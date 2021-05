Andreas und Susanne Barner: Ein Paar, zwei Konfessionen

WIE WEIT REICHT DIE ÖKUMENE?

Der Mathematiker und Mediziner Prof. Dr. Andreas Barner (*1953) engagiert sich in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der frühere Vorsitzende der Unternehmensleitung von Boehringer Ingelheim gehört dem Rat der EKD an, war Präsident des 35. Evangelischen Kirchentags 2015 in Stuttgart und zählt zum Präsidiumsvorstand des 3. Ökumenischen Kirchentags



Ökumenischer Kirchentag



Die Chirurgin Dr. Susanne Barner (*1954) ist seit 2020 Geschäftsführende Vorsitzende der Diözesanversammlung im Bistum Mainz, der sie seit 2016 angehört.



Das Paar ließ sich vor über 40 Jahren in Freiburg in einer ökumenischen Zeremonie trauen. Es lebt in Ingelheim und hat eine erwachsene Tochter.



Mahlfeiern beim Kirchentag



Zum dritten Mal gibt es einen Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) in Deutschland. Nach 2003 in Berlin und 2010 in München findet das Treffen von diesem Donnerstag, 13. Mai, bis Sonntag 16. Mai, in Frankfurt statt, allerdings wegen Corona digital und dezentral.



Hier geht um den Stand der Ökumene – im Lebensalltag und in kirchlichen Vorgaben.