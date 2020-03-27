Freitag,
27.03.2020 - 02:30
2 min
Alzeyer Infektionspraxis öffnet am Montag am Wartbergstadion
Am Montag eröffnen die Alzeyer Hausärzte eine Infektionspraxis in den Räumen des Wartbergstadions, um die Gefahr der Ansteckung zu verringern. Auch Corona-Abstriche werden gemacht.
Von Stefanie Widmann
Lokalredakteurin Alzey
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INFEKTIONSPRAXIS
Die Infektionspraxis eröffnet am Montag in den Räumen am Wartbergstadion.
Sprechzeiten sind von 11 bis 14 Uhr nach Voranmeldung über die Hausarztpraxis.
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