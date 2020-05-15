Freitag,
15.05.2020 - 02:00
2 min
Alle zum Sommerurlaub nach Worms?
Die Wormser CDU sieht in der Corona-Krise eine Chance für die Hotel- und Gastrobranche. Die Stadt soll sich als attraktives Reiseziel präsentieren.
Von Claudia Wößner
Stellvertretende Redaktionsleitung Worms
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