Montag, 08.06.2020 - 03:00
3 min
Alzeyer Tafel nach der Wiedereröffnung: Kunden dürfen nicht auswählen
Von David Kost
DHknEIxtYFOSnJ5yVSGQiUEyVR9vp3DfVTIcozHtIZB8qTHtE2Igj7kmMFjtMTShovOxLKZtDaWiqP4tI2IhovO2o20tF3IhMTIhVTqyq8B8oaAwnUDfVTqcLaDtMKZtLJ4tMTyyp2IgVSEuMlOho2AbVTIcozHtDJ5uozSmVT9xMKVtGJIfo25yVTEuraHhVRoQiUVtEzSgnJkcMJ4tM2yvqPOyplOdMKqynJkmVUc3MJxtIZB8qTIhYvORnJHtIZB8qTIhVUA0MJkfqPOULJWlnJIfMFOUMKWfLJAbVTS1MvOxMJ4tn2kynJ5yovOjpz92nKAipzymL2uyovOHnKAwnPO2o3VtMTyyVSGQiUVtMTIlVRSfrzI5MKVtITSzMJjhVSIhMPO0pzy0qPOynJ4tpTSupvOGL2ulnKE0MFO6qKYQiTAeYvORLJ5hVTIlp3DtMZB8pzMyovOxnJHtF3IhMTIhVUAcL2ttnJulMFOFLKEco24tLJWbo2kyov4tEKZtLaWuqJAbqPOynJ4tpTSupvOAnJ51qTIhYPOvnKZtp2ywnPOxnJHtDJWfj6E1MzHtMJyhp3OcMJkyovjtLJWypvOxLJ5hVTgfLKOjqPOyplOaLJ56VTq1qP4tGzSwnTIcozShMTIlVUcynJqyovOxnJHtF3IhMTIhVTybpzHtDzIlMJAbqTyaqJ5ap2gupaEyVUMipvjtIZB8qTIhVTucozWlnJ5aMJ4fVTSvnT9fMJ4fVTMypaEcMl4=
H2IcqPODMzyhM3A0MJ4tqTIcoUDtMTyyVSEuMzIfVTyhVRSfrzI5VUqcMJEypvOZMJWyoaAgnKE0MJjtLKImYvOKMJqyovOxMKVtD29lo25upzIaMJkhVUIhqTIlVTqyj6EhMTIlqTIhVRWyMTyhM3IhM2IhYvOBo3WgLJkypaqynKAyVTiQgz5hMJ4tp2ywnPOxnJHtF3IhMTIhVTyhVTEyovOFj6E1oJIhVTEypvOHLJMyoPOmMJkvp3DtLKImp3IwnTIhYPO3LKZtp2yyVUqioTkyov4t4bPrITShqTHgEJ1gLF1ZLJEyov1Dpzyhrzyj4bPpVT5yoz50VSEuMzIfoTIcqTIlVRqypzDtF29yozIhVTEupl4tDJWypvOuqJAbVTEcMFOUpfB2j59yVTEyplOOqKAaLJWypzS1oJImVUIhqTIlp2AbMJyxMKDtp2ywnPOhnJAbqPO3MKAyoaEfnJAbVUMioFOeoTSmp2ymL2uyovOHLJ50MF1SoJ1uYHkuMTIhYvOAMJulVTSfplO6q2IcVRkyqKEyVUAcozDtMT9lqPOgnKDtMTIlVRAipz9hLKMypz9lMT51ozptozywnUDtqzIlMJyhLzSlYvOOqJAbVTEypvOToUIlVTymqPO6qFOyozptMfB8pvOxnJHtDJWmqTShMUAlMJqyoT4hVRIcozHtEJyhLzSboaWyM2IfqJ5aVUsQcUWyVTyhVTEypvOHnTIipzyyVT3QgzqfnJAbYPOcovOxMKVtHUWurTymVUsQiUWxMFOxLJ5hVTEypvOynJ56nJqyVRkuM2IlpzS1oFO3MJqzLJkfMJ4h
GJIbpvOZMJWyoaAgnKE0MJjtn8B2oz50MJ4tnJ0tGpB8oTjtoTShMTIh
