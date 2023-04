Am Tag des Bahn-Streiks geht Polizei gezielt gegen Raser vor

Michael Schreckenberg, Verkehrsexperte an der Universität Duisburg, bezweifelt den Nutzen des Marathons. „Autofahrer passen ihre Geschwindigkeit für den nächsten Blitzmarathon an, aber nicht generell“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Blitzen reicht auch nach Ansicht des Verkehrspsychologen Karl-Friedrich Voss nicht aus: „Es braucht mehr, zum Beispiel bauliche Maßnahmen wie Fahrbahnverschwenkungen an Ortseingängen.“ Das kann etwa eine Insel in der Fahrbahnmitte sein, die der Straße einen Knick gibt.