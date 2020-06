Alle Ämter in Darmstadt wieder für Bürger offen

Symbolfoto: stock.adobe

Aufgrund der positiven Entwicklung der Infektionszahlen in Darmstadt werden nun auch die letzten städtischen Ämter wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Dies teilt die Stadt mit. Ab Montag, 8. Juni, sind die Stadthäuser in der Mina-Rees-Straße 11 und 12, in der Bessunger Straße 125, am Luisenplatz 5 a, Im Carree 1, in der Rheinstraße 23 sowie die Bezirksverwaltungen in Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen wieder geöffnet. Damit sind die Ämter nach vorheriger Terminabsprache wieder für die Bürger zugänglich. Der persönliche Kontakt wird weiter auf ein Minimum reduziert.

Das bedeutet: Vorgänge, die auch ohne persönliche Vorsprache möglich sind, werden bis auf Weiteres kontaktlos bearbeitet. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Besucher verpflichtend. Auch gibt es Einlasskontrollen an den Eingängen der Behördenhäuser.

Wer Krankheitssymptome zeigt, kann die Stadthäuser nicht betreten. Weiterhin werden, wo immer möglich, auch Trennscheiben und Wegeregelungen für weitgehend geschützte Begegnungen sorgen. Oberbürgermeister Jochen Partsch erklärt dazu: "Auch wenn sich die Situation weiter entspannt, so sind Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme im täglichen Umgang miteinander weiterhin die Maßgabe."