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Mittwoch, 22.04.2020 - 03:00
3 min

Ambulante Pflege in der Pandemie am Beispiel der "Eule" in Lengfeld

Mitarbeiterinnen der "Eule" in Lengfeld erläutern, wie sie die Betreuung ihrer Patienten sicherstellen. Der Bürgermeister hilft mit Masken aus, ehemalige Mitarbeiter springen ein.

Von Ulrike Bernauer
Kerstin Helbig, Bettina Dombert und Heike Hajek (von links) klären letzte Punkte vor der Abfahrt zu den Patienten. Foto: Ulrike Bernauer

Kerstin Helbig, Bettina Dombert und Heike Hajek (von links) klären letzte Punkte vor der Abfahrt zu den Patienten. Foto: Ulrike Bernauer

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