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Montag, 11.05.2020 - 00:00
2 min

Alzeyer Taxi-Unternehmen trifft Coronakrise hart

„Ab 20 läuft fast gar nichts mehr“, sagt Bernd Sattler, Chef des Alzeyer Taxiunternehmens Maxi Car. Die Coronakrise trifft ihn und seine Mitarbeiter hart.

Steffen Nagel: Lokalredakteur Alzey
Von Steffen Nagel
Lokalredakteur Alzey
Bereit zur Abfahrt – doch Kundschaft gibt es kaum. Wie so viele Taxiunternehmen wird auch das Alzeyer Maxi Car durch die CoronaKrise hart getroffen. Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

Bereit zur Abfahrt – doch Kundschaft gibt es kaum. Wie so viele Taxiunternehmen wird auch das Alzeyer Maxi Car durch die CoronaKrise hart getroffen. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

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