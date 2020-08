Alyssa Milano zu Covid-19: «Ich dachte, ich würde sterben»

Schauspielerin Alyssa Milano kommt 2018 zur Veranstaltung «Variety's Power of Women». In den vergangenen Monaten hatte die Schauspielerin durch ihre Covid-19-Erkrankung nicht so viel zu lachen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)