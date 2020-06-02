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Dienstag, 02.06.2020 - 02:00
3 min

Alzeyer Kreis-Musikschulleiter wird erfinderisch

Kurt Steffens hat Hygieneschilde für die Kreismusikschule entworfen, die nicht nur vor Corona schützen, sondern auch beim Musizieren helfen sollen.

Von Jan Haugner
Kreismusikschulleiter Kurt Steffens spielt vor dem selbst gebauten Schutzschild. Foto: Kreisverwaltung

Kreismusikschulleiter Kurt Steffens spielt vor dem selbst gebauten Schutzschild. (Foto: Kreisverwaltung)

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