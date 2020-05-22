Freitag,
22.05.2020 - 02:00
2 min
Altheimer "Rotzis" für den guten Zweck
Astrid und Ina Koch aus Altheim nähen Masken und spenden den Erlös an den Verein "Weiterleben". Es ist bereits eine beachtliche Summe zusammengekommen.
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