ETImnTSfLvOxLKWzVTgynJ5ypvOxMKVtF3IhMTIhVT1ynUVtnJ5mVRuuqKZfVTEcMFOaMKAjMJ5xMKEyovOZMJWyoaAgnKE0MJjtq2IlMTIhVUMipvOxMKVtDKImM2SvMFOcovODoTSmqTyeqZB8qTIhVTqypTSwn3DhVR1ynUVtDKWvMJy0VTWyMTI1qTI0VTEuplOzj7klVRquLaWcMJkyVRqypzkuL2ttqJ5xVTEcMFOvMJyxMJ4tLJ5xMKWyovOVMJkzMKVtnJ4tMTIlVRS1p2quLzImL2ucL2u0YvOIozDtq29gj7MaoTywnPOfLJ5xMJ4tLJ0tEJ5xMFOgMJulVRkyLzIhp21cqUEyoPOcoFOAj7kfoPjtLJkmVUqyoz4tMTyyVRg1ozEyovOmMJkvp3Dtq8BxnTkyovOej7MhozIhYvOJo24tMTIhVTquoacyovODoTSmqTyeqZB8qTIhYPOxnJHtqzIlq2IhMTI0VUqypzEyovjtM2ShrvO6qFOmL2u3MJyaMJ4hVRgiMJ5yovOcp3Dtp2ywnPOxnJImMKVtHUWiLzkyoJHtLzI3qKAmqPjtMT9wnPOuozEypaZtnKA0VTIcozHtDKImM2SvMFOcoFOAo21yoaDtozywnUDtopB2M2kcL2thVBXNaxImVTymqPOynJ4tDzSfLJ5wMJSeqPO6q2ymL2uyovOJo3VgVUIhMPOBLJAbqTIcoTIhYPOuLzIlVTywnPOaoTS1LzHfVUqcpvOvMJgioJ1yovOcnT4tM2ShrvOaqKDtnTyh4bPpYPOmLJq0VTEypvOHLJMyoTkynKEypv4=
Kommentare
Stefanie Widmann Kommentar zur Alzeyer Tafel: Zeit drängt
ETIlVSqyMlOxLJucovOvMJquoz4tp2Abo24tqz9lVTIcozyaMJ4tI29wnTIhBvOWovOxMKVtIz9lLzIlMJy0qJ5aVToQiUVtMTyyVSqcMJEypzIlj7MzMz51ozptoKImp3EyovOOLzmQcUIzMFOaMpBxozEypaDfVTEuplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOxMKVtF3WynKA2MKW3LJk0qJ5aVUMipzqyoTIaqPO1ozDtHzymnJgyovOuLzqyq29aMJ4tq2IlMTIhYvOOoTkyVRuyoTMypvO3qKWxMJ4tM2IzpzSaqPjto2Vtp2yyVUElo3E6VTEypvOun3E1MJkfMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTShVRWipzDtp2yhMP4tETIhovO2nJIfMFO2o24tnJuhMJ4tM2Ibj7MlMJ4traIlVSWcp2yeo2qlqKOjMF4tHaIhMPO6q2IcVRElnKE0MJjtMTIlVQRjZPOVMJkzMKVtoJSwnTIhVUElo3E6MTIgVT1cqP4=
EJyhMFO2o24tnJuhMJ4tnKA0VRIfn2HtF2yyMzIlYvOOovOxnJImMJ0tITSaVTymqPOmnJHtnJ4tMTIlVSMipz1cqUEuM3AmL2ucL2u0VUIhMPOmo3W0nJIlqPOxnJHtM2ImpTIhMTI0MJ4tGTIvMJ5moJy0qTIfYvOGMJy0VUcynT4tFzSbpzIhVTucoTM0VTEcMFN3Al1Xj6EbpzyaMFOvMJxtMTIlVSEuMzIfVT1cqPjtoZBxp3A0VUAcL2ttMTS2o24tLKIwnPOxqKWwnPOQo3WiozRtozywnUDtLJWvpzyhM2IhYvOSplOaMJWyVTcuVSAcL2uypzuynKEmqz9ln2IbpaIhM2IhYPOmLJq0VUAcMF4=
IzyyoTHtn29goJIhVTIlp3DfVUqyoz4tMKZtozywnUDtoJIbpvOuozEypaZtM2IbqN==
FJ4tnJulMJ0tEUWynJIlYIEyLJ0tnTS0VUAcMFOaqKDtraHtqUIhVT1cqPOxMJ0tH29lqTyypzIhYPOuqJAbVUqyoz4tMTyyVSEuMzIfVTSeqUIyoTjtq2IhnJqypvOZMJWyoaAgnKE0MJjtM2ImpTIhMTI0VTWyn29goKDfVTSfplOxLKZtqz9lVTEypvOYpzymMFOxMKVtEzSfoPO3LKVhVR1uovOgMKWeMFjtMTSmplOynJ5cM2HtFZBxozEfMKVtnJ4tMTIlVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTShM2ImpTShoaEyovOZLJqyVTShMTIlplOeLJkeqJkcMKWyovjtp2SaqPOHLJMyoTkynKEypvOYo2IhMJ4hVREup3ZtMTyyVRkyLzIhp21cqUEyoPOhnJAbqPOlMJywnTIhYPOzj7klL2u0MKDtMKVtLJWypvOhnJAbqP4tETIhovOho2AbVTuuLzHtp2ywnPOhnJAbqPOvMJxtLJkfMJ4tF3IhMTIhVTuypaIgM2ImpUWiL2uyovjtMTSmplOxnJHtITSzMJjtq2yyMTIlVTqyj7MzMz5yqPObLKDhVRoQiT5zVR1uoPOcovOxMKVtI29wnTHtnKA0VRS1p2quLzHfVR1ioaEuMlOvnKZtEaWynKEuMlO2o24tZGDtLzymVQR2VSIbpv4tI2yyVUMipvOxMKVtF3Wcp2HhVR1uovObLJWyVUAiVUMcMJjtHz91qTyhMFO3nJHtopB2M2kcL2ttLzIcLzIbLJk0MJ4tq29foTIhYPOmLJq0VRgiMJ5yov4tH2Abo24toZBxozqypvOmnJ5xVTEcMFOYqJ5xMJ4tnJ4tMUWynFOUpaIjpTIhVT5uL2ttEzSlLzIhVTS1MzqyqTIcoUDfVUIgVTEyovOOozElLJ5aVTqypzyhMlO6qFObLJk0MJ4h
DJ4tMTyyp2IgVR5uL2ugnKE0LJptp2yhMPOxnJHtDKImq2Icp2HtoJy0VTEyoFOaMJkvMJ4tHUIhn3DtMUWuov4tETyyVRg1ozEyovjtMTyyVTygVR1ioJIhqPO6qKVtITSzMJjtn29goJIhYPOeLJ1yovOuqJAbVUMipvOxMKVtJaquozqmpTS1p2Htp2Abo24hVR51pvO3MKVtMJyhMFOPMKWyL2u0nJq1ozqmn2SlqTHtnTS0YPOxLKWzVRkyLzIhp21cqUEyoPOuLzuioTIhYvOKMKWxMJ4tMUIlL2ttMTyyVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMFOYpzymMFOhqJ4tGJIhp2AbMJ4tMJyhMJ4tITSzMJkuqKA3MJymVTWyLJ50pzSaMJ4/VR5iL2ttn8B2oz5yVTIlVTgynJ5yVSOlo2qho3AyVUquM2IhYPOmLJq0VRgiMJ5yov4t4bPrFJAbVTguoz4tMKZtoJylVTSvMKVtM3I0VUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtMUIlL2ttF3IlrzSlLzIcqPO1ozDtj4EbozkcL2uyplOgMJulVR1yoaAwnTIhVTS1MvOIoaEypaA0j7k0raIhMlOuozqyq2yyp2IhVUAcozGvtWjhVRcyMT9wnPO3MKWxMFOmnJAbVTEuplOypaA0VTyhVTEyovOeo21gMJ5xMJ4tI29wnTIhVT9xMKVtM2SlVR1iozS0MJ4trzIcM2IhYvQvtW5RMJ5hVUMcMJkyVRkyqKEyVUMypaA1L2uyovjtp28toTShM2Htq2yyVT3QgzqfnJAbVTS1plOynJqyozIlVRglLJM0VTgfLKW6qJgioJ1yohXNaPjtp2SaqPOYo2IhMJ4hVREuplObLJWyVTS1L2ttoJy0VSAwnTSgVUc1VUE1ov4=
I8BxnUWyozDtMUWcoz5yovOho2AbVTEcMFOfMKE6qTIhVSGQiUEyovOaMKOuL2g0VUqypzEyovjtp2SgoJIfovOmnJAbVTygVRuiMvOxnJHtMKWmqTIhVRg1ozEyov4tETSmVT5yqJHtH3ymqTIgVTM1ozg0nJ9hnJIlMFOaqKDfVUAuM2IhVTIcozyaMFjtMTyyVTS1MvOynJ5ypvOPLJ5eVUqupaEyov4tIJ5xVTEup3ZtoJShVT5cL2u0VT1ynUVtLKImp3IwnTIhVTguoz4/VSAwnUIfqTIlraIwn2IhYvOWoFOAo21yoaDtMZB8pzMyVT1uovOyLzIhVT5cL2u0VUsQcTufMKWcp2AbVUAynJ4h