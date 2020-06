„Alarmstufe Rot“ in Pfeddersheim

Die Zeichen stehen auf Rot, sagt die Veranstaltungsbranche und tauchte viele Gebäude wie den Turm der evangelischen Kirche Pfeddersheim in besonderes Licht. (Foto: BilderKartell/Christine Dirigo)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

PFEDDERSHEIM - „Denken Sie, dass die Aktion Erfolg hat? „Sie muss!“ In dieser Antwort von Carsten Barth steckte kein „eigentlich“, kein „aber“ und erst recht kein „es wäre schön, wenn“. Während er das sagte, stand er oben auf der Turmspitze der Pfeddersheimer Simultankirche mit Blick über den gesamten Stadtteil, verkabelte LED-Strahler und erinnerte sich an seinen letzten beruflichen Einsatz. Und der liegt schon eine ganze Weile zurück, nämlich Ende Februar zur Fastnachtszeit. Seither sah es für den Mitarbeiter und seine Kollegen von „dawnconcepts“ eher mau aus, denn in der Veranstaltungs-, Kultur- und Künstlerbranche blieb mit dem Tag des Verbots von Großveranstaltungen die Zeit stehen.

„Wir sind nur eine betroffene Firma von über 8000, die sich heute an der Night of Light beteiligen“, pflichtete sein Chef, Matthias Renkenberger, ihm am Fuß des Turmes bei. „Alle gehen ständig auf Tagungen und Konzerte, ohne zu bemerken, wie viele Arbeitsplätze dahinter stecken. Das muss sich ändern.“

Um auf sich und ihre Situation aufmerksam zu machen, tauchte die Branche am Montagabend etliche bekannte Gebäude und Denkmäler in ganz Deutschland in rotes Licht. Für seine ortsansässige Firma bedeutete das die Illumination des Pfeddersheimer Wahrzeichens, des Kirchturms. Knapp fünfzig Lampen installierte das Team am frühen Abend. Unter normalen Umständen wird der Turm allnächtlich nur spärlich erleuchtet. „Unter Termindruck im Tagesgeschäft hätten wir das alles innerhalb einer halben Stunde montiert“, erzählte Renkenberger seufzend, denn genau der fehlt momentan schmerzlich. Zwar wären kleine Veranstaltungen wieder erlaubt, aber es traue sich keiner, eine Feier anzusetzen. Deshalb setzte er auch weniger auf die tatsächliche Sichtweite des roten Turmes als Mahnmal, denn auf die politische Wirkung, und ließ erst gar keine Strahler nach außen richten, sondern hauptsächlich ans Gemäuer. Er glaubt, dass die Gesellschaft und nicht zuletzt die Politik mittlerweile das Signal verstanden hat. Deshalb freute er sich auch besonders darüber, dass der Wormser Beigeordnete Uwe Franz für den Abend seinen Besuch am Turm angekündigt hatte.

„Natürlich wären am Wochenende mehr Schaulustige gekommen. So kurz nach der Sommersonnenwende sieht man die Beleuchtung auch erst ab half elf“, äußerte er seine Bedenken. Trotz seiner anfänglichen Skepsis bezüglich des Erfolges der Aktion stand für ihn früh fest, dass sie mitmachen. Er wünscht sich mehr finanzielle Unterstützung vom Bund und die Aussicht auf realistische Stundung bei Leasingfirmen, mit denen seine Branche klassischerweise zusammenarbeitet. „Nach momentanem Stand gehen uns schließlich nicht nur die Einnahmen aus 2020, sondern bis weit in 2021 hinein flöten. Schon jetzt bereitet uns die drohende Absage aller Fastnachtskampagnen im kommenden Jahr Kopfzerbrechen.“

Doch nach der Turmillumination soll die auftragslose Zeit endlich vorüber sein. Renkenberger plant momentan selbst einige Events in Zusammenarbeit mit der Stadt. Wenn zur Sicherheit auch keine Weinfeste und Konzerte stattfinden, so sind eben kreativere Lösungen gefragt, bei denen seine Firma tätig werden kann. Allerdings ist auch hiervon noch nichts spruchreif.

„Zum Glück halten wir in unserer Branche alle recht gut zusammen und sehen uns weniger als Konkurrenten. Hätten wir hier in Pfeddersheim einen Mitstreiter, hätten wir den Turm auch gemeinsam beleuchtet“, beteuerte er.

So bleibt seinem Team und ihm vorerst nichts weiter übrig, als nach kreativen Lösungen zu suchen und zu hoffen – auf die Symbolkraft des sich gleißend rot vor dem sternenklaren Sommerhimmel abzeichnenden Kirchturms und seiner illuminierten Mitstreiter im Rest von Deutschland.