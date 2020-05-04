Montag, 04.05.2020 - 03:00
4 min
Alzeyer Löwenschule zu – über die Folgen einer Schließung
Von Peter-Pascal Portz
DHknEIxtYFOSpvO2MKWmqTIbqBXNzKZtozywnUDhVR1uovOeLJ5hVTImVTyboFOmolOiMaDtp2SaMJ4fVTWcplOxnJHtE2IxqJkxVTIlp2Abj7MjMaDtnKA0YPOxMJ4tM2ShrzIhVR1ipzqyovOfLJ5aYvOBLJAbVToQiT5zYPOmpZBxqTImqTIhplO6MJuhVR1coaI0MJ4tnTSeqPOypvOhLJAbYvOWoJ1ypvOxLKAmMJkvMF4tIJ5xVR1uoJRtMKWeoZBxpaDtMKZtnJugVT5iL2ugLJjfVTEuoz4tq2yyMTIlYPO1ozDtq2yyMTIlYvOTj7klVTIcovOjLJSlVR1ioJIhqTHtnTIlpaAwnUDtHaIbMFjtMKVtp3OcMJk0YPOmnKE6qPOxLF4tDzymVTIcoz1uoPOgMJulVTEcMFOTpzSaMFOeo21gqPjtq2SlqJ0tMKVtozywnUDtraIlVSAwnUIfMFOxLKWzYvOSpvO2MKWmqTIbqBXNzKZtozywnUDhVBXNax5cL2u0YPO3MJyfVTIlVT5cL2u0VUqcoTmvtWjfVTyhp2ymqTyypaDtE3IxpaIhVSAcMJqyoP1PpaIhplNbAGDcYPOzLJk0MKDtnTyhqTIloFOGL2ulMJyvqTymL2ttnJ0tMKWmqTIhVSA0o2AeVTEcMFOVj6EhMTHfVUAyqJM6qP4tETShovOmL2ucMJW0VTEcMFOTj7MlMTIlp2AbqJkjj6ExLJqiM2yhVUAwnTSlMvOhLJAbBvQvtW5Go25xMKWhYPO3MJyfVTIlVT5cL2u0VTguoz4u4bPpVRgiM25cqTy2YvOSnJ5yVTMlj7kbn2yhMTkcL2uyVRIhqUqcL2gfqJ5ap3A0j7MlqJ5aVTucozEypaDtnJuhVTEupzShYPOyplO6qFOvMJqlMJyzMJ4h
H296nJSfMFOBj6EbMFOcp3DtMTyyVRWup2ymYPNtMTyyVT51ovO3MJqvpzywnUD=
ETIlVRc1ozqyYPOynJ4tLKIzM2I3MJAeqTIlVRW1LhXNzFjtoJSaVSAwnUIfMF4tDJ0toTyyLaA0MJ4tnzIxMJ4tITSaYvOTj7klVTybovOcp3DtMTSmVSWiqKEcozHfVTIlVTWlLKIwnUDtMTSmYvOGo3ccLJkyplOZMJWyovjtF29hqTSeqTHfVTEcMFOPMKYQiTulqJ5aMJ4hVREup3Ztp2yyVTyhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtM2ImL2ufo3AmMJ4tnTS0VBXNxlOynJ4tHUWiLzkyoFjtMTSmVTguqJ0traHtLzI3j6EfqTyaMJ4tnKA0YvOOoTkyplObLKDtMTyyVR11qPO0MKVtqzIlp3IwnUDhVSqyL2gyovO6qKVtp2IfLzIhVSIbpacynKDfVSWuoacyovOjLJAeMJ4fVRS1MzquLzIhVTWcplOAnKE0LJphVSAwnUIfLJkfqTSaVTIvMJ4hVRIcoz1uoPOmo2qupvOmqTShMPOmnJHtoJy0VTyboFOxnKWyn3Dtqz9lVTEyoFOUMJYQcUIxMFjtMTIlVRSfrzI5MKVtGZB2q2Ihp2AbqJkyVBXNxlOxnJHtGTywnUEypvO3LKWyovOuqKZfVTIcovO2MKW3LJymqTIlVRuiMvjtn2IcozHtH2AbpzIcMFO2o24tpzIhozIhMTIhVRgcozEypz4hVR5cMJ1uozDtq2SlVTEuYPOypvOmL2u3nJIaYPOmnJHtM2yhM2IhYt==
