Montag,
11.05.2020 - 00:00
2 min
Alzeyer Taxi-Unternehmen trifft Coronakrise hart
„Ab 20 läuft fast gar nichts mehr“, sagt Bernd Sattler, Chef des Alzeyer Taxiunternehmens Maxi Car. Die Coronakrise trifft ihn und seine Mitarbeiter hart.
Von Steffen Nagel
Lokalredakteur Alzey
DHknEIxtYFOBo2AbVTWcplOSozEyVR1unF4tH28toTShM2HfVUAuM3DtDzIlozDtH2S0qTkypvjtq8BxpzHtMfB8pvOmMJyhVSIhqTIlozIboJIhVTEcMFOun3E1MJkfMFOGnKE1LKEco24tMUIlL2u6qJuuoUEyov4tETShovO3nKWx4bPMplOepzy0nKAwnP4=
ETyyVSAcqUIuqTyiovQvtWZtMfB8pvOxMJ4tD2uyMvOxMKZtDJk6MKyypvOHLKucYHShLzyyqTIlplOALKucYHAupvOvMJEyqKEyqPOxLKZ6VTguqJ0tF3IhMUAwnTSzqPjtn2S1oFOTLJulqTIhYPOeLKIgVRIcoz5unT1yov4t4bPrETSmVRSvMJ5xYFO1ozDtI29wnTIhMJ5xM2ImL2wQcTM0VTymqPOzLKA0VTgioKOfMKE0VUEiqPQvtWZtLJVtZwNtIJulVTmQcUIzqPOaLKVtozywnUEmVT1ynUYvtWjfVTWyp2AbpzIcLaDtH2S0qTkypvOxnJHtGTSaMFOmMJyhMKZtHTIlp29hMJ50pzShp3OipaDgIJ50MKWhMJugMJ5mVTyhVTIcozIlVScynKDfVTyhVTEypvO6qFOVLKImMFO6qFOvoTIcLzIhVTIlq8B8oaAwnUDfVTqlj7oQa2IlMFOAMJ5mL2uyozShp2SgoJk1ozqyovObnJ5aMJqyovOynJ4tGz8gE28tp2yhMP4tEKE3LFN0AFOvnKZtAGNtHUWirzIhqPjtqJ1aMKWyL2uhMKDtpaIhMPNlAFNjZQNtEKIlolOcoFOAo25uqPjtMzyyoTIhVTShVRIcoz5unT1yovO3MJphVRIcovOipzEyoaEfnJAbpvOPLKE6MJ4hVSAuqUEfMKWmVTIcoaccM2HtG3O0nJ9hBvQvtW5ALJ4tqzIlp3IwnUDtnTSfqPjtp2ywnPOxqKWwnUc1q3Ilp2AbqTIfov7vtWj=
EfB8pvOcnT4tqJ5xVUAynJ5yVR1cqTSlLzIcqTIlVTuynpBsqPOxLKZfVUc1VTMunUWyovjtq2IhVT1uovOho2AbVTMunUWyovOeLJ5hYvORLKZtp2yhMPO2o3VtLJkfMJ0tF3WuozgyYPOxnJHtpzIaMJkgj6GQa2yaVUc1VRMuL2uupac0VT9xMKVtF2kcozyeVBXNxlOyqUquVUc1pvORnJSfrKAyVBXNxlOaMJWlLJAbqPO3MKWxMJ4topB8p3Ayov4tVRghLKOjVTEcMFOVj6EfMaEyVUAynJ5ypvNmZPOAnKEupzWynKEypvObLJWyovOxMKW6MJy0VUIhMaWynKqcoTkcMlO2nJIfVRMlMJy6MJy0YPOTMKA0LJ5aMKA0MJkfqTHtp2yhMPOepzShnlOaMKAwnUWcMJWyovjtDKImnTyfMzIhVT3QiUAmMJ4tpTS1p2yypzIhYvQvtW5Hpz90rzEyoFO6nJIbMJ4tMTyyVRMunUWypvOgnKDh4bPpVRS1L2ttMUWynFOTLJulrzI1M2HtnTS0VSAuqUEfMKVtLJWaMJ1yoTEyqPjtqJ0tF29mqTIhVUc1VUAjLKWyov4=
DzIlozDtH2S0qTkypvObLKE0MFOuqJLtFTyfMzHtqz9gVSA0LJS0VTqynT9zMaDfVTEiL2ttp2IcozHtIzIlp3IwnTHfVTShVTMcozShrzyyoTkyVR1cqUEyoPO6qFOeo21gMJ4fVUAynJIhVTqyp2AbMJy0MKW0YvOSnJ4tDJ50pzSaVTS1MvOnqKAwnZB8p3AyVTE1pzAbVTEcMFOWoaMyp3EcqTyioaZgVUIhMPOGqUW1n3E1pzWuozftXRyGDvxtHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6BvOuLzqyoTIboaDhVREcMFOOozMlLJqyVTS1MvOGqUIhMUIhMlOxMKVtIJ1mLKE6p3EyqJIlBvOuLzqyoTIboaDhVBXNaxygoJIlVT9bozHtDzIapfB8ozE1ozsvtWjfVTgfLJq0VTEypvOzpaImqUWcMKW0MFOHLKucYIIhqTIlozIboJIlYvOUMJkxVToQiUVtMTyyVTqlo8BsMJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tp2IcVT9zMzIhLzSlVUMipzuuozEyovjtMfB8pvOYoTIcozHtq2yyVTybovObnJ5aMJqyovOhnJAbqP4t4bPrETIlVSA0LJS0VTuuqPO2o24toJylVT5cL2u0plOgMJulVUc1VTIlq2SlqTIhYhXNaN==
ETSmplOmnJAbVTEcMFOdj7khM3A0VTIlMz9fM3EyovOZo2AeMKW1ozqyovOxMKVtD29lo25uqzylqKZgEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovOjo3AcqTy2VTS1MvOmMJyhVRqyp2Abj6EzqPOuqKA3nKWeMJ4fVTWyraqynJMyoUDtH2S0qTkypv4tEKVtM2IbqPOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMKVtp2ywnPO3MJy0MKVtMUIlL2u3qKWmL2u0MJkhVT11p3ZhVRylM2IhMUqcMF4=