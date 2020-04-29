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Mittwoch, 29.04.2020 - 03:00
3 min

Alzey-Worms: Ansturm auf Infektionsambulanzen rückläufig

Der Lockdown sei erfolgreich gewesen, lautet das Urteil der Mediziner. Künftig werden separate Sprechstunden in Arztpraxen stattfinden.

Von Torben Schröder
Weil sich in Saulheim die Zahl der Patienten halbiert hat, wird die Infektionsambulanz im Bürgerhaus geschlossen. Archivfoto: BK/Selak

Weil sich in Saulheim die Zahl der Patienten halbiert hat, wird die Infektionsambulanz im Bürgerhaus geschlossen. (Archivfoto: BK/Selak)

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