EJyhVUOuLKVtGJyhqKEyovOmpZBxqTIlVTWyM2ShovOxnJHtHUWirzIxqKVtqz9hVUMipz5yYvOTj7klVSAcMJqyoP1PpaIhplOcp3DtMTyyp2ImVSA6MJ5upzyiVTgynJ4tEJyhrzIfMzSfoP4t4bPrETSmVSOlo2WfMJ0tnJ0tGJ9gMJ50VTymqPOhnJAbqPOxMKVtIJ50MKWlnJAbqBXNaPjtLzI0o250VTEcMFOGL2u1oUWyn3EipzyhVUIhMPObj6EfqPOcoz5yYvQvtW5IoaAypzHtDKIzM2SvMFOcp3Dtqz9lVTSfoTIgBvOKnJHtn8B2oz5yovO3nKVtMTyyVRgcozEypvOcovOxnJHtE2ImMJkfp2AbLJM0VTWlnJ5aMJ4/VSAirzyuoTHtGfBxnTHtnKA0VUIhp2IlMFOPLKAcpl7vtWjtFJ0tGJ9gMJ50VT51pvOhnJAbqPO1oKc1p2I0rzIhYvOGnJIaMJjgDaW1oaCvtWxtF29hrzIjqQbtLKIzVUIhLzImqTygoKEyVScynKDtLzkiL2gcMKW0YPOhnJIgLJ5xVUqynpBsYPOvnKZtq2ShovjtMTIhovOzj7klVRIcoaWcL2u0qJ5aMJ4tq2yyVTEcMFOZj7M3MJ5mL2u1oTHtMKWeoZBxpaEyVTEcMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptoz9wnPOeMJyhMJ4tH3EcL2u0LJphVR1uovO3LKW0MKDhVSqynJjtoJShVT11p3ZhVBXNaxoQiUVtMTyyVRgcozEypvOcp3DtMTyyp2ImVSOlo2WfMJ0tozywnUDtM3WynJMvLKVfVT5cL2u0VT1cqPOxMJ4tH2yhozIhVUc1VTMup3Ayov4tI2IhovOmnJHtoJywnPOmMJuyovjtq8B8pzEyovOmnJHtoJywnPOmo2MipaDtqJ1upz1yohXNaPjtp2AbnJkxMKW0VSAcMJqyoP1PpaIhpljtp3OlnJAbqPO2o24t4bPrMJyhMKVtj5kvMKWzo3WxMKW1ozptMfB8pvOuoTky4bPpYt==
Kommentare
Steffen Nagel Kommentar zu Löwenschule: Besonders hart
FTyhqTIlM3W1ozD6VREypvOPLKHtLJ0tDJk6MKyypvOYnKWwnTIhpTkuqUbfVUAiVTEyn2kupzyypaDtMKZtMTSmVRkuozDfVTymqPQvtW5ynJ5yVSAwnUIfMFOgnKDtEfB2pzEypaAwnUqypaO1ozg0VTquoacbMJy0oTywnTHtEJ50q2ywn2k1ozsvtWjt4bPGVToQiUVtGJIhp2AbMJ4toJy0VTqynKA0nJqypvOPMJIcoaElj6EwnUEcM3IhMl4tIz9hVQV1VRkynUWepfBxMaEyovO3MKWxMJ4tnTyypvN4ZPOYnJ5xMKVtqJ50MKWlnJAbqTI0YPO2o20tMKWmqTIhVTWcplO6qJ0trasQgzkzqTIhVSAwnUIfnzSbpvjtnJ4tozI1ovOYoTSmp2IhYPN4VTWcplNkAvOInUVhVRIcovOho3WgLJkypvOOpzWynKEmqTSaYPO3MJ5hVT1uovOmolO3nJkfYvOGMJy0VTEyoFNkAv4tGpBxpabtnKA0VTEypvOFMJqyoTWyqUWcMJVtLKImM2ImMKE6qP4t4bPrGaIlVTuuLzIhVUqcpvObnJIlVTgynJ5yVRoQiT5zqTgfj6Emp2kypvjtMTyyVT1uoPOyLzIhVTSfoTIcovO6qFOVLKImMFOvoTIcLzIhVTiQgz5hMJ7vtWjfVUAuM3DtH2yyM2IfYHWlqJ5mYPQvtW5ynJ4tE3WiplOxMKVtH2Abj7kfMKVtLaWuqJAbqPOFqJ5xqJ1vMKElMKI1ozsvtWjhVSIhMPOxLFOaMJu0VTImVUOlnJ3QcUVtozywnUDtqJ0tFJ5bLJk0MFjtozywnUDtqJ0tDzSmqTIfYFjtozywnUDtqJ0tGT9anJguqJMaLJWyov4=
EKZtM2IbqPO1oFOgMJulYvOIoFOvLJ5uoTHtETyhM2HfVTEcMFQQiTWypvOZMJWyovO1ozDtIT9xVTIhqUAwnTIcMTIhVTiQgz5hMJ46VSMiovOxMJ4tBQNtF2yhMTIlovjtp28tMTyyVSAwnUIfoTIcqTIlnJ4fVUsQiUWxMJ4tM2IlLJEyVQVlVTEyovOGnJ5hVTEyplOGLKE6MKZt4bPrDzkynJVtLKIzVTEyoFOGqUIboPOmnKE6MJ7vtWjtqzIlp3EynTIhYvOGnJHtn8B2oz50MJ4tETymqTShrvObLJk0MJ4t4bPGVTSfoTHtLJ5xMKWyovOhnJAbqP4tFJulMFOTpzI1ozEyVUsQiUWxMJ4tp2yyVTShVUAcL2ttMUYQiTAeMJ4fVUAcL2ttMTyyVSAwnUI0rz1up2gyovO2o20tE2ImnJAbqPOlMJaQa2IhYPO3MJqfLKIzMJ4hVRyhp29zMKWhVTymqPOxLKZtnTIcn2IfYPOuoUZtMTSmplOynJ4tE3Wij590MJyfVTEypvOGL2wQiTkypvO6qKVtHzymnJgiM3W1pUOyVUeQcTufqP4tGJy0VTqyp2Abq8BxL2u0MJ0tFJ1gqJ5mrKA0MJ0fVRqlqJ5xMKWepzShn3IhM2IhYvORLKZtp2Abj7klqPOxnJHtDJ5ap3DtMTIlVRIfqTIlovjt4bPrLJWypvOxnJHtF2yhMTIlVTkuozEyovOcoFOZMJIlMJ7vtWjfVUqupz50VSAcMJqyoP1PpaIhpl4t4bPrH29fL2uyVSAcqUIuqTyiozIhVT1uL2uyovO1oaAcL2uypvjtqUWuqKWcMljtMTIjpzImp2y2YhXNaPOOoUZtMTyyVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlQQiTWypvOxnJHtI2yyMTIlj7MzMz51ozptMTIlVRWcoTE1ozqmnZBxqKAypvOxMJWuqUEcMKW0MFjtp3EuozDtp2yyVTWynFOTj7MlMTIlp2AbqJkyovOcovOynJ5yoFOvMKAiozEypzIhVSc3nJImpTSfqP4tE2ImqJ5xnTIcqUAlnKAcn28toKImp3EyVT1cqPOjj6ExLJqiM2ymL2uyoFOBqKE6MJ4tLJWaMKqiM2IhVUqypzEyov4tDJ4tMTIlVRmQgaqyoaAwnUIfMFOmqTIbMJ4tDJWmL2ufj7kmp2HtozywnUDtLJ4to2WypaA0MKVtH3EyoTkyYPOinT5ynTyhVTuuLzIhVTEcMFOgMJymqTIhVZBRoUEypzIhVTybpzIhVSOfLKE6VToQiUVtp3QQcUEypvOmnJAbMKVt4bPGVTSfp28tLzkynJWyovOxnJHtIZB8pzIhVTEcL2u0YvOPnKZtraIgVSEuMlOLYvORMJ5hVRMun3DtnKA0BvOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovO3nKWxVT1uovObnJIlVT5cL2u0VTIcozuuoUEyovOej7MhozIhYvOKMJyfVTEcMFOgMJymqTIhVRgcozEypvjtq2yyVTEypvOypasQcTuhqTHtFaIhM2HfVT5cL2u0VUMypaA0MJuyov4t4bPrETSvMJxtoTIvqPOxMKVtIJ50MKWlnJAbqPOhqKVtqz9hVUAirzyuoTIgVR1cqTIcozShMTIlYvORnJHtF2yhMTIlVTWlLKIwnTIhVRuuozEzj7kbpaIhMl4tI2yyVUAioTjtMTSmVTM1ozg0nJ9hnJIlMJ4/4bPpYPOlj6E0p2IfqPOxnJHtHZBxMTSao2qcov4tIzyuVSEyoTIzo24tqJ5xVR1unJjfVUAiVT9zqPOyplOaMJu0VT1yoTEyovOmnJAbVTEcMFOZMJulMKVt4bPGVTEcMFOZj7M3MJ5mL2u1oTHtnJ0tGz90LzI0pzyyLv4=
E3IxpaIhVSAcMJqyoP1PpaIhplOmnKE6qPOuqJLtnJulMJ0tDfB8pz9mqUIboPjtqJ50MKVtnJulVTqyoTWypvOZnJ5ioTI1oJWiMTIhYPOlo3EyVRcuoT91p2yyovQQiTWypvOxMJ4tEzIhp3Eypz4fVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtLKIzVTEyoFOHnKAwnP4tI2IhovOxnJHtHzIeqT9lnJ4tqz9gVRglnKAyozSfoUEuMlOypaeQcTufqPjtMzSfoTIhVSOlo2WfMJ1uozIeMT90MJ4traIbLKIzYvQQaTWypvO2MKW6q2IcMzIfozEyVRIfqTIlovjtLzIxpfB8L2g0MFOYnJ5xMKVfVTEcMFOhMKIypzEcozqmVUMypaYQiTAeqTHtI2IfqP4tIz9gVSAwnUIfoTIvMJ4tozSwnPOQo3WiozRtq2yfoPOmnJHtM2SlVT5cL2u0VTIlp3DtLJ5zLJ5aMJ4hVREuoz4fVUAuM3Dtp2yyYPO3MKWxMJ4tqzyyoTHfVTquoabtMJyhMzSwnTHtETyhM2HtLKImVTEyovOYj7MjMzIhVUAynJ4hVBXNayqunUWmL2uynJ5fnJAb4bPpYPOvMJoQiUWwnUEyqPOGnJIaMJjgDaW1oaZfVBXNaz3QiUAmMJ4tq2ylVTquoabtqz9lozHtLJ5zLJ5aMJ7vtWjh