Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Montag, 08.06.2020 - 03:00
3 min

Alzeyer Tafel nach der Wiedereröffnung: Kunden dürfen nicht auswählen

Seit Pfingsten gibt die Tafel in Alzey wieder Lebensmittel aus. Noch hält sich der Ansturm dabei in Grenzen. Doch durch die Wirtschaftskrise könnte sich das noch ändern.

Von David Kost
Volker Jakob und Elke Kiefer sortieren die Waren für die Tafelkunden. Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

Volker Jakob und Elke Kiefer sortieren die Waren für die Tafelkunden. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DHknEIxtYFOSnJ5yVSGQiUEyVR9vp3DfVTIcozHtIZB8qTHtE2Igj7kmMFjtMTShovOxLKZtDaWiqP4tI2IhovO2o20tF3IhMTIhVTqyq8B8oaAwnUDfVTqcLaDtMKZtLJ4tMTyyp2IgVSEuMlOho2AbVTIcozHtDJ5uozSmVT9xMKVtGJIfo25yVTEuraHhVRoQiUVtEzSgnJkcMJ4tM2yvqPOyplOdMKqynJkmVUc3MJxtIZB8qTIhYvORnJHtIZB8qTIhVUA0MJkfqPOULJWlnJIfMFOUMKWfLJAbVTS1MvOxMJ4tn2kynJ5yovOjpz92nKAipzymL2uyovOHnKAwnPO2o3VtMTyyVSGQiUVtMTIlVRSfrzI5MKVtITSzMJjhVSIhMPO0pzy0qPOynJ4tpTSupvOGL2ulnKE0MFO6qKYQiTAeYvORLJ5hVTIlp3DtMZB8pzMyovOxnJHtF3IhMTIhVUAcL2ttnJulMFOFLKEco24tLJWbo2kyov4tEKZtLaWuqJAbqPOynJ4tpTSupvOAnJ51qTIhYPOvnKZtp2ywnPOxnJHtDJWfj6E1MzHtMJyhp3OcMJkyovjtLJWypvOxLJ5hVTgfLKOjqPOyplOaLJ56VTq1qP4tGzSwnTIcozShMTIlVUcynJqyovOxnJHtF3IhMTIhVTybpzHtDzIlMJAbqTyaqJ5ap2gupaEyVUMipvjtIZB8qTIhVTucozWlnJ5aMJ4fVTSvnT9fMJ4fVTMypaEcMl4=
H2IcqPODMzyhM3A0MJ4tqTIcoUDtMTyyVSEuMzIfVTyhVRSfrzI5VUqcMJEypvOZMJWyoaAgnKE0MJjtLKImYvOKMJqyovOxMKVtD29lo25upzIaMJkhVUIhqTIlVTqyj6EhMTIlqTIhVRWyMTyhM3IhM2IhYvOBo3WgLJkypaqynKAyVTiQgz5hMJ4tp2ywnPOxnJHtF3IhMTIhVTyhVTEyovOFj6E1oJIhVTEypvOHLJMyoPOmMJkvp3DtLKImp3IwnTIhYPO3LKZtp2yyVUqioTkyov4t4bPrITShqTHgEJ1gLF1ZLJEyov1Dpzyhrzyj4bPpVT5yoz50VSEuMzIfoTIcqTIlVRqypzDtF29yozIhVTEupl4tDJWypvOuqJAbVTEcMFOUpfB2j59yVTEyplOOqKAaLJWypzS1oJImVUIhqTIlp2AbMJyxMKDtp2ywnPOhnJAbqPO3MKAyoaEfnJAbVUMioFOeoTSmp2ymL2uyovOHLJ50MF1SoJ1uYHkuMTIhYvOAMJulVTSfplO6q2IcVRkyqKEyVUAcozDtMT9lqPOgnKDtMTIlVRAipz9hLKMypz9lMT51ozptozywnUDtqzIlMJyhLzSlYvOOqJAbVTEypvOToUIlVTymqPO6qFOyozptMfB8pvOxnJHtDJWmqTShMUAlMJqyoT4hVRIcozHtEJyhLzSboaWyM2IfqJ5aVUsQcUWyVTyhVTEypvOHnTIipzyyVT3QgzqfnJAbYPOcovOxMKVtHUWurTymVUsQiUWxMFOxLJ5hVTEypvOynJ56nJqyVRkuM2IlpzS1oFO3MJqzLJkfMJ4h
