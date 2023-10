Alle zwei Minuten fährt ein Auto gegen ein Wildtier

Wildunfälle häufen sich vor allem in der dunkleren Jahreszeit, „wenn durch die Zeitumstellung Ende Oktober die Sonne eine Stunde früher untergeht“, wie es von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald heißt. „Denn Waldtieren ist die Uhrzeit egal. Sie orientieren sich am Tageslicht und sind vor allem in der Dämmerung aktiv – also in den Stoßzeiten des Berufsverkehrs.“