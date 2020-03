Angebote im Rheingau: Telefonseelsorge und Onlineberatung

(Foto: )

RHEINGAU - Das neuartige Coronavirus hat Deutschland fest im Griff – und keiner weiß, wie lange. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Um die Ausbreitung des Erregers zu bremsen, ist es wichtig, zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum einzuschränken. Wann die Maßnahmen zur Isolation gelockert werden, ist ungewiss.

Wer sich Unsicherheit und Frust von der Seele reden möchte, hat dennoch verschiedene Möglichkeiten. Seelsorger der Pfarreien sind ebenso übers Internet und das Telefon erreichbar, wie auch die Stiftung Lebensraum Rheingau-Taunus in Eltville. Die Stiftung erweitert in der aktuellen Krisenzeit das psychosoziale Beratungsangebot am Telefon, wie Geschäftsführer Christoph Röhrig mitteilt. Die Sprechzeiten sind immer montags bis sonntags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 06123-790 70 60.

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Oestrich-Winkel ist voraussichtlich bis zum 30. April für den gesamten Publikumsverkehr geschlossen. Sämtliche Kurse, Betreuungsmaßnahmen, offene Treffs und Beratungen sind derzeit ausgesetzt. Dennoch ist das MGH-Team unter Telefon 06723-60 25 58 und per E-Mail an mgh@oestrich-winkel.de zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Wichtige Infos zu Einkaufshilfen, Beratung und Hilfe für Eltern, Beschäftigung für Kinder und Familien, digitale Unterstützung und Gesprächsangebote gibt es auch online unter www.oestrich-winkel.de/mehrgenerationen haus/aktuelles.

Derweil sagt die evangelische Heilandsgemeinde Walluf die Konfirmation am 23. und 24. Mai ab, „da im Moment keine Gottesdienste stattfinden können“. Ein Ersatztermin werde rechtzeitig mitgeteilt.

Bürgermeister Kay Tenge (CDU) gibt bekannt, dass die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel im Rahmen ihrer Ermessensspielräume die kurzfristige Genehmigung von Hoffesten und Straußwirtschaften auf der Basis von Einzelfallentscheidungen möglich machen wird – sobald diese nach Ende der Coronakrise wieder erlaubt sind. Die gesetzliche Vorlauffrist bei vorübergehenden Gaststätten, beispielsweise Hoffesten, beträgt normalerweise vier Wochen. Im Einzelfall könne die genehmigende Behörde, in diesem Fall die Stadtverwaltung, aber davon absehen, was man, sagt Tenge, großzügig handhaben wolle. Für Straußwirtschaften gebe es diese Möglichkeit nicht. Ein Verstoß gegen die dort einzuhaltende Frist von zwei Wochen sei eine Ordnungswidrigkeit. Tenge: „Allerdings werden wir hier nach Lösungen suchen.“

Aus „gesundheitlicher Vor- und Fürsorge“ hat die EBS Universität für Wirtschaft und Recht den Tag der offenen Tür am 4. April auf dem Campus in Oestrich abgesagt. Dieser findet nun aber erstmals online statt. Und zwar mit Hilfe von Livevorträgen von Alumni und der Studienberatung sowie einem Livechat mit Studenten. Nach unverbindlicher Anmeldung im Internet unter www.ebs.edu/opensday erhalten alle Interessierten einen Link, mit dem sie sich am Samstag, 4. April, ab 10.30 Uhr live zuschalten können.