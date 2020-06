Alternative zu Ferienspielen in Alzey-Land

Jetzt teilen:

VG ALZEY-LAND - (red). Nachdem die Ferienspiele der Verbandsgemeinde Alzey-Land aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, wird es nun ein Alternativangebot zur Ferienbetreuung geben. Dieses findet in den ersten beiden Ferienwochen (6. bis 17. Juli) an den Schulstandorten in Flomborn, Flonheim und Gau-Odernheim statt. Die Schülerinnen und Schüler werden montags bis freitags zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr in jeweils fünf Gruppen (zehn bis zwölf Kinder) betreut. Die Ferienbetreuung kostet pro Woche 15 Euro. „Da wir wissen, wie dringend einige Eltern eine Betreuung in dieser besonderen Zeit für ihre Kinder brauchen, freuen wir uns, ein Alternativangebot anbieten zu können“, sagte Bürgermeister Steffen Unger.

Bei der Ferienbetreuung in den Schulen gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregeln wie im regulären Schulbetrieb. Entsprechend müssen die Kinder eigene Mund-Nasenschutz-Masken in ausreichender Zahl sowie Aufbewahrungsbehälter mitbringen. Gleiches gilt für Getränke und Essen. Eine Anmeldung kann bis 15. Juni ausschließlich per E-Mail erfolgen an huebel.iris@alzey-land.de. Zur Anmeldung ist ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular sowie ein Sepa-Lastschriftmandat der E-Mail anzuhängen. Beides ist zu finden auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.alzey-land.de unter der Rubrik Bürgerdienste/Formulare und Downloads.

Da nur eine begrenzte Anzahl von Kindern aufgenommen werden kann, wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise nicht alle Anmeldungen Berücksichtigung finden werden. Bei Fragen wenden sich Interessierte bitte an Iris Hübel, Telefon 06731-40 93 03, huebel.iris@alzey-land.de.