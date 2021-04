Ältester Mensch der USA ist gestorben

Hester McCardell Ford starb im Alter von mindestens 115 Jahren in ihrem Haus im US-Bundesstaat North Carolina. Foto: Diedra Laird/The Charlotte Observer/AP/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Diedra Laird/The Charlotte Observer/AP/dpa/Archiv)

Washington - Der älteste Mensch der USA ist tot: Hester McCardell Ford starb am Samstag im Alter von mindestens 115 Jahren in ihrem Haus in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, wie ihre Urenkelin Tanisha Patterson-Powe der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Sie sei bei ihrem Tod von Angehörigen umgeben gewesen. Die Zeitung «Charlotte Observer» berichtete, Ford sei «die Matriarchin einer enormen Familie» gewesen: Von ihr stammten zwölf Kinder, 68 Enkel, 125 Urenkel und mindestens 120 Ururenkel ab. Sie sei mehr als doppelt so alt geworden wie ihr Ehemann John Ford, der 1963 im Alter von nur 57 Jahren gestorben sei.

«Sie war eine Säule und Stütze unserer Familie und gab uns allen dringend benötigte Liebe, Unterstützung und Verständnis», hieß es in einer Mitteilung der Familie. Ford habe auch den Fortschritt der Afroamerikaner und ihrer Kultur in den USA repräsentiert. «Sie war eine Erinnerung daran, wie weit wir als Menschen auf dieser Erde gekommen sind.»

Nach Daten der Forschungsgruppe Gerontologie wurde Hester McCardell Ford am 15. August 1905 in South Carolina geboren - demnach war sie 115. Die Familie gab ihr Alter mit 116 an.

Der «Charlotte Observer» berichtete, die Afroamerikanerin sei auf einer Farm im Bezirk Lancaster aufgewachsen und im Alter von 14 Jahren mit John Ford verheiratet worden. Im Alter von 15 Jahren habe sie das erste Kind zur Welt gebracht. Um das Jahr 1960 herum sei die Familie nach Charlotte gezogen.

