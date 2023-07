Algerien, Griechenland, Italien: Extremwetter am Mittelmeer

Am Mittelmeer müssen sich Einheimische und Urlauber noch einmal auf extreme Hitze einstellen, bevor es dann etwas abkühlt. In Griechenland werden laut Wetteramt am Dienstag und vor allem am Mittwoch in einigen Teilen des Landes Temperaturen deutlich über 40 Grad herrschen, im Westen gar mehr als 46 Grad. Am Donnerstag wird dann eine Abkühlung auf etwa 35 Grad erwartet.