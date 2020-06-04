Panorama

Aus aller Welt

plus
Donnerstag, 04.06.2020 - 03:00
3 min

Angebote in den Pfungstädter Stadtteilen laufen langsam wieder an

Die Pfungstädter Jugendpflege bietet in den Stadtteilen wieder Projekte für Kinder an. Unter anderem geht es dabei um den „Schulgarten“ und die „Wiesendetektive“.

Von Claudia Stehle
Jugendpfleger Matthias Hirt ist für die Jugendarbeit in den Pfungstädter Stadtteilen zuständig. Foto: Torsten Boor

Jugendpfleger Matthias Hirt ist für die Jugendarbeit in den Pfungstädter Stadtteilen zuständig. (Foto: Torsten Boor)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EIAQFR9ZGRWFj5kQF0IBVP0tGzSwnPOGL2ufnJKQa3IhMlOxMKVtp3GQcTE0nKAwnTIhVSYQcUIgMFOcoFOSp2Abo2kfLaYQiTAeMKVtDfB8pzqypzuynJ0tqJ5xVTEyplOYnJ5xMKVgVUIhMPOXqJqyozElLKIgplOcovOVLJuhVTygVR3QcUW6VUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtM2SvVTImVTucMKVtn2IcozHtDJ5aMJWiqTHtoJIbpvOzj7klVTEcMFOYnJ5xMKVtqJ5xVRc1M2IhMTkcL2uyovOuqKZtMTIhVSA0LJE0qTIcoTIhYvOBqJ4tp2yhMPOmMJy0VTEypvQQyzMzoaIhMlOxMKVtH3OcMJkjoZBxqUcyVUqcMJEypvOOozqyLz90MFO1oaEypvOvMKA0nJ1gqTIhVSMipzS1p3AyqUc1ozqyovOgj7MaoTywnP4=
4bPrI2ylVUAyqUcyovOxnJHtHUWinzIeqTHtI2yyp2IhMTI0MJg0nKMyVUIhMPOGL2u1oTqupaEyovOcovOnqKAuoJ1yozSlLzIcqPOgnKDtMTIlVZB2paEfnJAbMJ4tE3I0MJ5vMKWap2AbqJkyVTMipaDtqJ5xVTWcMKEyovOuqJAbVTEyovOPLJW5YFO1ozDtF2kynJ5enJ5xqUWyMzLtEUWipP1WovO6q2IcoJSfVUsQgzAbMJ50oTywnPOuohXNaPjtp2SaqPOALKE0nTyuplOVnKW0YPOxMKVtMfB8pvOxnJHtH3EuMUE0MJyfMFO6qKA0j6EhMTyaMFOXqJqyozEjMzkyM2IlYvOGo2kfqTIhVTEcMFOxMKW6MJy0VT5iL2ttM2ImpTIlpaEyovOFj6E1oJHtnJ0tEzSgnJkcMJ56MJ50paIgVRShMzShMlOXqJ5cVUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKDto2EypvOxMKWyovOGpTIlpaIhMlO6qJ1cozEyp3DtM2Ifo2AeMKW0VUqypzEyovjtn8B2oz50MJ4tMT9lqPOuqJAbVUqynKEypzHtDJ5aMJWiqTHtopB2M2kcL2ttq2IlMTIhYPOmLJq0VRucpaDtqJ5xVT5yoz50VTSfplOPMJympTyyoPOxLKZtHzIjLJylYHAuMfBcVTygVRYQiUWaMKW6MJ50paIgYPOxLKZtMTShovO6qJ0tH3EupaDtLJWypvOinT5yVTEuplOQLJoQdF1OozqyLz90VUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKDtq2IlMTIhVTiQgz5hqTHh
FJ0tFaIhnFO3nJkfVRucpaDtqJ50MKVtEJyhnTSfqUIhMlOxMKVtMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ4tFUyanJIhMJ1uj59hLJugMJ4tLKIwnPOynJ5yovOYqKWmVUc1oFOHnTIgLFQvtW5ZMJAeMKWyVUIhMPOaMKA1ozEyVRiQcUI0MKVtqz9lVUIhp2IlMKVtIZB8phXNaPOgnKDtMJyhMKVtEKujMKW0nJ4traHtMTyyp2IgVSEbMJ1uVTShLzyyqTIhVUIhMPOmMJyhMFOKnJkfn29goJIhp2Wyp3IwnTHtMfB8pvOTLJ1coTyyovOgnKDtDzSvrKZtMz9lqUAyqUcyov4tDzIlMJy0plOaMpB2MzMhMKDtnKA0VTEypvQvtW5TLJylqTIcoTIl4bPpVToQiUVtEz9iMUAbLKWcozptnJ0tEzSgnJkcMJ56MJ50paIgYt==
