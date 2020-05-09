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Samstag, 09.05.2020 - 03:00
4 min

Alzeyer Gastronomie rüstet sich für die Öffnung

Am 13. Mai dürfen Gastronomen wieder öffnen – unter strengen Auflagen. Für viele stellt sich die Frage, ob es sich wirtschaftlich überhaupt rentiert.

Von Fabian Goebel
Angelo und Veronica Strabone messen im La Nave, ob der Abstand zwischen den Tischen ausreicht. Foto: BK/Axel Schmitz

Angelo und Veronica Strabone messen im La Nave, ob der Abstand zwischen den Tischen ausreicht. (Foto: BK/Axel Schmitz)

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