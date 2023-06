Angeklagter gesteht auch vor Gericht Tötung von Ayleen

Gießen (dpa) - . Im Mordprozess um die 14-jährige Ayleen hat der Angeklagte vor dem Landgericht Gießen die Tötung der Schülerin aus Baden-Württemberg erneut eingeräumt. Er habe das Mädchen am 21. Juli in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt, hieß es in einer Erklärung des 30-Jährigen, die einer seiner Anwälte zum Prozessauftakt am Dienstag verlas. Auf der Fahrt habe die 14-Jährige seine „Nähe gesucht“.