4bPrFJ4tMTIhVUc1pfB8L2gfnJIaMJ5xMJ4tI29wnTIhVUAynKDtMTIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVTEypvOFj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4tM2SvVTImVTgynJ5yVRShM2Ivo3EyVToQiUVtMTyyVRgcozEypvO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTIh4bPpYPOzLKAmqPOVnKW0VUc1p2SgoJIhYvQvtW5RnJHtoJIcp3EyovOapz/Qa2IhVUIhMPOeoTIcozIhVR1yoaAwnTIhVTucMKVtp2yhMPOynJ5zLJAbVUc1nTS1p2HtM2IvoTyyLzIh4bPpYPOmLJq0VTIlVUIhMPO2MKW3MJymqPOuqJLtMTyyVTqyp2AboT9mp2IhMJ4tH3OcMJkjoZBxqUcyYvOSpvObLJWyVTEunTIlVTyhVTEcMKAypvOnMJy0VTS1L2ttn2S1oFOYo250LJg0MFOgnKDtF2yhMTIlovO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTIhVT9xMKVtMTIlMJ4tEJk0MKWhYvOYLKIgVUqunUWaMJ5ioJ1yovO3o3WxMJ4tp2IcMJ4tLKIwnPOYo250LJg0opB2M2kcL2ueMJy0MJ4tj7kvMKVtMTyyVUAirzyuoTHtGJIxnJIhVT9xMKVtMTSmVSEyoTIzo24hVREuplObLJWyVUMipvOuoTkyoFOxLKWuovOaMJkyM2IhYPOxLKAmVTEcMFOUpaIhMUAwnUIfn2yhMTIlYPOxnJHtMJyhMJ4tq2ImMJ50oTywnTIhVSEynJjtp2IcozIlVRgfnJIhqTIfVTS1p21uL2uyovjtoaIlVTWyMTyhM3Dtj7kvMKVtMTyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRgioJ11ozyeLKEco25moJy0qTIfVUMypzoQiTqyov4=
4bPrGJIcozHtozIvMJ5uoKEfnJAbMJ4tGJy0LKWvMJy0MKWcoz5yovjtMTIlVRW1ozEyp2MlMJy3nJkfnJqyozEcMJ5mqTkypvO1ozDtnJAbVTuuLzIhVTEcMKAyVSqiL2uyovOdMJEiL2ttozywnUDtqJ50j6E0nJptqzIlLaWuL2u0YPOmo25xMKWhVUIhplOuozEypzIhVRS1MzquLzIhVTygVSc1p2SgoJIhnTShMlOgnKDtqJ5mMKWypvOOpzWynKDtraIaMKqyozEyqBXNaPjtLzIlnJAbqTI0VRucpaDhVSAiVTuuLzIhVUAcMFOcovOxMKVtGz90LzI0pzI1qJ5aVTEypvOUpaIhMUAwnZB8oTIlVTyhVTEypvOSnJ56MJkzLJkfLzI0pzI1qJ5aVT1cqTqyLKWvMJy0MKDtraIlVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTEypvOUqKEyozWypzqmL2u1oTHhVBXNaxEuMfB8pvOypzucMJk0MJ4tq2ylVTIcozHtLzImo25xMKWmVUOip2y0nKMyVSYQiTAeoJIfMUIhMlOmo3qinTjtMTIlVRgcozEypvOuoUZtLKIwnPOxMKVtH2AbqJkfMJy0qJ5aYhXNaPOnqJEyoFO3qKWxMJ4tFJEyMJ4tqJ5xVRgioacypUEyVToQiUVtDJ5aMJWiqTHtMJ50q2ywn2IfqPjtLzIcVTEyozIhVTEcMFO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttnJ4tofBxL2umqTIlVScynKDtoz9wnPOaMJk0MJ5xMJ4tIz9lp2AbpzyzqTIhVUc1oFOGL2u1qUbtqz9lVRShp3EyL2g1ozptLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0VUqypzEyov4tETSlj7kvMKVtnTyhLKImVUA0LJ5xVRucpaDtpTIlVSMcMTIiYFO1ozDtITIfMJMiozgiozMypzIhrzIhVTyhVRgioaEun3DtoJy0VTEyovOYo2kfMJqyovOcoFOZLJ5xn3WynKZtqJ5xVTEypvOOElOXqJqyozEupzWynKDtnJ4tETSloKA0LJE0VUIhMPOxMJ0tGTShMTglMJymYvOSpvOhqKE6qTHtraIxMJ0tMTyyVScynKDfVUIgVT1cqPOxMJ4tLzIcMTIhVRqlqJ5xp2AbqJkyovOcovOxMJ4tH3EuMUE0MJyfMJ4tE2ImpUYQcTAbMFQQiTWypvO3MJy0MKWyVT3QgzqfnJAbMFOYo29jMKWuqTyiozIhVUc1VToQiTulMJ4tqJ5xVUAcL2ttLKIwnPOgnKDtp2IcozIhVTShMTIlMJ4tF29ipTIlLKEco25mpTSlqT5ypz4tMTSlj7kvMKVtraHtqzIlp3GQcT5xnJqyovjtq2yyVUIhMPO3LJ5hVTEcMFOaMJ1ynJ5mLJ1yVRSlLzIcqPOzo3W0M2ImMKE6qPO3MKWxMJ4tn2Shov4=
GfBxL2umqTIlVSAwnUWcqUDtLzIcoFOKnJIxMKWvMJqcoz4tMTImVSOlo2qlLJ1gplOxMKVtF2yhMTIlYFO1ozDtFaIaMJ5xMfB2pzEypaIhMlOcovOxMJ4tH3EuMUE0MJyfMJ4tq2SlVTSgVQZhVRc1ozxtMTIlVSA0LKW0VTEyplOYnJ5xMKW0pzIzMaZtnJ4tEKAwnT9foTWlj7kwn2IhVTygVRMlMJyyovO2o3VtMTIgVRYQiUWaMKWbMJygVUIhqTIlVRIcozuuoUE1ozptMTIlVRSvp3EuozEmpzIaMJkhYt==
Aus aller Welt Ort Hessen Darmstadt-dieburg Pfungstadt,-stadt Pfungstadt Eschollbrücken coronavirus
Kommentare
nach oben