Andreas Dresen: „Ich arbeite gerne im Ensemble“

„Mir ist es wichtig, die Geschichte so zu erzählen, dass sie von den Menschen verstanden wird“, sagte Dresen. Es gehe darum, eine eigene Sicht zu entwickeln und die Oper nicht als etwas Museales zu betrachten. „Ich versuche durch die Interpretation, das Bühnenbild, durch erzählerische Schwerpunkte eine Brücke in die Gegenwart zu bauen.“ Deshalb wäre es ihm auch nicht im Traum einfallen, für die „Pique Dame“ ein historisches St. Petersburg nachzubauen. Dresen hatte 2006 in Basel erstmals bei einer Oper die Regie geführt - bei Mozarts „Don Giovanni“. Später folgte unter anderem „Arabella“ von Richard Strauss in München. „Es gibt ein paar Stücke, die ich gern machen würde, die mir aber noch niemand angeboten hat“, sagte der Regisseur und nannte namentlich „Wozzeck“ von Alban Berg. Für eine Pariser „Lulu“-Aufführung habe er einmal einen Drei-Minuten-Film gedreht und sich dafür viel mit Alban Berg beschäftigt. „Das ist ganz tolle Musik. Mich würde ohnehin reizen, bei der Oper ins 20. Jahrhundert, also mehr Richtung Gegenwart zu gehen. Als Regisseur kann man sich das aber leider nicht aussuchen, das ist ja kein Wunschkonzert.“