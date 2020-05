2 min

Altenheime im Odenwaldkreis: Landrat betont Öffnungs-Option

Mit einem Brief an die Hausleitungen weist die Kreisverwaltung darauf hin, sich auf ein Ende des Besuchsverbots vorzubereiten. Eine Entscheidung wird noch in dieser Woche getroffen.

Von Gerhard Grünewald Redaktionsleiter Odenwälder Echo