Am Wochenende 40 neue Fälle im Rheingau-Taunus

RHEINGAU-TAUNUS - (red). Im Rheingau-Taunus-Kreis steigen die Infektionszahlen immer schneller an. Alleine am Wochenende wurden 40 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg in der Nacht auf Montag auf den Wert von knapp über 36, womit der Kreis die dritte Warnstufe des Landes erreichte. Der Krisenstab des Kreises fordert daher die Bürger auf, sich strikt an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. „Wenn die Zahl an Infizierten auch in den kommenden Tagen weiter deutlich ansteigt, müssen wir strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in unserem Kreis ergreifen“, so Landrat Frank Kilian (parteilos). Man arbeite an einem Katalog mit Maßnahmen. Das Vorgehen werde eng mit den Bürgermeistern abgestimmt.

Während zuletzt vor allem Reiserückkehrer für das Infektionsgeschehen verantwortlich gewesen seien, habe man nun kleinere und größere Hotspots, für die unterschiedliche Anlässe der Grund seien. Private Feiern mit bis zu 200 Gästen hätten vermehrt als Ansteckungsherd fungiert, ebenso Veranstaltungen, bei denen sich die Organisatoren nicht an ihr Hygienekonzept gehalten hätten. „In einem Restaurant im Kreis gab es unter den 74 Gästen aus dem In- und Ausland sowie dem Personal einen Corona-Ausbruch, der große Auswirkungen hatte, sodass das Personal des Gesundheitsamtes tagelang nur mit diesem einen Fall gebunden war“, so Kilian. Es gebe Infektionen in unterschiedlichen Orten im Kreis, etwa Gemeinschaftsunterkünften oder Kitas, die einen riesigen Arbeitsaufwand für das Gesundheitsamt zur Folge hätten. In den vergangenen Tagen habe das Amt circa 300 Quarantäne-Anordnungen geschrieben.

Kein Verständnis zeigt der Krisenstab auch für Besitzer von Gaststätten, die sich nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Ein Bürgermeister habe von Fällen berichtet, bei denen die Tische in den – namentlich bekannten – Gaststätten eng beieinanderstanden, bei denen keine Desinfektion von Tisch und Speisekarte erfolgte und bei denen die Kontaktdaten der Gäste nicht aufgenommen beziehungsweise nicht nachgeprüft wurden. Diesen Hinweisen werde nun vor Ort nachgegangen. Kilian: „Die große Zahl an Besitzern von Restaurants und Gaststätten halten sich sehr penibel an die Regeln und verringern somit ihre Einnahmen, wodurch deren Existenz bedroht ist. Es gibt aber leider einige ‚schwarze Schafe‘ in der Branche, denen die Auswirkungen ihres Handelns vollkommen egal sind. Diese setzen sich über die vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen einfach hinweg. Das werden wir nicht hinnehmen!“