0q2IcLzIlLzSfoPOuqJAbVTucMKVtqzIlrzywnUEyov4tETIlVSEuoabtnJ4tMTIhVR1unFOcp3DtLKImM2IzLJkfMJ4tqJ5xVTEcMFODLKW0rKZtnJ0tDJ5mL2ufqKAmVTShVTEcMFOWMUA0MJyhYJkcqzHgF29hrzIlqTHtMzyhMTIhVT5cL2u0VT51pvO3MJqyovOxMKVtDJWmLJqyVTEypvOJMKWuoaA0LJk0qJ5ap3WynJuyVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT5cL2u0VUA0LKE0YvORnJHtF29hrzIlqTHtLKIzVTEyoFOZj7MbMKWjoTS0rvObLKDtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvOxnJHtFT9wnTuynJ1ypvOTnKWgLFODMKElrFOSqzIhqUEyL2uhnJftLzI0pzI1qP4tFJ4tMTyyp2IgVRcunUVtp2yynUDtMKZtLKIwnPOzj7klVTEcMKAyplOIoaEypz5ynT1yovOxj7kmqTIlVTS1pl4t4bPrETSmVRqyp2Abj6EzqPOcp3DtraHtBGxtHUWirzIhqPOynJ5aMJWlo2AbMJ7vtWjfVTWyqT9hqPOZLKWmYHIlnJZtHTI0paxhVRS1MzqlqJ5xVTEypvOJMKWfj6EhM2IlqJ5aVTEyplOJMKWvo3EmVUMiovOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozqyovOvnKZtEJ5xMFOCn3EiLzIlVUAynJIhVT1cqUEfMKW3MJyfMFOuqJAbVSMypzShp3EuoUE1ozqyovjtMTyyVTS1plOxMJ0tEaYQiTudLJulVTS1MvOxMJ4tH2IjqTIgLzIlVUMypaAwnT9vMJ4tq29lMTIhVUqupzIhYPOvMKWynKEmVUqcMJEypvOuLzqyp2SaqPO3o3WxMJ4hVSAiMz9lqTucoTMyVTuuLzHtoJShVTEyoz5iL2ttozywnUDtLzIuoaElLJqyovOej7MhozIhYPO3MJyfVTEcMFOSnJ5hLJugMJ4tLKImVTEyovOTLKA0ozSwnUEmqzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTIlp3DtrzIcqUMypaeQgzqypaDtMJyhM2IaLJ5aMJ4tp2IcMJ4hVRyhraqcp2AbMJ4tLJWypvOgj7kmp2HtMKVtqTS0p8BxL2ufnJAbVT51pvO2o24tMTIhVRIlp3Oupz5cp3AyovOfMJWyov4tETSbMKVtq8B8pzEyVUAcL2ttMTIlVSMypzShp3EuoUE1ozqmqTIwnT5cn2IlVToQiUVtp2IcozHtDaWuozAbMFOynJ5yVRMcozShrzucoTMyVUsQiT5mL2uyovjtq2yyVUAcMFOyqUquVTEyovOPqKA1oaEypz5ynT1yovO6qJqyp2SaqPO3o3WxMJ4tnKA0YvOOqpBsMKWxMJ0tq3IhMTIlMFOypvOmnJAbVTEupfB8LzIlYPOxLKAmVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOgnKDtoJIbpvOuoUZtZwHjVRsQcUA0MJ4tozSwnPO3nJHtqz9lVT5cL2u0VTqyp3EuqUEyqPOmnJ5xYvQvtW5WL2ttMaWuM2HtoJywnPjtq2SlqJ0tMTyyVRkyqKEyVTEcL2u0VTqyMUYQcT5aqPOcoFOToTyyM2IlVUAcqUcyovjtLJWypvOhnJAbqPO2o3VtMJyhMKVtDfB8nT5yVUA0MJuyovOxj7klMzIh4bPpYPO2MKWxMKI0oTywnUDtHTI0paxh
IJ50MKVtMTIhVT5iqUqyozEcM2IhVRu5M2yyozHgVUIhMPOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovO3j7klMTHtp2ywnPOuqJAbVSOin295p2gcVT1ynUVtGT9wn2IlqJ5aMJ4tq8B8oaAwnTIhYvQvtW5KMJ5hVTEcMFOTpzShn2M1paEypvOPqJAboJImp2Htp3EuqUEznJ5xMJ4tp29foPjtq2SlqJ0tn2ShovOyplOxLJ5hVTgynJ5yVTgfMJyhMJ4tH3EuMUEzMKA0MFOaMJWyow8tETyyVSA0pzUQa2IhVUAcozDtMT9wnPOvpzIcqTIlVTSfplOxnJHtE8BxozqyVTIcozIlVR1yp3AynTSfoTKvtWjfVUq1ozEypaDtp2ywnPOxMKVtFTIzqUWcL2uypv4tJaIxMJ0tp2IcVTI0q2RtMTIlVSc1M2ShMlO6qFOynJ5ypvOOozkuM2Htq2yyVTEyoFOWMUA0MJyhMKVtH2AboT9mp2uiMvOjpz9voTIgoT9mVTgioaElo2kfnJIlLzSlYvOSpvOej7MhozHtp2ywnPOaqKDtqz9lp3EyoTkyovjtLJ4tF29hrzIjqTIhVToQiUVtozI1MFOJMKWuoaA0LJk0qJ5ap2Mipz1uqTHtMfB8pvOWMUA0MJyhVUc1VTSlLzIcqTIhYvOGolO3nJHtp2yyVTyhVTEypvOeo21gMJ5xMJ4tI29wnTHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtoJy0VTEyoFOTMJyypzSvMJ5xoJSln3DtnJ4tFT9wnTuynJ0traqynJ1uoPOcoFOAo25uqPOaMKA0LKW0MKDtq2IlMTIhYvORLJWynFOmo2kfMJ4tnzI3MJyfplOuoFOypaA0MJ4tqJ5xVTElnKE0MJ4tGJy0qUqiL2ttnJ0tGJ9hLKDtqz9hVQR2VTWcplNlZFOInUVtpTSlLJkfMJjtI29wnTIhoJSln3DgH3GQcT5xMFO1ozDtEaWynJk1MaDgE2SmqUWioz9gnJHtLJ5aMJWiqTIhVUqypzEyov4=