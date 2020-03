Alsbach: Einkaufen lassen statt gehen

Jetzt teilen:

ALSBACH-HÄHNLEIN - Wegen der Coronakrise fällt es immer mehr Menschen schwer, Einkaufen zu gehen, obwohl das sonst zu ihrem alltäglichen Programm gehört. Häufig ist es die Angst, einen im Haus lebenden älteren oder kranken Ehepartner durch eine Ansteckung beim Anstehen an der Kasse im Supermarkt zu infizieren.

Die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe Alsbach-Hähnlein bietet schon seit Jahren Dienstleistungen für Menschen an, die eine von der Gemeinde eingerichtete „Notfall“-Nummer wählen können, die täglich abgehört und zeitnah beantwortet wird. Dieses eingefahrene Instrumentarium bietet die Nachbarschaftshilfe nun auch Mitbürgern an, die sich nicht mehr in der Lage sehen, ihre Einkäufe zu tätigen. Die gesamte Koordination kann auch für andere Organisationen übernommen werden. Dem liegen genaue Regelungen für die Hilfseinkäufe zugrunde. Eine zentrale Koordinierungsstelle steuert alle Vorgänge. Die Helfer unterliegen dem Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige in Hessen, auch wenn sie nicht Mitglied der Nachbarschaftshilfe sind.

Das Problem der Nachbarschaftshilfe besteht allerdings darin, dass viele ihrer Mitglieder altersbedingt selbst zur Corona-Risikogruppe gehören. Dennoch stehen einige für Einkaufshilfen bereit. Um möglichen künftigen Engpässen vorzubeugen, haben in Abstimmung mit der Nachbarschaftshilfe die evangelischen Kirchengemeinden in Alsbach und Hähnlein sowie der Turnverein Alsbach Aufrufe an ihre Mitglieder durchgeführt, in denen sowohl auf die Hilfsmöglichkeit hingewiesen wird, aber auch um jüngere Leute als Hilfspersonal zu gewinnen. Außerdem machen inzwischen der SPD-Ortsverein mit sowie die Hähnleiner Fußballer und die Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Als Kontakt steht der Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe Egon Hartmann bereit unter 06275-1844 oder per E-Mail an egonhartmann@t-online.de oder über die Hotline 06257-5008700.

Warenübergabe ohne persönlichen Kontakt

Inzwischen haben die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehren gemeinsam die Aktion „Alsbach-Hähnlein hilft“ gestartet, mit der Menschen über 60 Jahre und Angehörige der Corona-Risikogruppe in Zusammenarbeit mit Edeka-Winkler in der Pfarrtanne Hilfe beim Einkauf von Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs erhalten. Dabei können diese Bürger ihre Einkaufsliste per Telefon unter 06257-5008700 oder per E-Mail an einkaufshilfe@alsbach-haehnlein durchgeben. Für Hähnlein haben Kinder mit der Verteilung der Bestellscheine für die Aktion begonnen. Die Mitglieder der Wehren liefern die gekaufte Ware bis an die Haustür ohne persönlichen Kontakt. Die Bezahlung erfolgt per Sepa-Lastschrift.