Dienstag,
07.07.2020 - 04:30
2 min
Am Band wird Deutsch gesprochen
Großbetriebe verdrängen kleinere / Im Odenwald wird mit regionalen Metzgern und in „Bio-Zertifizierung“ produziert
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
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