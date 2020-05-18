Alles parat für erste Gäste

Seit Freitag hat der Lindenwirt in Rüdesheim wieder geöffnet – mit 60 von 230 Plätzen.
(Foto: Heinz Margielsky)
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OHNE MASKE
Etliche Vorschriften flankieren die Öffnung der gastronomischen Betriebe (fünf Quadratmeter pro Gast, Namenslisten, regelmäßige Desinfektion).
Den meisten Klärungsbedarf gab es bislang wohl wegen der Fragen, wann Gäste eine Gesichtsmaske tragen müssen. Allgemein durchgesetzt hat sich offenbar, dass die Besucher beim Eintreten und Verlassen eines Lokals sowie auf dem Weg zur und von der Toilette einen Mund- und Nasenschutz anhaben sollten, nicht aber am Tisch.
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