GJIbpvOZMJWyoaAgnKE0MJjtn8B2oz50MJ4tnJ0tGpB8oTjtoTShMTIh
ETImnTSfLvOxLKWzVTgynJ5ypvOxMKVtF3IhMTIhVT1ynUVtnJ5mVRuuqKZfVTEcMFOaMKAjMJ5xMKEyovOZMJWyoaAgnKE0MJjtq2IlMTIhVUMipvOxMKVtDKImM2SvMFOcovODoTSmqTyeqZB8qTIhVTqypTSwn3DhVR1ynUVtDKWvMJy0VTWyMTI1qTI0VTEuplOzj7klVRquLaWcMJkyVRqypzkuL2ttqJ5xVTEcMFOvMJyxMJ4tLJ5xMKWyovOVMJkzMKVtnJ4tMTIlVRS1p2quLzImL2ucL2u0YvOIozDtq29gj7MaoTywnPOfLJ5xMJ4tLJ0tEJ5xMFOgMJulVRkyLzIhp21cqUEyoPOcoFOAj7kfoPjtLJkmVUqyoz4tMTyyVRg1ozEyovOmMJkvp3Dtq8BxnTkyovOej7MhozIhYvOJo24tMTIhVTquoacyovODoTSmqTyeqZB8qTIhYPOxnJHtqzIlq2IhMTI0VUqypzEyovjtM2ShrvO6qFOmL2u3MJyaMJ4hVRgiMJ5yovOcp3Dtp2ywnPOxnJImMKVtHUWiLzkyoJHtLzI3qKAmqPjtMT9wnPOuozEypaZtnKA0VTIcozHtDKImM2SvMFOcoFOAo21yoaDtozywnUDtopB2M2kcL2thVBXNaxImVTymqPOynJ4tDzSfLJ5wMJSeqPO6q2ymL2uyovOJo3VgVUIhMPOBLJAbqTIcoTIhYPOuLzIlVTywnPOaoTS1LzHfVUqcpvOvMJgioJ1yovOcnT4tM2ShrvOaqKDtnTyh4bPpYPOmLJq0VTEypvOHLJMyoTkynKEypv4=
Kommentare plus
Stefanie Widmann: Lokalredakteurin Alzey
Stefanie Widmann Kommentar zur Alzeyer Tafel: Zeit drängt
ETIlVSqyMlOxLJucovOvMJquoz4tp2Abo24tqz9lVTIcozyaMJ4tI29wnTIhBvOWovOxMKVtIz9lLzIlMJy0qJ5aVToQiUVtMTyyVSqcMJEypzIlj7MzMz51ozptoKImp3EyovOOLzmQcUIzMFOaMpBxozEypaDfVTEuplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOxMKVtF3WynKA2MKW3LJk0qJ5aVUMipzqyoTIaqPO1ozDtHzymnJgyovOuLzqyq29aMJ4tq2IlMTIhYvOOoTkyVRuyoTMypvO3qKWxMJ4tM2IzpzSaqPjto2Vtp2yyVUElo3E6VTEypvOun3E1MJkfMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTShVRWipzDtp2yhMP4tETIhovO2nJIfMFO2o24tnJuhMJ4tM2Ibj7MlMJ4traIlVSWcp2yeo2qlqKOjMF4tHaIhMPO6q2IcVRElnKE0MJjtMTIlVQRjZPOVMJkzMKVtoJSwnTIhVUElo3E6MTIgVT1cqP4=
EJyhMFO2o24tnJuhMJ4tnKA0VRIfn2HtF2yyMzIlYvOOovOxnJImMJ0tITSaVTymqPOmnJHtnJ4tMTIlVSMipz1cqUEuM3AmL2ucL2u0VUIhMPOmo3W0nJIlqPOxnJHtM2ImpTIhMTI0MJ4tGTIvMJ5moJy0qTIfYvOGMJy0VUcynT4tFzSbpzIhVTucoTM0VTEcMFN3Al1Xj6EbpzyaMFOvMJxtMTIlVSEuMzIfVT1cqPjtoZBxp3A0VUAcL2ttMTS2o24tLKIwnPOxqKWwnPOQo3WiozRtozywnUDtLJWvpzyhM2IhYvOSplOaMJWyVTcuVSAcL2uypzuynKEmqz9ln2IbpaIhM2IhYPOmLJq0VUAcMF4=
IzyyoTHtn29goJIhVTIlp3DfVUqyoz4tMKZtozywnUDtoJIbpvOuozEypaZtM2IbqN==
