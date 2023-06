Angela Bassett und Mel Brooks erhalten Ehren-Oscars

Bassett war in ihrer langen Karriere schon zweimal für einen Oscar nominiert, aber immer leer ausgegangen. Ihre Leinwandrolle als Tina Turner in der Filmbiografie „Tina - What's Love Got To Do With It?“ brachte ihr 1994 eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. In diesem Jahr war die Schauspielerin für „Black Panther: Wakanda Forever“ im Rennen um den Nebenrollen-Oscar.