Alfons Schuhbeck rät zu geistiger Diät

«Rennt nicht herum wie die Wahnsinnigen und redet einen rechten Schmarrn, sondern ordnet eure Gedanken, speckt ab, was ihr nicht wirklich braucht, was nicht wirklich Sinn macht», schreibt Schuhbeck in einem Gastbeitrag. Foto: Andreas Gebert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gebert/dpa)