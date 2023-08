„Andere Art der Fliegerei“ - Der Weg zum Zeppelin-Piloten

2007 sei er bei Air Berlin in die Piloten-Ausbildung gestartet. Nach dem Ende der Ausbildung flog er im Airbus Tausende Menschen in den Urlaub. Bis zu 12 000 Meter in die Höhe hob er dafür ab. Beim Zeppelin sind es jetzt nur noch 300 Meter mit etwa 14 Passagieren an Bord.