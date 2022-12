Andreas Dresen freut sich auf Auguste

Im Sommer macht Dresen einen Ausflug zur Oper: Er inszeniert an der Semperoper in Dresden „Pique Dame“ von Tschaikowsky. Danach will er nach eigenen Angaben „mal eine Weile Pause machen“, bis es mit Auguste weitergeht. Dresen ist in Brandenburg ehrenamtlicher Verfassungsrichter - weil die Nachfolge aussteht, verlängert er die Zeit als Laienrichter.