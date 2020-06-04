Donnerstag,
04.06.2020 - 03:00
3 min
Angebote in den Pfungstädter Stadtteilen laufen langsam wieder an
Die Pfungstädter Jugendpflege bietet in den Stadtteilen wieder Projekte für Kinder an. Unter anderem geht es dabei um den „Schulgarten“ und die „Wiesendetektive“.
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