FJ4tnJulMJ0tEUWynJIlYIEyLJ0tnTS0VUAcMFOaqKDtraHtqUIhVT1cqPOxMJ0tH29lqTyypzIhYPOuqJAbVUqyoz4tMTyyVSEuMzIfVTSeqUIyoTjtq2IhnJqypvOZMJWyoaAgnKE0MJjtM2ImpTIhMTI0VTWyn29goKDfVTSfplOxLKZtqz9lVTEypvOYpzymMFOxMKVtEzSfoPO3LKVhVR1uovOgMKWeMFjtMTSmplOynJ5cM2HtFZBxozEfMKVtnJ4tMTIlVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTShM2ImpTShoaEyovOZLJqyVTShMTIlplOeLJkeqJkcMKWyovjtp2SaqPOHLJMyoTkynKEypvOYo2IhMJ4hVREup3ZtMTyyVRkyLzIhp21cqUEyoPOhnJAbqPOlMJywnTIhYPOzj7klL2u0MKDtMKVtLJWypvOhnJAbqP4tETIhovOho2AbVTuuLzHtp2ywnPOhnJAbqPOvMJxtLJkfMJ4tF3IhMTIhVTuypaIgM2ImpUWiL2uyovjtMTSmplOxnJHtITSzMJjtq2yyMTIlVTqyj7MzMz5yqPObLKDhVRoQiT5zVR1uoPOcovOxMKVtI29wnTHtnKA0VRS1p2quLzHfVR1ioaEuMlOvnKZtEaWynKEuMlO2o24tZGDtLzymVQR2VSIbpv4tI2yyVUMipvOxMKVtF3Wcp2HhVR1uovObLJWyVUAiVUMcMJjtHz91qTyhMFO3nJHtopB2M2kcL2ttLzIcLzIbLJk0MJ4tq29foTIhYPOmLJq0VRgiMJ5yov4tH2Abo24toZBxozqypvOmnJ5xVTEcMFOYqJ5xMJ4tnJ4tMUWynFOUpaIjpTIhVT5uL2ttEzSlLzIhVTS1MzqyqTIcoUDfVUIgVTEyovOOozElLJ5aVTqypzyhMlO6qFObLJk0MJ4h
DJ4tMTyyp2IgVR5uL2ugnKE0LJptp2yhMPOxnJHtDKImq2Icp2HtoJy0VTEyoFOaMJkvMJ4tHUIhn3DtMUWuov4tETyyVRg1ozEyovjtMTyyVTygVR1ioJIhqPO6qKVtITSzMJjtn29goJIhYPOeLJ1yovOuqJAbVUMipvOxMKVtJaquozqmpTS1p2Htp2Abo24hVR51pvO3MKVtMJyhMFOPMKWyL2u0nJq1ozqmn2SlqTHtnTS0YPOxLKWzVRkyLzIhp21cqUEyoPOuLzuioTIhYvOKMKWxMJ4tMUIlL2ttMTyyVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMFOYpzymMFOhqJ4tGJIhp2AbMJ4tMJyhMJ4tITSzMJkuqKA3MJymVTWyLJ50pzSaMJ4/VR5iL2ttn8B2oz5yVTIlVTgynJ5yVSOlo2qho3AyVUquM2IhYPOmLJq0VRgiMJ5yov4t4bPrFJAbVTguoz4tMKZtoJylVTSvMKVtM3I0VUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtMUIlL2ttF3IlrzSlLzIcqPO1ozDtj4EbozkcL2uyplOgMJulVR1yoaAwnTIhVTS1MvOIoaEypaA0j7k0raIhMlOuozqyq2yyp2IhVUAcozGvtWjhVRcyMT9wnPO3MKWxMFOmnJAbVTEuplOypaA0VTyhVTEyovOeo21gMJ5xMJ4tI29wnTIhVT9xMKVtM2SlVR1iozS0MJ4trzIcM2IhYvQvtW5RMJ5hVUMcMJkyVRkyqKEyVUMypaA1L2uyovjtp28toTShM2Htq2yyVT3QgzqfnJAbVTS1plOynJqyozIlVRglLJM0VTgfLKW6qJgioJ1yohXNaPjtp2SaqPOYo2IhMJ4hVREuplObLJWyVTS1L2ttoJy0VSAwnTSgVUc1VUE1ov4=
I8BxnUWyozDtMUWcoz5yovOho2AbVTEcMFOfMKE6qTIhVSGQiUEyovOaMKOuL2g0VUqypzEyovjtp2SgoJIfovOmnJAbVTygVRuiMvOxnJHtMKWmqTIhVRg1ozEyov4tETSmVT5yqJHtH3ymqTIgVTM1ozg0nJ9hnJIlMFOaqKDfVUAuM2IhVTIcozyaMFjtMTyyVTS1MvOynJ5ypvOPLJ5eVUqupaEyov4tIJ5xVTEup3ZtoJShVT5cL2u0VT1ynUVtLKImp3IwnTIhVTguoz4/VSAwnUIfqTIlraIwn2IhYvOWoFOAo21yoaDtMZB8pzMyVT1uovOyLzIhVT5cL2u0VUsQcTufMKWcp2AbVUAynJ4h
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Alzey-worms Alzey,-stadt Alzey
Kommentare
nach oben