Amor auf Abstand: Dating in Corona-Zeiten

Dating-Studie

- Eine aktuelle Online-Studie der Hochschule Fresenius hat das Dating-Verhalten in der Pandemie erforscht. Die Ergebnisse zusammengefasst:

- Online-Dating wurde in der Zeit des Lockdowns insgesamt intensiver betrieben, was auch die Online-Partnervermittlung Parship bestätigt. „Seit Mitte März wurden bei Parship etwa ein Viertel mehr Nachrichten als im Vorjahr verschickt“, berichtet Jana Bogatz von Parship. Zudem habe die Zahl der Neuregistrierungen im Frühjahr 2020 knapp ein Zehntel über dem Niveau des Vorjahres gelegen.

- Die meisten Befragten geben an, den Kontakt zu anderen in der Zeit des Lockdowns zu vermissen und sich einsam zu fühlen. Zudem würden die User schneller und ausführlicher antworten, wie Studienautorin Professor Wera Aretz von der Hochschule Fresenius in Köln erklärt.

- Annähernd 70 Prozent der Befragten haben sich auch im Lockdown in der Realität getroffen. Ein gutes Drittel gab an, die 1,5 Meter Abstand nicht immer eingehalten zu haben.