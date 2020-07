Alzey-Worms: Melden bei Rückkehr aus Risikogebieten

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Das Gesundheitsamt Alzey-Worms klärt auf, was bei einer Ein- und Rückreise aus Covid-19-Risikogebieten zu beachten ist. Entsprechend der gültigen Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz haben Rück- und Einreisende, die aus sogenannten Risikogebieten (etwa Luxemburg, Türkei, Ägypten) in das Bundesland einreisen, besondere Regeln zu beachten.

Demnach sind Personen, die sich vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, grundsätzlich dazu verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in häusliche Quarantäne zu begeben. Die Absonderungspflicht gilt für einen Zeitraum von 14 Tagen ab dem Tag der Einreise. Außerdem sind die Betroffenen angehalten, den Umstand unmittelbar bei der zuständigen Infektionsschutzbehörde zu melden.

„Einer zweiten Infektionswelle vorbeugen“

„Wir möchten Reisende dahingehend sensibilisieren, sich tagesaktuell über Entwicklungen des Infektionsrisikos zu informieren“, appelliert Landrat Heiko Sippel und ergänzt, dass es der Mitwirkung aller Bürger bedürfe, um einer möglichen zweiten Welle vorbeugen zu können. In welchen Regionen innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Coronavirus besteht, teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) unter www.rki.de öffentlich mit.

Ausgenommen von der Absonderungs- und Meldepflicht sind unter anderem Personen, die auf der Durchreise sind und auf unmittelbarem Weg das Land verlassen sowie Personen, die zwecks Ausübung des Berufes aus Risikogebieten einreisen. Die Quarantänepflicht gilt nicht für Menschen mit ärztlichem Zeugnis, das Auskunft darüber gibt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit Sars-CoV-2 vorhanden sind.

Meldungen von Ein- und Rückreisenden aus Risikogebieten in den Landkreis und die Stadt Worms nimmt das Gesundheitsamt während der Sprechzeiten über die Hotline 06731-4 08 70 39 oder per E-Mail an gesundheitsamt@alzey-worms.de entgegen.