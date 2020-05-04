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Montag, 04.05.2020 - 03:00
4 min

Alzeyer Löwenschule zu – über die Folgen einer Schließung

In der Löwenschule können wegen Corona aktuell keine beeinträchtigten Kinder betreut werden. Was das für die Kinder und ihre Eltern, aber auch für die Lehrer bedeutet.

Von Peter-Pascal Portz
Kein Kinderlärm, kein reges Treiben – in der Löwenschule ist Stille eingekehrt. Für die Kinder könnte die fehlende Betreuung fatale Folgen haben, fürchtet Schulleiterin Gudrun Siegel-Bruns. Foto: Bilderkartell/Axel Schmitz

Kein Kinderlärm, kein reges Treiben – in der Löwenschule ist Stille eingekehrt. Für die Kinder könnte die fehlende Betreuung fatale Folgen haben, fürchtet Schulleiterin Gudrun Siegel-Bruns. (Foto: Bilderkartell/Axel Schmitz)

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Steffen Nagel: Lokalredakteur Alzey
Steffen Nagel Kommentar zu Löwenschule: Besonders hart
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