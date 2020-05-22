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Freitag, 22.05.2020 - 02:00
2 min

Altheimer "Rotzis" für den guten Zweck

Astrid und Ina Koch aus Altheim nähen Masken und spenden den Erlös an den Verein "Weiterleben". Es ist bereits eine beachtliche Summe zusammengekommen.

Von Isabel Hahn
Astrid (links) und Ina Koch mit einigen der Masken, die sie für den guten Zweck selbst genäht haben. Foto: Isabel Hahn

Astrid (links) und Ina Koch mit einigen der Masken, die sie für den guten Zweck selbst genäht haben. Foto: Isabel Hahn

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