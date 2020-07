Alzey-Worms: Corona-Zahlen bleiben gleich

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Auch heute keine neuen Fälle: Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen seit Montag, 6. Juli, mit 494 Fällen weiterhin gleich geblieben. 473 Bürgerinnen und Bürger sind wieder gesund. 258 aus dem Landkreis und 215 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fäl-le weiter mitgeführt. 1 Person aus dem Landkreis und 0 Personen aus der Stadt Worms, die positiv getestet wurden, befinden sich in Krankenhäusern.

Nachfolgend die Zahlen, Stand Dienstag, 7. Juli, 12 Uhr: Worms (222), Alzey (39), VG Alzey-Land (43), VG Wörrstadt (41), VG Wöllstein (8), VG Monsheim (25), VG Wonnegau (101) und in der VG Eich (15). Insgesamt sind aus Worms sieben Menschen und aus dem Land-kreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.