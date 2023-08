Alice Cooper rockt mit 75 weiter

In „Dead Don't Dance“ geht es um jenen Drogen- und Alkoholmissbrauch in der Rock'n'Roll-Szene. In „Welcome To The Show“ besingt er sein eigenes Bühnentheater, die amüsante Horrorshow mit Guillotine, Galgen, Frankensteins Monster und Feuerwerk, bei der auch Coopers Ehefrau mitspielt. Seit 1976 ist er mit der Tänzerin Sheryl verheiratet. Auf seinem Album singt er mit viel Humor über verlockende („Big Boots“) und zu aufdringliche Frauen („Go Away“).