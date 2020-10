Andy S.: Der tote Obdachlose an der Limburger Bushaltestelle

An dieser Bushaltestelle in Limburg wurde 2009 ein Obdachloser ermordet. (Archivfoto: Fluck; Montage: vrm)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Andy S. schlief tief und fest, als sein Mörder heimtückisch und mit aller Gewalt zigfach mit einem Messer auf ihn einstach. Der Obdachlose starb kurz darauf im Krankenhaus. Diese grausame Tat ereignete sich in der Nacht vom 3. auf den 4.Oktober 2009 in Limburg. Der wohnungslose Andy S. schlief in einem Bushäuschen.

Viel wissen die Ermittler bis heute nicht. Fest steht aber, dass der Täter Andy S. zunächst massiv verprügelte , bevor er 37 Mal auf ihn einstach. Die Polizei erreichten viele Spuren und Hinweise. Eine Spur beschäftigte die Ermittler jahrelang. Doch gelöst ist dieser Mordfall bis heute nicht.

Verknüpfte Artikel