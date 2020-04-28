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Dienstag, 28.04.2020 - 03:00
3 min

Alzeyer Bürger halten sich an Maskenpflicht in Supermärkten

Seit Montag gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen. In den Alzeyer Supermärkten verhalten sich die meisten Kunden vorbildlich. Kritik gibt es zum Zeitpunkt der Einführung.

Von Fabian Goebel
Kunden müssen jetzt auch in Alzeyer Supermärkten mit Maske einkaufen. Foto: BK/Axel Schmitz

Kunden müssen jetzt auch in Alzeyer Supermärkten mit Maske einkaufen. (Foto: BK/Axel Schmitz)

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